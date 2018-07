Furtuni şi grindină în mai multe judeţe, până la ora 21.00. O nouă alertă de vreme severă 30.07.2018

30.07.2018 Furtuni şi grindină în mai multe judeţe, până la ora 21.00. O nouă alertă de vreme severă Furtuni şi grindină în mai multe judeţe, până la ora 21.00. ANM a emis o onouă atenționare de vreme rea, în mai multe judeţe din Transilvania, în vestul Moldovei şi Maramureș. Astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restrânse și în



Furtuni şi grindină în mai multe judeţe, până la ora 21.00. O nouă alertă de vreme severă

Furtuni şi grindină în mai multe judeţe, până la ora 21.00. ANM a emis o onouă atenționare de vreme rea, în mai multe judeţe din Transilvania, în vestul Moldovei şi Maramureș. Astfel de fenomene se vor semnala pe arii mai restrânse și în restul teritoriului. Vremea pe 30 iulie se anunță capricioasă și instabilă, cu reprize de […] Post-ul Furtuni şi grindină în mai multe judeţe, până la ora 21.00. O nouă alertă de vreme severă apare prima dată în Libertatea.ro.

Furtuni şi grindină în mai multe judeţe, până la ora 21.00. O nouă alertă de vreme severă

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Austria preia astăzi, pentru a treia oară, preşedinţia rotativă a Uniunii Europene, sub deviza „O Europă care protejează“. Gestionarea problemei migraţiei va fi dosarul prioritar al preşedinţiei austriece, care va dura şase luni. Viena va

Un startup american a adus într-un la­borator opt specialişti din două lumi – chimişti, biologi pe de o parte şi informaticieni pe de alta. Cu această abordare interdisciplinară, speră să obţinădin banalii fungi molecule noi

Mai multe declaraţii şi măsuri ale preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, pun în pericol cooperarea transatlantică, într-un moment în care Occidentul are cea mai mare nevoie de unitate şi solidaritate. Analiştii se întreabă cui folosesc

Trei zile de proiecţii de film cu intrare liberă sunt programate la Călăraşi, între 3 şi 5 iulie, când are loc cea de-a şaptea ediţie a festivalului Tenaris CineLatino. Evenimentul este organizat de TenarisSilcotub şi face parte din

Peste 30 de utilaje şi autospeciale, precum şi 250 de oameni intervin pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor din zona de nord a Municipiului

Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producători de gaze din România, a casat anul trecut 29 sonde din totalul de 3.211 sonde productive şi vrea să aloce în viitor 80% din capitalul de investiţii pentru dezvoltarea capacităţii de

Nouă localităţi, printre care şi municipiul Slobozia rămân fără energie electrică în săptămâna 2-6 iulie din cauza intervenţiilor la

Pompierii din judeţul Teleorman, sprijiniţi de cei din Bucureşti, Giurgiu şi Argeş au reuşit să evacueze, un ultimele ore, apa din sute de case şi gospodăririi afectate de inundaţii, însă în cursul nopţii a continuat să plouă, astfel

Cântăreţul de origine columbiană Maluma a concertat sâmbătă seară la Bucureşti, în prima zi a festivalului de muzică latino El Carrusel, care are loc la Romexpo în acest week-end. Peste 20.000 de spectatori au "explodat"

Fostul fotbalist slovac Juraj Halenar a fost găsit mort într-un parc din Bratislava, Slovacia, la 2 zile după ce împlinise 35 de ani. Sâmbătă după-amiază, poliția din capitala Slovaciei a făcut macabra descoperire și l-a

Fiul cel mare al lui Leonard Doroftei a vorbit despre o experiență care l-a marcat în copilărie. Adrian Doroftei este acum un tânăr sclipitor care, deși a avut șansa ca tatăl lui să-i ofere o viață fără lipsuri, a preferat să-și

<div class="lead_text">Absența acestui lucru poate fi o piedică neplăcută și dureroasă. Cu toate acestea, există femei care acceptă sau aleg să facă sex cu partenerii lor atunci când au vaginul uscat. Citește mai

Sute de manifestaţii, de mică sau mare amploare, au mobilizat mii de persoane sâmbătă în Statele Unite împotriva politicii migratorii a preşedintelui Donald Trump şi pentru a reclama reunirea imediată a copiilor cu

Europarlamentarul PSD Ioan Mircea Pascu insinuează că Rusia manipulează clima pentru a avea vreme frumoasă în timpul Campionatului Mondial de fotbal. Liderul PSD este susţinut de cosmonautul Dumitru Prunariu, fost ambasador al României la

Ce credeţi despre omul din scenariul următor? Pun eu un anunţ de recrutare pe site-ul meu, să zicem o poziţie cu greutate, director general la o companie mare, cu salariu cât alţii câştigă într-un an. Desigur, pe site scrie în detaliu cum

Compania naţională de transport al călătorilor CFR Călători va traversa foarte greu această vară, deoarece nu va avea vagoane suficiente pentru a satisface nevoia de trafic, mai ales pentru litoral, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian

Poliţiştii au folosit armamentul din dotare pentru a-l opri pe tânărul de 17 ani care se afla la volanul unei maşini. Acesta nu a răspuns la semnalele oamenilor

Duminică, 1 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc după ce la ultimele trageri loto ale lunii iunie Loteria Română a acordat 15.719 câştiguri în valoare totală de 833.917,46

În luna iulie vă puteţi începe dimineţile la cafea cu unul dintre comedianţii preferaţi, iar serile călduroase de vară vi le puteţi rezerva noilor episoade din „El Chapo“ şi „Orange Is The New Black“. „Adevărul“ vă recomandă

Luni începe Bucharest Jazz Festival. Timp de cinci zile, în Piaţa George Enescu, vor avea loc concert live, şi timp de şapte zile alte evenimente conexe la clubul festivalului de la sediul ARCUB. Cea de-a şaptea ediţie a festivalului (2-8 iulie)