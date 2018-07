FOTO VIDEO Germania: Un sat din apropierea Berlinului se pregăteşte de evacuare din cauza unui incendiu de vegetaţie 27.07.2018

27.07.2018 FOTO VIDEO Germania: Un sat din apropierea Berlinului se pregăteşte de evacuare din cauza unui incendiu de vegetaţie Autorităţile germane le-au transmis locuitorilor unui sat situat în apropierea Berlinului să se pregătească de o posibilă evacuare din cauza unui incendiu dintr-o pădure apropiată, scrie New York Times, citând The Associated



FOTO VIDEO Germania: Un sat din apropierea Berlinului se pregăteşte de evacuare din cauza unui incendiu de vegetaţie

Autorităţile germane le-au transmis locuitorilor unui sat situat în apropierea Berlinului să se pregătească de o posibilă evacuare din cauza unui incendiu dintr-o pădure apropiată, scrie New York Times, citând The Associated Press.

FOTO VIDEO Germania: Un sat din apropierea Berlinului se pregăteşte de evacuare din cauza unui incendiu de vegetaţie

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Ieri după-amiază, când trecuse puțin de ora 4, am coborât din mașină lângă Arena Baltika, stadionul de 280 de milioane de dolari care pare o corabie ce plutește undeva la marginea Kaliningradului. "Hai să văd ce e cu ei!" Mi-am

Eliminați deja de la Mondialul din Rusia, polonezii vor pleca acasă luând cu ei și unele dintre cele mai frumoase fane de la turneul final. Polonezele au impresionat mereu în tribune, iar printre frumoasele microbiste din această țară

Campionatul Mondial de fotbal din Rusia e un bun prilej de aducere aminte a fotomodelelor care au ieșit la rampă datorită acestei competiții. Una dintre ele este sudafricana Genevieve Morton, 31 de ani în prezent, tânără care s-a

Messi continuă lupta de la distanță cu Ronaldo la acest Mondial. Înainte de a se întâlni pe partea stângă a tabloului turneului în fazele eliminatorii, cei doi fac o mică "repetiție" la Kazan. Căpitanul Argentinei a

Curtea de Apel Ploieşti s-a pronunţat joi, după trei ani de proces, într-un dosar în care doi foşti prefecţi ai judeţului Buzău au fost trimişi în judecată alături de un avocat, un judecător şi de mai mulţi funcţionari publici şi oameni

Liceeni de clasa a XII-a susţin astăzi ultima probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat 2018, proba la alegere a profilului. Ei au avut de ales între una dintre disciplinele Geografie, Biologie, Fizică, Chimie, Informatică, Logică,

Subiecte Filosofie BAC 2018. Elevii de clasa a 12-a susţin astăzi ultima probă scrisă a Bacalaureatului. Iată subiectele şi baremul de corectare. Citește mai

Subiecte Sociologie BAC 2018. Elevii de clasa a 12-a susţin astăzi ultima probă scrisă a Bacalaureatului. Iată subiectele şi baremul de corectare. Citește mai

În urmă cu puţin timp a avut loc, pe DN7, la Câineni, la km 225, un incident, în care au fost implicate trei TIR-uri. Citește mai

Adriana Matei, style coache, şi Valentina Bălaşa Ario, beauty consultant şi designer de ţinute de gală, vin la Adevărul Live pentru a comenta ţinutele şi stilurile vestimentare adoptate de doamnele din politica românească. Printre doamnele pe

Operatorii mobili pot să ofere planuri tarifare (abonamente ori cartele preplătite) fără acces la servicii în roaming, destinate celor care nu doresc să utilizeze serviciile de telefonie sau date mobile şi atunci când călătoresc în afara

Elevii de clasa a XII-a au susţinut joi ultima probă de la examenul de Bacalaureat 2018, cea la alegere a profilului şi specializării. Elevii au optat între biologie, chimie, fizică, geografie, informatică, logică şi argumentare, sociologie,

Testarea SSD-ului ADATA SX950U a fost o premieră pentru mine. Prin urmare am consultat un prieten IT-ist, câteva tutoriale şi forumuri. Am cotrobăit prin casă după un cablu SATA şi din fericire am dat peste

La aproape cinci decenii de la înfiinţarea sa, lacul de acumulare Valea de Peşti a fost golit, pentru a fi efectuate reparaţii la baraj. Acum, în locul întinderii de apă a mai rămas o privelişte cu care puţini localnici au fost

Ploile abundente din ultimele ore au ridicat probleme în trafic pe DN39, în zona localităţii Tuzla. Poliţia şi lucrători ai DRDP se află la faţa

O întâlnire care este în logica profundă a lucrurilor, a acestei atât de speciale relaţii de admiraţie reciprocă între cei doi

Ce faci atunci când ai puţin peste 40 de ani, o carieră atent construită în spate, dar şi un dram de nebunie pentru a porni singur la drum? Antreprenoriatul este soluţia. (Dar să nu uităm de această dată şi

Prin petiţia "Portret pentru eternitate", mamele şi gravidele speră să convingă conducerea unităţii spitaliceşti să le permită să îşi fotografieze bebeluşii în primele minute de

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis joi două atenţionări nowcasting Cod Portocaliu de vijelie şi averse pentru judeţele Constanţa, Bacău şi Neamţ, valabile până la ora

Social-democratul Claudiu Manda, vicepreşedinte al Senatului, a comentat joi faptul că procurorii au început urmărirea penală "in rem" după ce Ludovic Orban a depus plângere împotriva premierului