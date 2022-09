Furnizorii de energie şi gaze dau un nou semnal de alarmă: România are nevoie de importuri pentru a trece iarna, dar nu mai are nimeni niciun interes să aducă resurse aici. Şi nici bani 22.09.2022

22.09.2022 Furnizorii de energie şi gaze dau un nou semnal de alarmă: România are nevoie de importuri pentru a trece iarna, dar nu mai are nimeni niciun interes să aducă resurse aici. Şi nici bani Stab a mai precizat că scăderea producţiei interne de gaz a României a fost parţial compensată de începerea producţiei offshore în proiectul realizat de americanii de la Black Sea Oil & Gas, dar că pentru iarnă aceste cantităţi nu vor fi



Furnizorii de energie şi gaze dau un nou semnal de alarmă: România are nevoie de importuri pentru a trece iarna, dar nu mai are nimeni niciun interes să aducă resurse aici. Şi nici bani

Stab a mai precizat că scăderea producţiei interne de gaz a României a fost parţial compensată de începerea producţiei offshore în proiectul realizat de americanii de la Black Sea Oil & Gas, dar că pentru iarnă aceste cantităţi nu vor fi suficiente, importurile fiind obligatorii.

Furnizorii de energie şi gaze dau un nou semnal de alarmă: România are nevoie de importuri pentru a trece iarna, dar nu mai are nimeni niciun interes să aducă resurse aici. Şi nici bani

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Europa se pregăteşte să intre în iarnă având în faţă perspectiva unei crizei a energiei fără precedent, iar politicienii încearcă să găsească metode de a-şi ajuta cetăţenii să nu

Manchester City a plătit 1,97 miliarde de euro pentru jucători achiziționați în perioada 2009-2021. FCSB e pe locul 194, cu 55,15 milioane achitate în ultimii 12 ani. Manchester City a schimbat fața fotbalului în ultimul timp.

Marţi, 26 octombrie 2021, la Bursa de la Bucureşti începe tranzacţionarea primei emisiunii de obligaţiuni a BRK Financial Group (BRK) pe piaţa reglementată sub simbolul bursier

Două femei, una – asistentă în Focșani, iar cealaltă – ofițer MApN în București, au găsit duminică o borsetă cu peste 11.500 de lei, documente şi alte obiecte de valoare, pe marginea drumului DJ 205J din comuna Fitioneşti.

Ţările arabe care şi-au normalizat relaţile cu Israelul în 2020 este necesar să revină asupra acestei decizii, cere liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, relatează

Coreea de Nord dă semnale că se fac pregătiri în vederea asigurării unui înlocuitor pentru Kim Jong-un, relatează Business

Preşedintele Klaus Iohannis i-a convocat pe Nicolae Ciucă (premier desemnat) şi Florin Cîţu (premier demis), în această seară, la o discuţie despre viitorul guvernării, în condiţiile în care negocierile cu PSD şi USR sunt în impas, susţin

Gică Popescu este unul dintre cei mai mari fotbalişti pe care i-a dat

Raport dur făcut de administratorul judiciar împotriva acționariatului spaniol, condus de Pablo Cortacero. Oamenii lui Răzvan Zăvăleanu au explicat în 986 de pagini mecanismele prin care ibericii au crescut în 10 luni deficitul clubului de la 3,9

Aflată la Cluj-Napoca, acolo unde urmează să debuteze la Transylvania Open, Simona Halep a luat decizia de a mai participa în acest an la un turneu, este vorba despre Upper Austria Ladies Linz, din Austria, care se va disputa între 6 și 12

Vlad Enăchescu pleacă de la conducerea postului Telekom Sport, unde ocupa funcția de director general încă de la lansare, din 2010. Jurnalistul a precizat că a fost decizia lui să părăsească canalul de televiziune. Vlad […] The post

Republica Moldova a încheiat un contract cu Polonia pentru livrarea de gaze naturale, aceasta fiind prima dată când ţara fost sovietică apelează la un alt furnizor decât Rusia pe fondul continuării conflictului cu gigantul rus Gazprom, relatează

Compania auto Erenli din Turcia va primi gratuit din partea autorităţilor locale din Leskovac, Serbia, un teren de 67.469 de metri pătraţi pentru construirea unei fabrici, potrivit Serbian

AUR a cerut, marţi, parlamentarilor PSD şi USR să nu accepte "un târg ruşinos cu trimişii lui Florin Cîţu, dacă vor încerca să-i corupă cu funcţii şi bani" pentru a vota un guvern

Sunt unul din cei 1.200.000 de români vaccinaţi cu schema completă care nu au „certificat verde”. Nu m-am vaccinat pentru privilegiul de a beneficia de drepturile prevăzute în Constituţie, am făcut-o pentru că aşa am crezut eu că e

Astăzi, vremea va fi relativ rece, cu temperaturi maxime ce se vor situa între 9 şi 16

Daca detii o afacere, probabil cea mai mare parte din zi o petreci la birou. Stiai insa faptul ca modul in care arata o astfel de incapere iti reduce sau creste productivitatea? In situatia in care detii un numar mare

Onix Asigurări este liderul seg­mentului asigurărilor de garanţii la finalul primului semestru (S1) din 2021, înregistrând o scădere uşoară de 3,4%, faţă de perioada similară a anu­lui trecut, până la un volum al pri­me­lor subscrise de

Betano Master a adus câte 7.500 de lei în Free Bet-uri fără condiții de rulaj celor doi utilizatori inspirați care au prezis corect evenimentele din meciul CFR Cluj - Sepsi OSK. Următoarea rundă a Betano Master va fi partida de miercuri

Organizatorii Transylvania Open au anunţat programul de mâine, Halep urmând să o întâlnească pe Gracheva, iar Răducanu pe Ana