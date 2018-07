FOTO Vacanţe de vis pentru divele din tenis: imagini spectaculoase cu starurile sportului-alb 27.07.2018

27.07.2018 FOTO Vacanţe de vis pentru divele din tenis: imagini spectaculoase cu starurile sportului-alb Între turneul de la Wimbledon şi startul sezonului de hard, cele mai bune jucătoare ale lumii au plecat în vacanţă sau



FOTO Vacanţe de vis pentru divele din tenis: imagini spectaculoase cu starurile sportului-alb

Între turneul de la Wimbledon şi startul sezonului de hard, cele mai bune jucătoare ale lumii au plecat în vacanţă sau s-au măritat.

FOTO Vacanţe de vis pentru divele din tenis: imagini spectaculoase cu starurile sportului-alb

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Bogdan Dima a acoperit ,,gaura ” de competență produsă prin demisia Siminei Tănăsescu din funcția de consilier de stat la Cotroceni. Bogdan Dima a fost avansat ,,pe tăcute” din funcția de consilier

Poliţia turcă a percheziţionat joi redacţia unui site de ştiri de opoziţie, a anunţat grupul de presă, conform dpa. Ştirea vine în contextul apariţiei unor informaţii privind arestarea unor

Traficul rutier va fi restricţionat vineri, între orele 16,30 şi 23,00, pe bd. Dr. Liviu Librescu şi străzile adiacente cu acesta, în porţiunea cuprinsă între Piaţa Ion Maier (sensul giratoriu şi

Circulaţia rutieră pe DN 1 între localităţile Vlădeni şi Perşani se desfăşoară alternativ pe un singur fir, în urma producerii a două accidente rutiere, a informat joi biroul de presă al Inspectoratului

Meteorologii au prelungit până vineri seară atât atenţionarea Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă pentru 19 judeţe, cât şi informarea meteo de instabilitate atmosferică, în

Intrați în El Encanto, Susana López Rubio Romanul prezintă povestea de dragoste dintre Patricio, un tânăr venit în Havana din Asturias, o provincie a Spaniei măcinată de conflictele Războiului Civil,

Furnizarea energiei în Europa Centrală este o problemă de securitate şi ea va fi tratată în mod adecvat numai dacă dezvoltarea infrastructurilor necesare este realizată cu ajutorul finanţării de la

Americanca Serena Williams, loc 183 WTA și cap de serie numărul 25 la Wimbledon, nu a vrut să facă un test antidoping pe 14 iunie, cu 3 săptămâni înainte de turneul de Grand Slam de la Londra, conform postului american de televiziune

CSA Steaua e nevoită să joace încă un an în Liga a 4-a, cel puțin asta e situația actuală, după ce a pierdut play-off-ul în dauna Rapidului. Roș-albaștrii puteau profita de un "artificiu" și să joace, totuși, în

Ploaia torenţială de la finalul lunii iunie a fost suficientă să demonstreze nu doar limitele infrastructurii rutiere, ci şi limitile reţelei de evacuare a apelor uzate. Canalizarea unor centre de afaceri din cartierul de afaceri Pipera Sud a cedat

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a crescut ușor joi (27 iunie) la 3,16%, de la 3,15% cât înregistrase miercuri, în timp ce indicii la 6,9, și 12 luni au rămas

Descoperă previziunile astrelor pentru zodia ta şi află dacă vei avea parte de cumpene în această lună! Citește mai

Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate a pus la dispoziţia cetăţenilor un soft cu ajutorul căruia poţi afla în mai puţin de un minut dacă eşti luat în evidenţă. Citește mai

Dieta de doar trei ore a fost inventata de Jorge Cruise, unul dintre cei mai antrenori de fitness din lume. El si-a dat seama ca, pantru a scapa in mod sanatos si natural de greutatea in plus, este nevoie ca metabolismul persoanei care doreste sa

Banca Naţională a României va decide majorarea ratei dobânzii de politică monetară la 3% până la sfârşitul acestui an, a declarat, joi, Andrei Rădulescu, director de cercetare al Băncii

A doua ediţie a Festivalului „Frăţia Lupilor” va avea loc la sfârşit de săptămână la poalele Cetăţii dacice Costeşti. Phoenix este invitata specială a

Veşti bune pentru amatorii de dat pe role şi skate! În parcul Valea Trandafirilor din capitală, în octombrie anul curent, urmează să fie deschis un skate park. O decizie în acest sens a fost votată astăzi, 28 iunie, de către consilierii

Termenul de valabilitate al cardurilor naţionale de sănătate emise până la data de 31 iulie 2018 a fost prelungit de la 5 ani la 7 ani, potrivit unei Hotărâri adoptate în şedinţa de joi a

Ai nevoie de putere de concentrare pentru a-ţi duce la bun sfârşit ceea ce ţi-ai propus, în fiecare zi. De multe ori, ţi se întâmplă să nu te poţi concentra aşa cum ar trebui sau, pur şi simplu, îţi pierzi de tot atenţia. Care sunt

Comisia Europeană a publicat, joi, rezultatele sesiunii de înscriere prin care 15.000 de tineri din UE inclusiv din România, vor primi bilete de tren gratuite pentru a călători prin Europa, în programul DiscoverEU, finanţat cu 12 milioane de