Fructele care sunt produse în cele mai mari cantităţi în lume 22.11.2022

Fructele sunt, fără doar și poate, unul dintre cele mai de preț daruri pe care ni-l oferă natura și avem suficiente motive pentru a le consuma zilnic. Cu toate acestea, foarte mulți oameni evită să le consume de teama conținutului de zahăr ori din cauză că nu au fost obișnuiți să le consume în mod

Una dintre puţinele categorii de investitori care au pierdut pe fondul creşterilor înregistrate de pieţele europene de capital din 2021 a fost reprezentată de cei care s-au orientat către oferte publice iniţiale (IPO) supraevaluate, relatează

Casa de avocatură Filip & Company a acordat consultanţă juridică societăţii Roca Industry, un holding de materiale de construcţii, care reuneşte toate companiile din portofoliul ROCA Investments din acest domeniu de activitate, în legătură cu

Claudia Pavela fost jignită dur de un internaut la o postare făcută de Bibanu, cu ofotografie în care se aflau cei doi la filmarea clipului la care au colaborat. Cum a răspuns artistul la cele […] The post Cum i-a răspuns Bibanu unui

Gabriela Szabo, premiu de legendă: "Pe spatele meu nu a scris niciodată Gabi Szabo, mereu a scris

Aproximativ 40% dintre persoanele care au trecut prin COVID-19 suferă de sechele care durează peste şase luni, potrivit unui studiu al unei universităţi germane publicat luni care doreşte să facă lumină asupra aşa-numitului sindrom de COVID

Proiectul construirii de două noi blocuri la centrala nucleară de la Paks este implementat în linie cu planul iniţial, astfel că acestea vor putea deveni operaţionale în 2029-2030, a anunţat Aleksandr Merten, vicepreşedinte al Rosatom, potrivit

Un sistem vast de canioane care formează o cicatrice de relief pe fața planetei Marte ar putea găzdui rezerve ascunse de

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, miercuri, că au fost înregistrate 826 cazuri noi de coronavirus în România, în ultimele 24 de ore. Raportul detaliat va fi făcut public la ora 13:00. Până astăzi, 21 […] The post Coronavirus

Mult-așteptatele Sărbători din decembrie sunt chiar după colț, așa că probabil că deja ai în vedere să profiți de ocazie pentru a începe să instalezi decorațiunile de Crăciun și, mai ales, să decorezi

Srdjan Djokovic a fost întotdeauna deschis în a-și exprima opiniile, inclusiv în dezbaterea privind vaccinul obligatoriu pentru participarea fiului său, Novak, la Australian Open. El a vorbit din nou presei sârbe, despre ceea ce crede că va

Primarul Ion Ceban a convocat în şedinţă agenţii economici din capitală pentru a-i atenţiona despre riscurile sistării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. Edilul a invocat recenta sancţiune de 12 milioane de lei aplicată

O greșeală în alegerea produselor pentru masa de Crăciun îți poate strica sărbătorile, afectându-ți grav sănătatea. Libertatea îți spune la ce trebuie să fii atent atunci când cumperi carne, pentru a fi sigur că aceasta e proaspătă și

În Marea Britanie şi alte părţi ale Europei, noile restricţii guvernamentale, dublate de neliniştea sporită privitoare la noua tulpină de coronavirus, au redus dramatic activitatea restaurantelor, barurilor şi magazinelor, relatează The New

Ministrul de finanţe al Poloniei a anunţat că se aşteaptă ca TVA să fie zero la alimente începând cu 1 fabruarie, modificarea urmând să afecteze toate produsele supuse în prezent ratei de 5%, relatează The First

Dieta cu lapte. Vă prezentăm o dietă simplă, care vă ajută să slăbiți 6

Ministerul Sănătății a anunțat joi depistarea altor nouă cazuri de infectare cu noua variantă Omicron pe teritoriul României, șase dintre acestea fiind confirmate la persoane care domiciliază în București, iar celelalte în Ilfov, Prahova și

Ia-ţi porţia zilnică de râs! Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. Iată propunerea noastră: Bula intarzie 10 minute de la scoala. Tatal sau il intreaba de ce a intarziat. […] The post Bancul zilei.

Un brăilean este judecat pentru mai multe infracţiuni de ultraj, una de distrugere şi una de încălcarea solemnităţii şedinţei, deoarece şi-a pierdut total controlul şi a lovit cu picioarele o autospecială de Poliţie, i-a dat un pumn în

71,6% dintre noi îmbolnăviri cu Covid-19 din săptămâna 13-19 decembrie au fost confirmate au fost la persoane nevaccinate, potrivit unei analize publicate joi de INSP. În scimb, în rândul deceselor înregistrate în aceeași perioadă, 86,1% au

Datele din Africa de Sud, Scoţia şi Anglia oferă o veste liniştitoare, după câteva săptămâni de temeri privind ameninţarea noii variante a coronavirusului. Totuşi, oamenii de ştiinţă spun că varianta Omicron este contagioasă şi că