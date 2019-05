Furtună şi ploi torenţiale în judeţul Vaslui. Peste 500 de locuinţe au rămas în beznă 25.05.2019

25.05.2019



Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui a anunţat că vineri seară, din cauza condiţiilor atmosferice extreme a fost avariată o reţea de alimentare cu energie electrică care alimenta mai multe localităţi din judeţul Vaslui. Peste 500 de locuinţe au rămas fără energie electrică.

