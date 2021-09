Fructul chinezesc care are de zece ori mai multă vitamina C decât afinele 03.09.2021

03.09.2021 Fructul chinezesc care are de zece ori mai multă vitamina C decât afinele La Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti - Mărăcineni a fost luat în studiu, printre altele, curmalul chinezesc, un arbust care are şanse să intre pe lista plantelor cultivate oficial în România, ale cărui fructe



Fructul chinezesc care are de zece ori mai multă vitamina C decât afinele

La Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti - Mărăcineni a fost luat în studiu, printre altele, curmalul chinezesc, un arbust care are şanse să intre pe lista plantelor cultivate oficial în România, ale cărui fructe impresionează printr-un conţinut fabulos de vitamina C.

Fructul chinezesc care are de zece ori mai multă vitamina C decât afinele

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti a decis să închidă la interior cafenelele, restaurantele şi barurile, dar nu şi sălile de jocuri de noroc. În schimb, se închid teatrele şi cinematografele. Potrivit datelor

Este ultima săptămână din Super Tornada Milioanelor, cea mai mare serie de turnee din istoria de 20 de ani a 888poker. Duminică are loc evenimentul principal, cu premii garantate de un milion de dolari. Este, deci, ultima șansă de a intra în

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei în funcție a fost invitat să candideze de Dragoș Benea, președintele PSD Bacău.. „Băcăuanii sunt întotdeauna uniți, indiferent de distanțele care

Horoscopul zilei de 8 octombrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Poliţia este în alertă şi caută doi bărbaţi, care au încercat să răpească o elevă de 12 ani din localitatea Nimigea de Jos, judeţul Bistriţa-Năsăud, transmite Observatornews, care citează publicaţia locală Mesager24. Maşina

Joi, 8 octombrie, 16 naționale de fotbal europene, printre care și cea a României, își joacă ultima șansă de calificare la Turneul Final EURO 2020. Semifinalele barajului se dispută într-o singură manșă, astfel că, la mijlocul acestei

Scenariul negativ prognozat de epidemiologi se afirmă nu doar ca o variantă de lucru, ci una reală. Din motive legate strict de decidentul politic din executiv, pragurile de la care cifrele de infectați au crescut

Cenzorii din China au întrerupt transmisiunea dezbaterii dintre nominalizaţii la postul de vicepreşedinte al Statelor Unite în momentul în care actualul vicepreşedinte, republicanul Mike Pence, a început să critice regimul comunist de la

Preşedintele american Donald Trump şi-a încheiat tratamentul pentru COVID-19 şi şi-ar putea relua apariţiile publice începând de sâmbătă, potrivit unei note transmise de medicul de la Casa Albă Sean Conley, relatează

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, vineri, la 148.886 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 3.186 de noi îmbolnăviri din 29.282 de teste efectuate. În acelaşi timp sunt

Edward Sanda și Cleopatra Stratan au recunoscut, recent, că formează un cuplu, iar de curând s-au și logodit. Familiile celor doi sunt în culmea fericirii și abia așteaptă marele eveniment. Cleopatra, fiica lui Pavel Stratan, […] The post

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat câştigătorul contractului de proiectare şi execuţie pentru Lotul 2 din Autostrada de Centură Bucureşti - Sector Centura Nord, fiind vorba despre o asociere de trei

Valentin Negoiţă, preşedintele organizaţiei Ecotic, ce se ocupă cu managementul integrat al deşeurilor electrice, electronice şi electrocasnice (recuperare, reciclare şi revalorificare), spune că volumul de deşeuri electrice şi electronice,

Holcim România, cel mai mare pro­ducător de materiale de construcţii din România după cifra de afaceri, activ în fa­bricarea cimentului, şi-a continuat activi­tatea în ultimele luni, în ciuda pandemiei, în ritm cu evoluţia pieţei de

In trecut, conceptul de comert era mult mai simplu. Desfasurat preponderent pe plan local, marketing-ul acelor vremuri insemna transmiterea unei informatii ”din vorba-n vorba”, despre cat de buna este mancarea la

A doua premieră a Teatrului nostru, din actuala Stagiune, este o comedie scrisă și regizată de Radu Afrim, Când coboară luna plină peste second hand, care va avea

Guvernul impune starea de alertă în capitală, după ce justiția spaniolă anulase carantina parțială instituită de autorități, scrie Hotnews.ro „Trebuie luate măsuri pentru a proteja sănătatea madrilenilor și pentru a evita ca explozia

Salariul mediu net lunar al unui farmacist angajat în reţelele Dona (SIEPCOFAR) şi Ropharma, ajunge la 3.000 de lei, potrivit informaţiilor oferite de către reprezentanţii companiilor pentru anuarul Cei mai mari jucători din economie, realizat de

Ion Crăciunescu, 70 de ani, s-a pronunțat în privința penalty-ului care a decis meciul Ucraina U21 - România U21 1-0 din preliminariile Euro 2021. CONTEXT: Naționala de tineret a pierdut cu Ucraina U21, scor 0-1, în urma unui penalty transformat

O femeie din SUA care suferea de dureri de cap a fost uluită după ce medicii au descoperit larve de tenie care trăiau în creierul ei! După șapte ani de luptă cu durerile de cap, […] The post O femeie din SUA avea larve de tenie în creier!