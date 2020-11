Francesco Totti a fost testat pozitiv cu COVID-19 după ce a avut simptome în weekend 03.11.2020

În vârstă de 44 de ani, campionul mondial italian are și el coronavirus. Rezultatul testului de astăzi a ieșit pozitiv. Fostul legendar căpitan al Romei s-a infectat cu noul coronavirus. Francesco Totti a avut în weekend simptome, febră mare și stare de slăbiciune, iar astăzi s-a decis să se testeze și rezultatul a fost pozitiv. Ex-starul giallorossilor, 44 de ani, se află în izolare acasă, dar i-a dat COVID-19 și soției Ilary Blasi, care nu prezintă semne ale bolii. ...

