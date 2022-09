Franţa îşi întinde deasupra companiilor mari scutul de apărare contra crizei energiei 28.09.2022

28.09.2022 Franţa îşi întinde deasupra companiilor mari scutul de apărare contra crizei energiei Guvernul francez intenţionează să cheltuiască 45 de miliarde de euro pentru protejarea cetăţenilor de rând şi companiilor de şocurile scumpirii energiei în cadrul unui buget con­centrat pe reducerea inflaţiei, scrie The



Franţa îşi întinde deasupra companiilor mari scutul de apărare contra crizei energiei

Guvernul francez intenţionează să cheltuiască 45 de miliarde de euro pentru protejarea cetăţenilor de rând şi companiilor de şocurile scumpirii energiei în cadrul unui buget con­centrat pe reducerea inflaţiei, scrie The Guardian.

Franţa îşi întinde deasupra companiilor mari scutul de apărare contra crizei energiei

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Procurorii DIICOT au reținut 4 membrii unei ai unei rețele de trafic de droguri, care s-au dovedit a fi și cei care au furat 22 de biciclete aparținând lotului de ciclism al Italiei. Prejudiciul cauzat cicliștilor depășește 600.000 de euro,

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a afirmat că nu s-a luat în discuţie la acest moment să se facă o carantinare totală, în care toată lumea să stea acasă şi să fie închisă

Trecerea la ora de iarnă 2021 are loc în această noapte, în ultimul weekend din luna octombrie. Astfel, ora 4:00 va deveni ora 3:00, iar odată cu această schimbarea, ziua va deveni cea mai lungă din an. 2021 ar putea fi ultimul an în care

A treia doză de vaccin anti-COVID Pfizer, făcută persoanelor vaccinate deja cu schema completă, reface protecţia imunitară la cotele cele mai înalte obţinute imediat după cea de-a doua doză, arată un studiu realizat de Pfizer în

Pilotul unui avion de mici dimensiuni a executat o aterizare de manual pe o autostradă la nord de oraşul canadian Toronto, după ce a fost nevoit să coboare de urgenţă avionul la sol, din cauza unor probleme tehnice, transmite CBC. Pilotul

Statul român a eșuat în a-i ține departe pe nevaccinați departe de malluri și restaurante. De când a fost aprobat certificatul verde, românii au găsit tot felul de soluții pentru a păcăli sistemul. În lipsa unei metode sigure de a verifica

Un tânăr de 14 ani a murit sâmbătă dimineața într-un accident produs în județul Arad. Potrivit IPJ Arad, accidentul a avut loc în apropierea localității Berechiu. O mașină în care se găseau 5

FIFA a fost obligată de un tribunal brazilian să achite despăgubiri de 120 de milioane de dolari argentinianului Pablo Silva şi brazilianului Haine Allemagne, cei doi designeri ai spray-ului de trasat linii folosit de arbitri la meciuri, care au

Simona Halep s-a calificat în finala turneului Transylvania Open, în această seară, după ce a învins-o pe ucraineanca Marta Koshtyuk. Simona Halep a reușit un meci senzațional, încheiat cu puțin timp în urmă, calificându-se în […] The

Birourile Permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au hotărât ca audierea miniştrilor din Cabinetul Ciucă să aibă loc marţi, urmând ca miercuri Guvernul PNL-UDMR să fie supus votului în plenul reunit al

Medicul Valeriu Gheorghiță, şeful campaniei naţionale de vaccinare, a explicat de ce testele de anticorpi nu pot fi incluse în certificatul verde. ”Anticorpii care apar la trecerea prin boală nu sunt întotdeauna neutralizanţi. Noi ştim

România se află printre primele locuri în Europa în privința numărului de persoane care suferă de psoriazis, o boală fizică dar cu multe implicații psihosociale. Aproximativ 400.000 de români au

Femeia în vârstă de 70 de ani a cumpărat piatra în urmă cu mai mulți ani. Nu își amintește de unde și nici pentru ce sumă, ci doar că nu a crezut că e vorba de un diamant adevărat, cu atât mai mult că e un diamant în valoare de 2,4

Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, vor semna un acord pentru transferul pacienţilor cu forme severe şi grave de COVID-19 în Republica Federală Germania, potrivit unei decizii

Liderul UDMR Kelemen Hunor afirmă, ast[zi, că nu vede în acest moment de unde ar putea veni cele 234 de voturi necesare pentru învestirea guvernului minoritar PNL-UDMR. El s-a referit astfel, la faptul că USR şi PSD au anunţat deja că nu votează

Un focar de coronavirus la un cămin de bătrâni din estul Germaniei a provocat moartea a opt persoane şi a scos în evidenţă vulnerabilitatea celor în vârstă în faţa COVID-19, transmite dpa. În

Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucureşti, medicul Beatrice Mahler, a anunţat, la Digi24, că nu crede că au existat, în ultimele săptămâni, manageri de spitale în România care să nu fi avut

Simona Halep a întâlnit o jucătoare puternică, pe Anett Kontaveit, şi nu a putut mişca nimic în finala de la Transylvania Open (2-6,

Un şofer de 21 de ani a accident mortal un un bărbat de 74 de ani, care se deplasa pe bicicletă pe Drumul Judeţean 172 din judeţul Bistriţa-Năsăud, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean, potrivit Agerpres. Accidentul mortal a avut loc

La 31 octombrie 2021, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 39.843 milioane euro, faţă de 41.216 milioane euro la 30 septembrie 2021, a informat luni