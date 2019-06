Fratele lui Fane Spoitoru rupe tăcerea după ce cunoscutul Ion Boschet a fost ”măcelărit” în scara blocului: ”A deranjat pe cineva din cauza unei gagici!” 05.06.2019

05.06.2019 Fratele lui Fane Spoitoru rupe tăcerea după ce cunoscutul Ion Boschet a fost ”măcelărit” în scara blocului: ”A deranjat pe cineva din cauza unei gagici!” Ion Migdal face lumină în cea mai recentă răfuială dintre ”șmecherii” din Capitală. (Cel mai bine platit job din București) Fratele lui Fane Spoitoru rupe tăcerea după ce cunoscutul Ion Boschet a fost ”măcelărit” în scara blocului.



Fratele lui Fane Spoitoru rupe tăcerea după ce cunoscutul Ion Boschet a fost ”măcelărit” în scara blocului: ”A deranjat pe cineva din cauza unei gagici!”

Ion Migdal face lumină în cea mai recentă răfuială dintre ”șmecherii” din Capitală. (Cel mai bine platit job din București) Fratele lui Fane Spoitoru rupe tăcerea după ce cunoscutul Ion Boschet a fost ”măcelărit” în scara blocului. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, declarații senzaționale.(CITEȘTE ȘI: ”PRINȚUL CRIPTOMONEDELOR” A RUPT BUCUREȘTIUL ÎN DOUĂ. A APĂRUT […] The post Fratele lui Fane Spoitoru rupe tăcerea după ce cunoscutul Ion Boschet a fost ”măcelărit” în scara blocului: ”A deranjat pe cineva din cauza unei gagici!” appeared first on Cancan.ro.

Fratele lui Fane Spoitoru rupe tăcerea după ce cunoscutul Ion Boschet a fost ”măcelărit” în scara blocului: ”A deranjat pe cineva din cauza unei gagici!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Vicepreşedintele PNL Cluj, Zoltan Coraian, a postat pe pagina sa de socializare un mesaj în care făcea o paralelă între atentatul terorist din Noua Zeelandă în urma căruia au murit 50 de persoane şi ceea ce i s-a întâmplat în Bucureşti.

Şeful diplomaţiei letone Edgars Rinkevics a anunţat că va încuraja guvernul ţării sale, înaintea Summitului Uniunii Europene din 21-22 martie, să fie de acord cu o amânare a Brexit-ului, relatează duminică

Populismul reprezintă o ameninţare reală la proiectul european, este de părere preşedintele Partidului Mişcarea Populară, Eugen Tomac, care îi acuză pe liderii PSD de discursuri antieuropene. "Asistăm

Studenţii mai multor universităţi din Bucureşti vor avea posibilitatea de a interacţiona cu primul automat de recrutare pus la dispoziţie de KPMG România în cadrul noii campanii de brand de angajator - 'Open

Genoa a câștigat partida cu Juventus, din etapa cu numărul 28 din Serie A, scor 2-0. Ionuț Radu, portarul României U21, a scăpat fără gol în fața liderului din Italia. Românul a fost salvat de VAR. Dybala a marcat,

Adrian Mititelu se laudă că are planuri mari pentru echipa sa, FC U Craiova 1948, deși are șanse mici la promovarea în Liga 2, după 2-2 cu AS FC Pucioasa. După ce Primăria Craiova i-a interzis, pentru moment, să joace pe stadionul

Astra - FCSB, derby-ul etapei a doua din play-off-ul Ligii 1, care începe la ora 20:30, va fi analizat în această seară, într-o ediție specială GSP Live, de Costin Ștucan și impresarul Florin Manea. Emisiunea începe la ora

Bianca Andreescu (18 ani, 60 WTA) dispută azi, de la ora 22:00, finala turneului WTA Premier Mandatory de la Indian Wells contra nemțoaicei Angelique Kerber (31 de ani, 8 WTA). Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro și în direct la TV Digi

Zina Dumitrescu a acordat un interviu pentru emisiunea "Refresh by Oana Turcu", de la Antena Stars. Celebra creatoare de modă și-a deschis sufletul și vorbit despre lucruri mai puțin știute din viața ei. La emisiunea respectivă, Zina Dumitrescu

Cel mai puternic laser din lume, care a atins 10,88 PW, oferă României o fereastră spre cercetarea internațională de elită, pentru că vor fi posibile, la Măgurele, experimente unice în lume, potrivit Edupedu.ro. Citește

Tot mai multe descoperiri in legatura cu boala care afecteaza din ce in ce mai multe femei din intreaga lume sunt facute si acest lucru ajuta foarte mult la combaterea acestei boli. Citește mai

Un accident rutier soldat cu trei răniţi s-a petrecut duminică-seara pe o stradă din Caracal, după ce poliţiştii au pornit în urmărirea unei maşini al cărui şofer nu a oprit la

Deputatul ALDE Ştefan Băişanu propune ca angajaţii care nu folosesc voucherele de vacanţă să primească în locul lor contravaloarea în bani sau tichete de

În ultimul meci al etapei a doua a din play-off, FCSB învinge la Giurgiu şi rămâne pe locul 3 în clsamentul Ligii 1, la 4 puncte de prima poziţie şi la un punct de locul

Momente de muzică şi dans tradiţionale iraniene, turkmene şi kazahe, demonstraţii meşteşugăreşti şi degustări de mâncăruri specifice sunt programate, duminică, la Muzeul Naţional al Satului

FCSB s-a impus în deplasarea de la Astra, scor 2-0. Cristi Balaj, fost arbitru internațional, în prezent analist la TV Telekom Sport și președinte al Agenției Naționale Anti-Doping, afirmă că pe teren s-au întâmplat lucruri

Un bărbat în vârstă de 48 de ani a fost găsit mort, duminică după-masă, într-o fântână din localitatea Pelișor. Citește mai

Surpriză în ultimul sondaj realizat de CURS, în luna martie. Citește mai

Bianca Andreescu (60 WTA) va înregistra un salt de 36 de locuri în clasamentul WTA care va fi publicat, astăzi, însă ea a reuşit şi o altă performanţă incredibilă în

Reţeaua de magazine de echipamente sportive Hervis va deschide în acest an zece magazine după ce în 2018 au fost inaugurate alte şapte unităţi. Astfel, retailerul va ajunge la 40 de magazine la finalul anului, aproape dublu faţă de