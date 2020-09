Fratele lui Florin Salam a murit răpus de coronavirus! 25.09.2020

Fratele lui Florin Salam, Nelu Stoian, a murit în urmă cu scurt timp. Bărbatul a fost răpus de coronavirus. Internat de două luni din cauza Covid-19, fratele lui Florin Salam s-a stins la spital. Familia i-a fost alături în tot acest timp și Florin Salam chiar a făcut un apel public atunci când nu mai […] The post Fratele lui Florin Salam a murit răpus de coronavirus! appeared first on Cancan.ro.

