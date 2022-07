Frigider furat din Ucraina, văzut în casa unui soldat rus ucis în război 19.07.2022

19.07.2022 Frigider furat din Ucraina, văzut în casa unui soldat rus ucis în război Într-un flmuleţ realizat de jurnalista rusă Irina Shikhman cu părinţii adoptivi ai unui soldat rus ucis în războiul din Ucraina, un detaliu l-a expus pe militarul omorât ca fiind un



Frigider furat din Ucraina, văzut în casa unui soldat rus ucis în război

Într-un flmuleţ realizat de jurnalista rusă Irina Shikhman cu părinţii adoptivi ai unui soldat rus ucis în războiul din Ucraina, un detaliu l-a expus pe militarul omorât ca fiind un tâlhar.

Frigider furat din Ucraina, văzut în casa unui soldat rus ucis în război

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Vicepremierul Dan Barna a declarat, luni, că discuţiile din coaliţia de guvernare pe tema desfiinţării Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) au reprezentat "un moment hazliu", pentru

Direcţia de Sănătate Publică a dispus o serie de măsuri în Centrul de Primire a Copilului în regim de Urgenţă din cadrul DGASPC Buzău, acolo unde a izbucnit un focar de coronavirus, primul din acest judeţ de la debutul celui de-al patrulea val

Horoscop toamnă 2021. Lunile septembrie, octombrie și noiembrie sunt o perioadă ideală pentru a face schimbări și planuri noi, în special pe plan profesional. Citește horoscopul toamnei 2021 și află dacă te numeri printre zodiile care vor fi

Jurnalul continuă să vă ofere cărţi din colecţia Traian Tandin, prin care legendarul poliţist rememorează cazuri celebre din România. În volmul care apare marţi, "Comisar la Omoruri", Tandin prezintă

12.106 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, iar 8.719 dintre acestea au primit prima doză de ser, a anunţat, marţi, Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19

Start-up-ul Planable, cu birouri în Bucureşti şi Chişinău, care a dezvoltat o platformă de colaborare pentru echipele de social media, a lansat noi funcţionalităţi speciale de editare a imaginilor, pentru a ajuta experţii în marketing să

Şcoala privată British School of Bucharest începe noul an şcolar cu 650 de elevi din peste 50 de naţionalităţi cu vârste între 2 şi 18 ani, după cum afirmă Ioana Pasca, head of marketing and events în cadrul unităţii private de

Numărul cazurilor de COVID înregistrate pe teritoriul României a ajuns ieri, 31 august, la 1.098.765 de cazuri. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de îmbolnăviri, numărul actualizat de decese și situația pe

Rata de succes la examenul de toamnă al bacalaureatului din 2021 a fost de 30,3%, în scădere față de sesiunea de anul trecut unde procentul candidaților promovaţi a fost

Grupul Amazon, cel mai mare retailer online din lume, intenţionează să angajeze 55.000 de persoane la nivel mondial în lunile următoare, a declarant, miercuri, directorul general Andy Jassy, transmite

Fanii din Islanda protestează împotriva propriilor internaționali, acuzați de agresiuni sexuale, și nu îi vor încuraja la începutul meciului contra României. Asociația suporterilor echipei naționale a Islandei (Tólfan) a hotărât să

Vicepremierul Dan Barna a spus, miercuri, după scandalul din Guvern, că a constatat că a fost introdus, la surpriză, „acest PNDL 3” și avertizează că „surprize de genul celei de azi sunt de

FC Barcelona a anunțat fotbalistul care va prelua tricoul cu numărul 10, lăsat vacant după plecarea lui Messi la PSG. Catalanii au decis ca Ansu Fati (18 ani) să fie noul „decar” de pe Camp Nou. Spaniolul crescut în celebra academie „La

Poliţiştii prahoveni fac cercetări după ce o femeie din Vălenii de Munte a sunat la 112 pentru a anunţa că fetiţa ei, în vârstă de trei luni, nu mai respiră. Bebeluşul a fost declarat decedat, iar primele date arată că nu avea urme

Un incendiu de amploare a izbucnit, marți seară, pe Splaiul Independenţei din Capitală. O mașină a fost cuprinsă de

Daniela Covăcescu, cu peste 20 de ani de experienţă în domeniul financiar-bancar şi asigurări, a fost recrutată de Allianz-Ţiriac Asigurări pentru funcţia de director de operaţiuni (Chief Operating Officer -

Patiseriile, majoritatea cu servire la geam, se numără printre afacerile grav afectate de pandemie, mai ales în urma lockdownului impus anul trecut în România, pe măsură ce criza sanitară s-a acutizat. Fornetti, unul dintre cei mai importanţi

Mijlocașul român în vârstă de 32 de ani și întrerupt colaborarea cu echipa Damac din Zona Golfului, după doar câteva luni de la semnarea

Preliminariile Cupei Mondiale din 2022 au ajuns în etapa a patra, un moment decisiv în cursa pentru Qatar, în care SuperSurprizele trebuie să confirme și să încerce să se înscrie cu șanse în lupta pentru calificarea directă sau pentru

Nici bine nu i s-a uscat cerneala pe decizia de numire că preşedinta ARACIP, Alina Paraschiv, numită în urma demiterii lui Şerban Iosifescu, şi-a dat demisia de la conducerea