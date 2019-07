FOTO+VIDEO // Ianis Hagi a primit botezul la Genk! L-a filmat chiar Vlad Screciu, celălalt român din echipă 14.07.2019

Ianis Hagi (20 de ani) a intrat deja în circuitul noii sale echipe, Genk, și a fost nevoit să primească botezul din partea coechipierilor săi. La cină, colegii l-au provocat pe Ianis să se urce pe scaun și să cânte o piesă, folosind o sticlă pe post de microfon. Fotbalistul român a respectat cerințele, a ales melodia „Aicha” și a fost acompaniat de aplauzele noilor săi colegi. ...

