FOTO VIDEO Străzi inundate la Alba Iulia după o ploaie torenţială. Maşină de Poliţie, în locul unui giratoriu luat de ape 04.07.2020

04.07.2020 FOTO VIDEO Străzi inundate la Alba Iulia după o ploaie torenţială. Maşină de Poliţie, în locul unui giratoriu luat de ape O ploaie intensă de scurtă durată a provocat sâmbătă, 4 iulie, inundaţii pe mai multe străzi din Alba Iulia. Maşinile au circulat cu greutate, iar canalizarea nu a mai făcut



FOTO VIDEO Străzi inundate la Alba Iulia după o ploaie torenţială. Maşină de Poliţie, în locul unui giratoriu luat de ape

O ploaie intensă de scurtă durată a provocat sâmbătă, 4 iulie, inundaţii pe mai multe străzi din Alba Iulia. Maşinile au circulat cu greutate, iar canalizarea nu a mai făcut faţă.

FOTO VIDEO Străzi inundate la Alba Iulia după o ploaie torenţială. Maşină de Poliţie, în locul unui giratoriu luat de ape

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Evaluarea Nationala - Subiecte Matematica - Subiecte Matematică 2019 Evaluare Națională. Realitatea.net vă oferă toate informațiile de care aveți nevoie privind Evaluarea Națională! Citește mai

Poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, sprijiniţi de efective de la Postul de Poliţie Vulcana Pandele, au descins, miercuri, la domiciliul unui bărbat din localitate, bănuit de încălcarea prevederilor legale

SIF Transilvania (SIF3) anunţă la bursă că a depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în vederea aprobării, documentul de ofertă publică de cumpărare a acţiunilor proprii reprezentând 7,5% din capitalul social, întocmit în

Industria prelucrătoare, care include producţia de componente auto, a fost cel mai mare angajator al ultimilor cinci ani, cu peste 90.000 de joburi noi

Loto 6 din 49. În această după-amiază sunt șanse mari ca cei mai norocoși dintre jucători să câștige unul dintre premiile colosale puse la bătaie de oficialii Loteriei Române. La Joker este cel mai mare report: acesta are o valoare de peste 2

Ministrul Comunicaţiilor, Alexandru Petrescu, anunţă că s-a adoptat în şedinţa de Guvern de joi, 20 iunie, Strategia 5G a Romaniei. “Acest act important defineste parametrii si liniile directoare ale Guvernului Romaniei de inglobare a noilor

Presa de stat chineză, citată de Reuters, informează că Meng Hongwei, fostul şef al Interpol, şi-a recunoscut vinovăţia, joi, în cadrul unei audieri în faţa instanţei, după ce procurorii l-au acuzat că

Compania Visual Fan, care vinde dife­rite gadgeturi sub bran­dul Allview, a înregistrat în acest an o creştere de 20% a veniturilor şi estimează că va păstra ritmul po­zitiv al încasărilor la nivelul în­tre­gului an, punând astfel capăt

Karmen Minune mai are puțin și o să devină mămica unei fetițe. Până atunci însă și-a luat iubitul și câțiva prieteni și au plecat într-o vacanță la Barcelona. Înainte de îmbarcare, Karmen a ținut să le spună și fanilor săi care

Astăzi, 21 iunie 2019, INFP (Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pământului) a emis un cod portocaliu la ora 07:57:16 în Zona seismică Vrancea, județul Buzău, localizat manual. Coordonate: lat 45.6078; lon 26.4471.

O persoană a fost rănită, vineri dimineaţa, în urma unui accident rutier produs pe DN 1 în zona localităţii Comarnic, în eveniment fiind implicate două autoturisme şi o autocisternă, au

Grupul Telekom România, format din fostele companii Cosmote şi Romtelecom, ţinteşte o creştere puternică pe segmentul de telefonie mobilă şi retragerea treptată din sectorul de telefonie fixă, cu scopul de a-şi majora veniturile de pe piaţa

Multe lucruri se știu despre fiica regretatei Andei Călugăreanu, însă nimeni nu știa că iubitul ei ascunde în buletin un nume cel puțin inedit! Foarte fericită în brațele lui Ionuț Mardare, cu care-l are pe Luca, Ioana Tufaru, fata Andei

În comunicatul publicat de europarlamentarul PNL, Cristian Buşoi, premierul Viorica Dăncilă este acuzată de faptul că dezinformează cu bună ştiinţă instituţiile europene în ceea ce priveşte spitalele

Zece persoane au fost rănite vineri după-amiază, în jurul orei 17.00, în localitatea Lehliu, pe DN3, după ce un microbuz s-a răsturnat în şant. Conform ISU Călăraşi, toate cele zece persoane, 9 pasageri şi şoferul microbuzului, sunt în

Berbec Ai parte de un weekend emoțional, mai ales când vine vorba de viața de cuplu. Astfel, această emoție excesivă poate duce cu ușurință la conflicte. Taur Nu reușești să-ți găsești

Un caz incredibil a avut loc într-un bloc de locuințe din CLuj Napoca. Un bâtrân de 85 de ani a așteptat ajutorul timp de 16 ore, dar

Toţi asigurătorii vorbesc despre oportunităţile din piaţa poliţelor de sănătate, însă numai Allianz, Signal Iduna, Groupama, Generali şi NN vând

România U21 a reușit un meci perfect și a câștigat meciul cu Anglia u21, scor 4-2, obținând a doua victorie de la Euro 2019. Meciul a fost unul dramatic, scoarta partidei fiind decisă de Florinel Coman, care a marcat două goluri

Tânărul de 22 de ani a fost prins sâmbătă de poliţişti, după ce ar fi încercat să intre prin efracţie într-o agenţie bancară din comuna Moţăţei, spărgând peretele din spate al imobilului respectiv, apoi forțând uşa de acces în