FOTO Un TIR încărcat cu maşini de spălat s-a răsturnat pe breteaua de urcare pe Autostrada Vestului 29.02.2020

29.02.2020 FOTO Un TIR încărcat cu maşini de spălat s-a răsturnat pe breteaua de urcare pe Autostrada Vestului Un TIR care transporta maşini de spălat s-a răsturnat, sâmbătă dimineaţa, pe Autostrada Vestului - A 1, pe breteau de urcare de la



FOTO Un TIR încărcat cu maşini de spălat s-a răsturnat pe breteaua de urcare pe Autostrada Vestului

Un TIR care transporta maşini de spălat s-a răsturnat, sâmbătă dimineaţa, pe Autostrada Vestului - A 1, pe breteau de urcare de la Holdea.

FOTO Un TIR încărcat cu maşini de spălat s-a răsturnat pe breteaua de urcare pe Autostrada Vestului

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

În prima parte a zilei de 6 aprilie, revoltă interioară provocată de evoluția neconvingătoare, conflictuală, riscantă ori total dezordonată a activităților în care nativii s-au implicat trup și suflet și de care acum ei sunt dezamăgiți.

În prima parte a zilei de 6 aprilie, preocupări bănești, motive de enervare. Peștii ar putea fi puși în situația de a lua una sau mai multe decizii cu privire la banii câștigați din muncă; ideea generală este de diversificare a surselor de

Vedeta gastronomiei britanice Gordon Ramsey, în vârstă de 52 de ani, a devenit tată pentru a cincea oară, după ce soția sa, Tana, a născut un băiețel, care a primit numele de Oscar James, potrivit contactmusic.com. Copilul s-a născut joi,

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

eMAG resigilate – Am selectat 26 oferte excelente de produse resigilate care au preturile reduse foarte mult. Citește mai

Liderul PSD Liviu Dragnea a avut vineri o replică dură și pentru Bruxelles. Acesta i-a acuzat pe oficialii europeni care o susțin Laura Codruta Kovesi, de „dublu standard”. Citește mai

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter a avut loc, vineri, în România. Citește mai

Dennis Muilenburg, CEO-ul de la Boeing, a cerut scuze pentru cele 346 de vieţi pierdute în accidentele aviatice din Indonezia şi Etiopia, în care au fost implicate avioane Boeing 737 MAX

Amiloidoza este o boala genetică grava, foarte rară. Afecţiunea este determinată de depunerea în ţesuturi a unei proteine anormale, care afectează, cel mai frecvent, inima, ficatul, rinichii, nervii şi tubul

Sensul de mers al podului, de la Râmnicu Sărat către Buzău, a fost închis şi anul trecut pentru ample lucrări de reparaţii, iar timp de 5 luni, între aprilie şi august, cât au durat lucrările, tot traficul rutier a fost preluat de către

Investigaţiile şi urmăririle penale care au urmat evenimentelor din aprilie 2009, precum şi sancţiunile aplicate celor câţiva ofiţeri din cadrul forţelor de poliţie, nu au fost pe măsura amplorii şi gravităţii abuzurilor aplicate

Aşa cum a făcut mereu, Dragnea s-a spălat pe mâini în problema OUG-urilor pe justiţie. De vină sunt Viorica Dăncilă şi ministrul Tudorel Toader. Aşa că penalii din PSD să ştie cui să ceară capul. Nu lui Dragnea. Şi în privinţa

Un bărbat de 50 de ani din Râmnicu Vâlcea a făcut joi, 4 aprilie, o plângere la Poliţie în care a reclamat că iubita a vrut să-l omoare. Poliţiştii au demarat cercetări pentru agresiune

Un pod de fier din oraşul Câmpeni, Capitala Ţării Moţilor, ”împlineşte” 100 de ani în luna mai 2019. Podul a fost inaugurat în 1919 de Regele Ferdinand şi Regina Maria, dar nu este monument istoric. Un grup de iniţiativă local militează

Ritmul de creştere economică din România ar putea încetini la 2,8% în 2019 şi la 1,8% în 2020, arată raportul trimestrial realizat de specialiştii UniCredit Bank România. Aceştia dau vina pe efectele negative ale măsurilor fiscale ad-hoc, dar

Restaurarea completă şi punerea în valoare a tuturor vestigiilor importante din Sarmizegetusa Regia ar însemna investiţii uriaşe. Primii paşi în acest sens au fost făcuţi, o dată cu realizarea documentaţiilor tehnice şi studiilor necesare

Andreea Chiţu (30 de ani) a cucerit vineri medalia de aur la Grand Prixul de la Istanbul (Turcia), după un parcurs perfect la categoria 52 kg, consolidându-şi astfel poziţia în clasamentul mondial care îi permite prezenţa la Jocurile Olimpice

Deputatul Varujan Vosganian, preşedintele filialei ieşene a ALDE, a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că Partidul Social Democrat va fi cel care va decide soarta

Mărcile private se remarcă în mod normal prin preţul cu până la 30% mai mic decât al brandurilor

​Colegiul Pacienţilor crede că măsura contribuţiei personale propusă de ministerul Sănătăţii este una „oportună” pentru serviciile de spitalizare de zi, dar spune că trebuie analizată extinderea acestei practici către serviciile de