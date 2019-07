Franţa, în top 5 ţări care au investit cei mai mulţi bani în România în ultimii zece ani 12.07.2019

12.07.2019 Franţa, în top 5 ţări care au investit cei mai mulţi bani în România în ultimii zece ani Franţa s-a situat constant în top 5 cei mai mari investitori străini direcţi din România, de la aderarea ţării noastre la UE, potrivit unei analize realizate de KeysFin. Astfel, investiţiile



Franţa, în top 5 ţări care au investit cei mai mulţi bani în România în ultimii zece ani

Franţa s-a situat constant în top 5 cei mai mari investitori străini direcţi din România, de la aderarea ţării noastre la UE, potrivit unei analize realizate de KeysFin. Astfel, investiţiile companiilor...

Franţa, în top 5 ţări care au investit cei mai mulţi bani în România în ultimii zece ani

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Simona, cea mai bună jucătoare a lumii în 2018, e deja în urma Biancăi, revelaţia acestui sezon, în mai multe clasamente. Totuşi, situaţia se poate schimba, odată cu începerea sezonului de zgură, suprafaţă pe care românca o

Un bărbat de 62 de ani este cercetat pentru nedepunerea armei la un armurier autorizat la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă, lucru care s-a întâmplat acum mai bine de cinci

Un politician populist italian, care a dus o campanie împotriva vaccinării obligatorii la copii, a fost internat în spital pentru că s-a îmbolnăvit de varicelă, informează The

Manfred Weber, capul de listă al Partidului Popular European (PPE) la scrutinul europarlamentar din mai, a cerut oficial miercuri ca Fidesz, partidul premierului conservator ungar Viktor Orban, să rămână temporar fără drept de vot în cadrul PPE,

Luna plină de pe 21 martie îi va aduce pe mulţi în faţa conştientizării propriilor răni şi separării de ceilalţi pentru a-şi analiza şi rezolva problemele. Astrologul Maria Sârbu explică modul în care luna plină din 21 martie

Finlanda este, pentru al doilea an consecutiv, ţara cea mai fericită din lume, potrivit unui raport al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), publicat miercuri, în timp ce Sudanul de Sud, pradă războiului, ocupă ultimul loc, informează

Compania Boeing a lansat cel mai lung avion din lume, modelul Boeing 777X, la aproape o săptămână de la accidentul din Etiopia, soldat cu moartea tuturor celor 157 de oameni de la bordul unui Boeing 737

Fostului lider politic al sârbilor din Bosnia, Radovan Karadzic, acuzat de genocid în timpul războiului intercomunitar (1992-1995), a fost condamnat miercuri la închisoare pe viaţă de către

Preşedintele francez Emmanuel Macron a dispus ca dispozitivul militar antiterorist 'Sentinelle' să fie mobilizat sâmbătă într-o manieră ''consolidată'' la manifestaţiile ''vestelor galbene'', pentru

NASA a confirmat marţi că astronautele Anne McClain, 39 de ani, şi Christina Koch, 40 de ani, vor fi protagonistele la 29 martie a primei plimbări spaţiale a două femei, exprimându-şi speranţa ca

Horoscop 21 martie Berbec Astăzi este o zi potrivită pentru administrarea finanţelor, pentru planificare dar şi pentru bilanţ. Deşi ai la dispoziţie câteva idei originale, stai încă să

Primul trailer al filmului poliţist ''Once Upon a Time in Hollywood'', în regia lui Quentin Tarantino, cu Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio în rolurile principale, a fost dat publicităţii, informează miercuri

Primăria Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud, a accesat un proiect european de 22,8 mil. lei (4,8 mil. euro) pentru modernizarea infrastructurii rutiere în municipiu, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară

Primăria Alba Iulia a accesat fonduri europene de aproximativ 40 mil. lei (8,4 mil. euro) pentru reabilitarea termică şi reducerea consumului energetic pentru 13 din cele mai mari blocuri din

Sportiva română Julia Sauter a ratat calificarea pentru programul liber la individual feminin, miercuri, la Campionatele Mondiale de patinaj artistic de la Saitama (Japonia), după ce s-a clasat pe locul 29 în programul scurt, cu 53,11 puncte,

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, OUG 41/2018 pentru modificarea Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, stabilind unele majorări salariale pentru o serie de categorii de personal. Citește mai

Simona Halep și-a găsit un antrenor permanent, după o perioadă în care s-a tot gândit la varianta cea mai bună. Citește mai

Fidesz, partidul condus de premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost suspendat din Partidul Popular European. Asta îseamna că, Fidesz nu poate participa la nicio reuniune a partidului, nu are drept de vot și nu are drept de a propune

România construieşte autostrăzi, dar, ca de obicei, numai pe hârtie. Miercuri, Senatul a adoptat proiectele legislative pentru trei noi obiective de investiţii: Autostrada Braşov-Bacău, Autostrada Nordului şi

Zeci de persoane s-au adunat miercuri seară, 20 martie, pe treptele Palatului de Justiţie din Bucureşti, în semn de susţinere faţă de magistraţii care protestează faţă de OUG 7. Oamenii au purtat banderole albe pe