”Fratele” lui Gigi Becali i-a făcut fiului său un cadou de nuntă de un sfert million €! 06.07.2019

Costa Sponte a ”rupt” logodna cu Simona Halep și s-a însurat cu Bianca, o superbă brunetă de la malul mării. Teia, socrul mare, nimeni altul decât “fratele” lui Gigi Becali, nu s-a uitat deloc la bani și i-a făcut fiului său un cadou de nuntă de un sfert de milion de euro. CANCAN.RO, site-ul nr. […] The post ”Fratele” lui Gigi Becali i-a făcut fiului său un cadou de nuntă de un sfert million €! appeared first on Cancan.ro.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) organizează, ca în fiecare an, la nivel naţional, Bursa Generală a Locurilor de Muncă, în data de 12 aprilie

Compania aeriană low-cost din Ungaria Wizz Air lansează o nouă cursă de pe Aeroportul din Chişinău. Este vorba de oraşul italian Verona, transmite IPN cu referire la un comunicat de presă al

În timp ce toată lumea este cu ochii pe filmuleţele oribile postate în social media de atentatorul terorist din Noua Zeelandă, care şi-a filmat pas cu pas crima, în Nigeria au fost ucişi luna aceasta alţi 120 de creştini – de

Cea de-a doua serie de bilete de tratament din acest an a fost repartizată, conform cererilor primite la CJP Olt, după ce biletele din prima serie, anunţate foarte târziu, au fost vândute la

Un bărbat în vârstă de 44de ani, din Târgovişte, a fost amendat de Poliţia Locală pentru că a aruncat zeama de varză dintr-un butoi prin sistemul de scurgere al balconului. Enervaţi la culme de mirosul emanat, vecinii vărbatului au chemat

Amnistia fiscală va fi discutată în aprilie în Guvern şi această propunere va fi bine primită de mediul de afaceri, a declarat marţi seara, la postul public de televiziune, ministrul Finanţelor Publice, Eugen

Construirea unei infrastructuri de alimentare cu apă în sistem centralizat şi a unei reţele de canalizare, la standardele impuse de Uniunea Europenă, s-ar putea dovedi prea costisitoare pentru România,

Jobs Group SRL, firma care administrează eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare online din România, a raportat pentru anul trecut afaceri de 9,6 milioane de euro, plus 20% faţă de rezultatul obţinut în 2017 şi estimează pentru anul în

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) va face pereche cu nemțoaica Julia Goerges (30 de ani, 15 WTA) în proba de dublu de la Miami. Simona Halep are liber în primul tur pe tabloul de simplu. Românca va juca în turul secund

7 scurte - rezumatul rapid al celor mai interesante subiecte recente remarcate de Cătălin Țepelin - redactor șef GSP. Cinci comentarii: 1. Cine a fost cel mai mare antrenor român din istorie? GSP a făcut o analiză complexă acum 6 ani, iar

Un șofer britanic a condus 644 de kilometri, pentru a ajuta un cuplu străin să își viziteze o rudă aflată pe moarte. Gestul său a venit după ce mașina în care se aflau cei doi a fost implicată într-un accident, pe autostrada dintre Edinburgh

Un seism de 5,6 grade pe scara Richter s-a produs, miercuri dimineață, în provincia Denizli din sud-vestul Turcia. Seismul a fost urmat de două replici. Agenția turcă pentru dezastre și gestionare a situațiilor de urgență a declarat că

Doi cetățeni iranieni care au zburat din Spania în Buenos Aires au fost reținuți de autoritățile din Argentina după ce s-a descoperit că aveau pașapoarte false. Cei doi, o femeie de 30 de ani și un bărbat de 27 de ani, sunt suspectați de

O femeie care a călătorit cu metroul în New York, SUA, a publicat pe rețelele de socializare un videoclip cu un adolescent care stătea întins pe mai multe locuri din tren, în timp ce se juca la telefonul mobil. Adolescentul nu s-a ridicat de pe

În timp denumirea de boem (bohemian) a fost adoptată de către cei care preferau libertatea, sinceritatea, creativitatea, în defavoarea unui stil de viață liniștit și confortabil, de cei care nu vor să țină cont de legi în general, de reguli,

Un profesor de sport de la școala generală din comuna Șanț, județul Bistrița-Năsăud, a fost condamnat la 4 luni de închisoare cu executare, după ce a lovit, în timpul orelor, doi elevi, în condițiile în care unul îl atinsese cu mingea.

Carmen Dan, la testul adevărului. Deputatul PNL Ovidiu Raețchi îi cere ministrului de Interne să publice chiar azi, pe site-ul ministerului, dosarul privind violenţele de la mitingul diasporei din 10 august 2018. Citește mai

Accident mortal pe Valea Oltului, un autoturism a fost lovit de tren, miercuri dimineaţă. Conducătorul auto a murit, iar circulaţia feroviară a fost întreruptă până la finalizarea cercetărilor, potrivit centrului infotrafic

Un pește Lună a eșuat zilele trecute pe o plajă din Australia, spre uimirea localnicilor. Citește mai