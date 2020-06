FOTO&VIDEO | De frica protestatarilor, un magazin de lux din New York a fost baricadat ca în vreme de război 03.06.2020

03.06.2020 FOTO&VIDEO | De frica protestatarilor, un magazin de lux din New York a fost baricadat ca în vreme de război Magazinul Saks de pe celebra arteră Fifth Avenue a fost baricadat cu placaje de lemn și gard de sârmă ghimpată, pentru a-i împiedica pe hoți să pătrundă și să plece cu mărfurile scumpe, scrie The NY Post. Retailerul de lux a angajat și o



FOTO&VIDEO | De frica protestatarilor, un magazin de lux din New York a fost baricadat ca în vreme de război

Magazinul Saks de pe celebra arteră Fifth Avenue a fost baricadat cu placaje de lemn și gard de sârmă ghimpată, pentru a-i împiedica pe hoți să pătrundă și să plece cu mărfurile scumpe, scrie The NY Post. Retailerul de lux a angajat și o firmă de securitate privată, cu paznici care au câini special antrenați […]

FOTO&VIDEO | De frica protestatarilor, un magazin de lux din New York a fost baricadat ca în vreme de război

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Compania de dezvoltare imobiliară Element Industrial, controlată de Ionuţ Dumitrescu şi Muler Onofrei, anunţă investiţii de 35 mil. euro într-un parc logistic de 60.000 metri pătraţi în Craiova, în apropierea fabricii Ford şi a centurii de

Irina Begu (28 de ani, 116 WTA) s-a calificat fără emoții în turul II de la Roland Garros după victoria categorică reușită contra chinezoaicei Lin Zhu (25 de ani, 106 WTA), scor 6-1, 6-1, în doar 58 de minute. În turul

Adrian Năstase, fost prim-ministru şi fost preşedinte PSD, revine în prim-plan pentru a ajuta partidul să se refacă. Citește mai

Cancelarul german Angela Merkel şi-a pierdut încrederea în succesoarea sa la conducerea CDU. Ea spune că a decis că Annegret Kramp-Karrenbauer, cea care a preluat conducerea Uniunii Creştin Democrate (CDU), nu este potrivită pentru funcţia de

Elevii olimpici au susţinut ieri prima probă scrisă la Bacalaureat, cea la Limba şi Literatura Română. Subiectele au fost accesibile şi note mari se pot lua cu uşurinţă, dacă elevii au învăţat, consideră

Gabriela Firea se pregătește să meargă din nou la spital, unde va fi operată iar. În cursul acestei zile, edilul Bucureștiului a ajuns cu greu la ședința celor de la PSD, care și-au desemnat azi președintele executiv al partidului, după ce

Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade pe scara Richter s-a produs marţi seară, în România. Seismul a avut loc în judeţul Vrancea, la o adâncime de 66 de kilometri. Citește mai

Weekendul trecut, Donald şi Melania Trump s-au aflat într-o vizită în Japonia, unde prințul moștenitor Naruhito a preluat oficial Tronul Crizantemelor la începutul acestei luni, la o zi după ce tatăl său Akihito a

Graba, ritmul alert al vieții și lipsa informațiilor corecte ne-au creat o sumă de proaste obiceiuri alimentare. Printre acestea se află pe primul loc consumul de produse ultraprocesate, obicei care a generat o adevărată epidemie de obezitate în

Răspunzând unei întrebări privind situaţia politică după alegerile europarlamentare, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a dat asigurări, astăzi, că proiectele începute la Ministerul Sănătăţii vor

Vara aduce schimbări pe plan astrologic pentru unii nativi. Mişcările planetelor vor face ca unii nativi să-şi primească plata pentru faptele lor. Vor învăţa, pe pielea lor, că există karma şi fiecare faptă are consecinţe.

Ursuleţul nu va fi eliberat deocamdată în mediul natural, urmând să fie îngrijit până când va face doi ani, pentru a se putea descurca

Măsurile legislative fiscale suplimentare impuse de autorităţi, controalele fiscale încrucişate şi concurenţa neloială sunt percepute de către majoritatea companiilor drept principalele consecinţe

Valoarea capitalului social subscris în societăţi noi cu participare străină în perioada ianuarie-aprilie se ridică la 4,3 milioane de euro, cu aproximativ 21 milioane de euro sub nivelul din perioada similară a anului 2018, potrivit datelor

Viorica Dancila a declarat, după CEx, că nu este de acord ca PSD să ceară retragerea vreunui candidat de pe lista pentru Parlamentul European, deoarece nu ar fi „un mod constant de gândire”. Ea a precizat că propunerea pentru comisar

Andrei Tranga, proprietarul reţelei de restaurante Andy's Pizza şi La Plăcinte, rămâne în izolatorul de detenţie preventivă, transmite IPN. Decizia a fost luată de judecătorii Curţii de Apel. Aceştia au respins recursul avocatului lui Andrei

Agricost din Brăila, Intercereal din Ialomiţa şi Maria Trading din Călăraşi au fost cei mai mari be­neficiari ai subvenţiilor în cam­pania 2018, arată datele de la Agenţia de Plăţi şi Inter­venţie pentru Agri­cultură (APIA). Datele

Doi turişti străini, un bărbat şi o femeie, care se aflau în zona Valea Urlei din Masivul Făgăraş, au fost atacaţi, miercuri, de un urs, bărbatul fiind rănit la un picior de animal. Conform

Cel puţin şapte persoane au decedat, iar 16 sunt dispărute după ce o navă de agrement cu zeci de turişti la bord s-a scufundat miercuri noapte în Dunăre, la Budapesta, eforturile de salvare fiind în curs de desfășurare, informează agenţia de

Rezultatele finale oficiale ale alegerilor europarlamentare 2019 arată că Partidul Național Liberal este câștigător detașat, obținând 27 la sută din voturi. Pe locul al doilea s-a clasat PSD, cu 22,5 la sută din voturi, urmat foarte aproape