FRANȚA. Campionii mondiali fac senzație și la EURO U19 » Au golgeterul, cel mai bun pasator, cel mai valoros atac și cea mai bună apărare după faza grupelor 24.07.2018

24.07.2018 FRANȚA. Campionii mondiali fac senzație și la EURO U19 » Au golgeterul, cel mai bun pasator, cel mai valoros atac și cea mai bună apărare după faza grupelor Franța U19, antrenată de Bernard Diomède, campion mondial în 1998, s-a calificat în semifinalele Euro U19 după un dublu 5-0 în fața Turciei și Angliei. Gouiri, atacantul lui Lyon, e cel mai prolific jucător al turneului, cu



FRANȚA. Campionii mondiali fac senzație și la EURO U19 » Au golgeterul, cel mai bun pasator, cel mai valoros atac și cea mai bună apărare după faza grupelor

Franța U19, antrenată de Bernard Diomède, campion mondial în 1998, s-a calificat în semifinalele Euro U19 după un dublu 5-0 în fața Turciei și Angliei. Gouiri, atacantul lui Lyon, e cel mai prolific jucător al turneului, cu 4 reușite. De-abia au cucerit lumea, iar francezii vor să învingă și la Euro U19. ...

FRANȚA. Campionii mondiali fac senzație și la EURO U19 » Au golgeterul, cel mai bun pasator, cel mai valoros atac și cea mai bună apărare după faza grupelor

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Renault va lansa la Salonul Auto de la Moscova un super SUV - Coupé bazat pe Dacia Duster, mai scump, dar cu aceeaşi mărime. Practic va fi un fel de BMX X4 în variantă low-cost. Concret, maşina va fi lansată pe piaţă în 2019, mai întâi

Un nou protest a fost anunţat luni seara, 25 iunie, la Cluj. În mesajul postat pe Facebook, manifestanţii spun că nu au de gând să plece din stradă până când nu vor fi

Un bărbat de 25 de ani, din comuna Pochidia, a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de comiterea infracţiunii de şantaj, faptă comisă după ce a ameninţat o tânără din aceeaşi comună că va publica

Un număr de 18 mame cu 21 de copii au fost internate, de la începutul acestui an, în centre maternale din judeţul Vaslui, în zece dintre cazuri fiind vorba despre mame minore. Potrivit

Simplele trucuri dietetice pot ajuta la încetinirea procesului de îmbătrânire, potrivit unui nou studiu, scrie Daily Mail. Michael Mosley, doctor şi producător de televiziune, a atras atenţia

Un muzeu din Berlin a restituit luni unei familii evreieşti o sculptură din lemn furată de nazişti, o veritabilă perlă a artei gotice, care va rămâne însă expusă în acea instituţie în virtutea unui

Fundaşul Vincent Kompany a revenit la antrenamentele naţionalei de fotbal a Belgiei după ce s-a refăcut în urma unei accidentări în zona inghinală şi va fi prezent în echipă la meciul cu Anglia, din grupa G a

Compania aeriană de stat Tarom Naţională de Transporturi vinde două aeronave Airbus A310 către compania aeriană Armenia Airways

Spania și Maroc joacă de la 21:00 un meci decisiv pentru stabilirea câștigătoarei grupei B de la Mondial. Partida e liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și în direct pe TVR 2. Portugalia - Iran, celălalt meci al grupei, se joacă la

Lumea filmului este în stare de şoc! Un actor de succes s-a sinucis. Citește mai

DGASPC va implementa la nivelul judeţului Buzău, prin Consiliul Judeţean Buzău şi Fundaţia Principesa Margareta, un proiect destinat seniorilor buzoieni. Este vorba despre o linie telefonică, Telefonul Vârstnicului, ce va putea fi accesată

Liderii PSD din teritoriu ar răsturna binomul Dragnea-Dăncilă dacă şi numai dacă preşedintele Iohannis va numi un nou premier tot de la PSD şi o va revoca pe şefa DNA, susţin surse social-democrate

Cinci medalii de aur şi o medalie de bronz reprezintă palmaresul lotului olimpic de juniori al României la cea de a XXII-a ediţie a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori, desfăşurată în perioada

Peste 400 de artişti internaţionali au confirmat prezenţa la cea de a 10-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de Stradă Bucureşti, manifestare organizată de Primăria Capitalei, prin ARCUB,

Echipa Spaniei a câştigat Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia şi va juca în optimi cu selecţionata ţării gazdă, după ce a obţinut dramatic un rezultat egalitate, 2-2 (1-1), cu Marocul, luni seara,

Dinamo este în plin cantonament la Săftica până miercuri, iar pe 1 iulie va pleca într-un stagiu de pregătire în Polonia. Până atunci, "câinii" i-au adus doar pe Axente și pe Sorescu. Plus tinerii care au revenit

Portugalia și Iran au terminat la egalitate, 1-1, în ultimul meci din grupa B (Detalii aici). Cristiano Ronaldo, starul Portugaliei, a fost la un pas de eliminare în meciul contra Marocului. În miunutul 83, atacantul a fost avertizat

Cristiano Ronaldo a fost extrem de nervos la finalul meciului Portugalia - Iran 1-1, ultimul din grupa B de la CM 2018 (Detalii aici). La finalul partidei, atacantul portughez a fost vehement la adresa arbitrajului video, după ce penalty-ul din care

Zeci de orădeni, angajaţi ai unei companii, au sărit în ajutorul lui Alex, un băiat în vârstă de 11, şi bunica lui, pentru a le oferi condiţii mai bune de

De la mijlocul anului trecut, dobânzile la lei au început să crească după o perioadă excepţională, probabil unică, când ratele au coborât chiar sub 1% pe an, lucru care părea imposibil, cel puţin pentru România, o ţară care nu are o