Franţa: Consiliul Constituţional a validat intrarea în vigoare a paşaportului de vaccinare 23.01.2022

23.01.2022 Franţa: Consiliul Constituţional a validat intrarea în vigoare a paşaportului de vaccinare Consiliul Constituţional al Franţei a validat vineri cea mai mare parte a dispoziţiilor proiectului de lege care introduce paşaportul de vaccinare în numele 'protejării sănătăţii' în contextul epidemiei de COVID-19, anunta AFP şi



Consiliul Constituţional al Franţei a validat vineri cea mai mare parte a dispoziţiilor proiectului de lege care introduce paşaportul de vaccinare în numele 'protejării sănătăţii' în contextul epidemiei de COVID-19, anunta AFP şi dpa.

