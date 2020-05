Franţa nu exclude revenirea la regimul de restricţii. Aglomeraţie la metroul din Paris în prima zi post-izolare 12.05.2020

În timp ce Franţa iese din izolare, oficialul responsabil de coordonarea acestui proces nu exclude revenirea la regimul restrictiv.

Ministerul de Externe informează românii care călătoresc sau tranzitează în Italia că autoritățile locale au emis, duminică, pentru mai multe regiuni ale țării cod portocaliu și galben de furtună, precipitații și vând puternic.

Will Smith, prezent la Berlin pentru a-şi prezenta cel mai recent film 'Aladdin and His Magic Lamp', a declarat sâmbătă la o conferinţă de presă, că preferă să joace decât să devină preşedinte al SUA. Citește mai

Mai sunt doar două etape din Bundesliga, dar titlul încă se joacă. Bayern a trecut de Hannover și are 4 puncte avans în fața lui Dortmund. Tehnicianul bavarezilor, Niko Kovaci, i-a oferit minute în finalul jocului cu Hannover și olandezului

OTP Bank, subsidiara locală a celui mai mare grup bancar din Ungaria, a înre­gis­trat un profit net de peste 18 mi­lioa­ne de lei în primele trei luni din 2019, în scădere cu 18% faţă de aceeaşi perioa­dă a anului trecut, potrivit datelor

Un TIR s-a răsturnat chiar lângă fereastra unei case, în localitatea Ianca din Bihor. Autotrenul a ajuns pe o parte, chiar pe acostamentul șoselei, la doar câțiva milimetri de zidul casei. Și șoferul, dar și proprietarii locuinței au avut mare

Un grav accident rutier s-a produs în Cluj, între Luna și Luncani, scrie Realitateadecluj.net. Citește mai

Un adolescent de 16 ani a dispărut din Vaslui, din localitatea Popeni, comuna Zorleni. Mihai Iftode s-a certat cu tatăl său vitreg l-a luat pe frățiorul mai mic și a plecat de acasă. Mezinul a fost găsit acasă la o rudă, dar adolescentul este

Uneori, când cunoști pe cineva, există o atracție imediată. Aveți gânduri comune și rezonați la nivel spiritual. Citește mai

Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI) cer primăriei Sectorului 4 şi Consiliului Local să le aprobe, în regim de urgenţă, cuantumurile burselor școlare, pentru a-i susţine pe elevii cu

CFR Cluj este noua campioană a României și se pregătește deja de preliminariile UEFA Champions League, acolo unde va avea un traseu infernal. CFR va participa în Champions League încă din primul tur preliminar al competiției.

Stadionul Giulești „Valentin Stănescu” a fost pus la pământ, după cum reiese din imaginile surprinse din dronă de Compania Națională de Investiții. Autoritățile vor să combată scepticismul în legătură cu stadioanele pe care ar

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost contrazis de DIICOT cu privire la dosarul legat de tenativa de asasinare care îl viza pe acesta. Declarațiile unui cetățean pot schimba

Aflată în seria a doua din eşalonul al treilea, Rapid s-a clasat, fără emoţii, pe locul 1, înaintea celor de la Afumaţi şi Unirea Slobozia. Greul însă de abia acum

La finalul partidei câștigate de CSM Rm. Vâlcea cu CSM Slatina, 29-26, cea care a consfințit și matematic câștigarea celui de-al 20-lea titlu din istoria Vâlcii, oltencele au declanșat și fiesta. Handbalistele au

Romconstruct, o companie din Buzău din domeniul construcţiilor, mizează pe o creştere cu 50% a afacerilor în 2019, după ce anul trecut avansul a fost similar. Astfel, businessul Romconstruct a ajuns la 19,5 milioane de

Poliţistul Dominic Dunne, în vârstă de 26 de ani, din Manchester, Marea Britanie, a fost condamnat la şapte ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru că a fost găsit vinovat de instanţa de judecată că a abuzat mai multe

La emisiunea pe care o moderează la Antena 1, Dan Capatos a făcut publică factura cu care s-a făcut plata pentru masa la care a petrecut Răzvan Ciobanu la club, înainte de tragicul accident în care și-a pierdut viața. Înainte de a

Anda Călin și Liviu Vărciu s-au împăcat! Cei doi au lăsat neînțelegerile deoparte, iar acum sunt mai uniți și mai fericiți ca niciodată! Deși relația lor a fost presărată și cu momente dificile, iată că și de această dată dragostea

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis în şedinţa de miercuri menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50% pe an, conform unui comunicat remis

Se schimbă regulile pentru popririle de la ANAF. Fiscul nu va mai putea pune popriri pe datorii mai mici de 1.500 de lei pentru persoanele fizice, iar plafoanele au fost majorate și pentru firme. În cazul firmelor mici nu se vor mai pune popriri de la