Francezii de la Leroy Merlin au trecut de 3,4 mld. lei afaceri în 2022. Frédéric Lamy, CEO: Vânzările online au devenit foarte active şi în oraşe în care nu suntem prezenţi cu un magazin fizic. Leroy Merlin a încheiat anul 2022 cu peste 3.000 d 12.01.2023

12.01.2023 Francezii de la Leroy Merlin au trecut de 3,4 mld. lei afaceri în 2022. Frédéric Lamy, CEO: Vânzările online au devenit foarte active şi în oraşe în care nu suntem prezenţi cu un magazin fizic. Leroy Merlin a încheiat anul 2022 cu peste 3.000 d Leroy Merlin, jucător a­flat în top trei pe piaţa brico­la­jului din Româ­nia după cifra de afaceri, a atins pra­gul de 3,4 mili­arde de lei în 2022, ceea ce se traduce într-o creştere de peste 30% faţă de anul pre­cedent, potrivit



Francezii de la Leroy Merlin au trecut de 3,4 mld. lei afaceri în 2022. Frédéric Lamy, CEO: Vânzările online au devenit foarte active şi în oraşe în care nu suntem prezenţi cu un magazin fizic. Leroy Merlin a încheiat anul 2022 cu peste 3.000 d

Leroy Merlin, jucător a­flat în top trei pe piaţa brico­la­jului din Româ­nia după cifra de afaceri, a atins pra­gul de 3,4 mili­arde de lei în 2022, ceea ce se traduce într-o creştere de peste 30% faţă de anul pre­cedent, potrivit informaţiilor furnizate de CEO-ul companiei, Frédéric Lamy.

Francezii de la Leroy Merlin au trecut de 3,4 mld. lei afaceri în 2022. Frédéric Lamy, CEO: Vânzările online au devenit foarte active şi în oraşe în care nu suntem prezenţi cu un magazin fizic. Leroy Merlin a încheiat anul 2022 cu peste 3.000 de angajaţi

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Să renunți la viața pe care o ai, la micile plăceri de zi cu zi, la mâncarea preferată, la prieteni, la rude, toate acestea pot părea cumplite. însă pentru cei care aleg viața de călugăr […] The post Cum devii călugăr. Care este

O nouă fotografie oficială, care marchează 70 de ani de la ascensiunea pe tron a reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii, a fost publicată de Palatul

Niculina Stoican are o carieră de succes în lumea muzicii şi o familie minunată care o susţine necondiţionat. Cântăreaţa în vârstă de 51 de ani este căsătorită şi are un băiat de care este foarte […] The post Cu ce se ocupă fiul

„Corupţia este un fenomen foarte inerţial, poţi să faci declaraţii, să scrii programe de combatere a corupţiei, însă trebuie să înţelegem că acest proces de combatere şi de prevenire a corupţiei va fi de lungă durată. Mi-aş dori ca

Compania locală TARA Interactive, specializată în furnizarea de servicii de dezoltare software şi consultanţă, estimează că anul acesta va reuşi să îşi dubleze businessul comparativ cu 2021, când cifra de afaceri s-a situat la 4 milioane

Septuplul campion mondial, Lewis Hamilton (37 ani) a oferit un nou indiciu despre viitorul său în Formula 1. Pilotul britanic a postat, pe pagina sa de Instagram, un videoclip în care aleargă pe străzile Londrei, la 6 dimineața, alături de Angela

Rata de incidență din București a ajuns astăzi, 8 februarie, la 34,29 de cazuri la mia de locuitori, potrivit Direcției de Sănătate Publică, fiind cea mai mare rată de la începutul pandemiei. Față de ziua precedentă, valoarea a crescut cu

Despre Marea Criză din anii ’30 s-a creat impresia că a luat prin surprindere pe toată lumea. Și totuși, Roger Ward Babson - precursorul lui Dr. Doom, Nouriel Roubini - a vorbit pe 5 septembrie 1929 la Conferința națională anuală de economie

Miliardarul Peter Thiel va părăsi consiliul de administraţie al companiei mamă a Facebook, Meta, a anunţat luni compania, după un mandat îndelungat care a văzut ascensiunea reţelei de socializare şi susţinerea sa vocală a lui Donald

Producătorul de prefabricate ASA CONS din Turda, constructorul fabricii de MDF din Oarja, de lângă Piteşti, un proiect de 150 mil. euro a concernului turc Yildiz Entegre, a finalizat anul trecut un proiect de investiţii de aproximativ 1 mil.

CRBL se află acum în Republica Dominicană, în tabăra Faimoșilor. Cântărețul luptă și dă tot ce are mai bun pentru a ajunge în finala Survivor România. Nu multă lume știe de la ce vine numele […] The post Cum îl cheamă în buletin

Ies la iveală detalii înfiorătoare ale accidentului rutier produs pe raza judeţului Suceava. Bunicul de 75 de ani care se afla la volan sau nepoata acestuia în vârstă de 21 de ani au încercat să se salveze după ce maşina în care se aflau a

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) va anunța, miercuri, 9 februarie, câte cazuri noi de coronavirus s-au înregistrat în România, în ultimele 24 de ore. Raportul detaliat va fi făcut public după ora 13:00. Potrivit raportului […] The

Vremea rea face ravagii pe drumurile din țară. Trei TIR-uri au rămas blocate în Pasul Gutâi, din cauza unei avalanşe. Pe mai multe drumuri din Maramureş se circulă în condiții de

Cinci şalupe maritime de intervenţie de mare viteză au intrat, miercuri, 9 februarie, în dotarea Poliţiei de Frontieră, informează News.ro. Ministrul de interne, Lucian Bode, prezent la ceremonie, a declarat că acest proiect este în valoare de

Survivor România este unul dintre cele mai urmărite show-uri de televiziune, mii te telespectatori stând cu sufletul la gură în fiecare seară de întreceri. Ce nu se vede dincolo de micul ecran, sunt condițiile extrem […] The post Ce

Sortilemn din Gherla, unul dintre cei mai importanţi furnizori locali ai grupului suedez IKEA, controlat de austriacul Michael Brandhuber, şi-a bugetat pentru acest an o cifră de afaceri de aproximativ 43 mil. euro, în creştere cu 15% faţă de anul

Medicamentele din programe naţionale şi cele compensate sau gratuite, alături de spitalele generale ocupă cea mai mare pondere din cheltuielile anuale din fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), arată datele

Numărul dozelor de ser împotriva coronavirusului alocate Coreei de Nord prin programul global de distribuire a vaccinurilor, COVAX, a fost redus, în condițiile în care țara nu a organizat până acum niciun transport, relatează Reuters. Potrivit

Din când în când, cineva remarcă legătura fotbal-cultură și luminează tot ce e mai de preț pe un stadion. Iată-l pe Niall Ferguson, unul din cei mai importanți istorici ai ultimelor decenii. Pe lîngă numele ilustru, Ferguson e marcat