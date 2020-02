FOTO: Reghecampf e slim-fit, după ce a slăbit 15 kilograme în Dubai! 24.02.2020

24.02.2020 FOTO: Reghecampf e slim-fit, după ce a slăbit 15 kilograme în Dubai! Antrenorul lui Al Wasl, Laurențiu Reghecampf, duce o viață de rege în Dubai. Fostul tehnician de la FCSB recunoaște că traiul de aici îi este pe plac și nu vrea să plece, în ciuda ofertelor numeroase primite de la alte cluburi.



FOTO: Reghecampf e slim-fit, după ce a slăbit 15 kilograme în Dubai!

Antrenorul lui Al Wasl, Laurențiu Reghecampf, duce o viață de rege în Dubai. Fostul tehnician de la FCSB recunoaște că traiul de aici îi este pe plac și nu vrea să plece, în ciuda ofertelor numeroase primite de la alte cluburi. Accesează pariuri1x2.ro, cel mai bun site de analiză sportivă și pronosticuri din România! După ce la […] The post FOTO: Reghecampf e slim-fit, după ce a slăbit 15 kilograme în Dubai! appeared first on Cancan.ro.

FOTO: Reghecampf e slim-fit, după ce a slăbit 15 kilograme în Dubai!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Vicepreşedintele Comisiei Europene Valdis Dombrovskis şi comisarii europeni Günther Oettinger şi Pierre Moscovici participă la Bucureşti, vineri şi sâmbătă, la reuniunea Eurogrup şi la reuniunea informală a miniştrilor de finanţe

Maria Sakkari, jucătoare care în luna martie a apelat la serviciile lui Andrei Pavel, a furnizat o mare surpriză la turneul de la

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa în parteneriat cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 12 aprilie, Bursa Generală a Locurilor de

Deşi se mai încălzeşte puţin, România va fi lovită de ploi. Temperaturile prognozate de către meteorologi se înscriu în normalul acestei perioade. Precipitaţiile încep în vestul şi nord-vestul ţării încă de sâmbătă, iar de luni pun

Fostul ministru PSD al Afacerilor Europene, Victor Negrescu, s-a lăudat la partid că relaţiile sale apropiate cu Frans Timmermans vor convinge Comisia Europeană să accepte ordonanţa de urgenţă pe Justiţie pregătită de Guvernul Dăncilă,

MacKenzie Bezos, fosta soţie a fondatorului şi directorului general al Amazon.com, Jeff Bezos, va lăsa acestuia 75% din participaţia cuplului la companie şi toate drepturile de vot, relatează

Mai multe urme de gloanţe au fost găsite joi seara, 4 aprilie, la sediul firmei deţinute de soţia fostului şef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. Femeia la Poliţie şi a depus plângere penală pentru ameninţări şi

La insistenţa procurorilor, conducătorul auto, care în vara anului 2016, fiind beat la volan a accidentat mortal un biciclist şi a părăsit locul accidentului rutier, a fost condamnat la cinci ani şi şase luni închisoare, cu executare, cu

Cu cât îţi speli părul mai des, cu atât se va îngrăşa mai rapid şi va fi mai lipsit de volum. Însă există o serie de trucuri recomandate de stilişti pentru a avea un păr cu volum natural, de la rădăcină, ce va atrage toate

Handbalistele campioanei României sunt conştiente că pot salva acest sezon, în funcţie de ce vor face în „dubla“ cu

Cristina Neagu va fi, vineri (ora 19.00, Digi Sport, Telekom Sport), în tribune, în Sala Dinamo, dar a fost implicată şi în pregătirea

Din lotul celor de la Metz fac parte şapte handbaliste care sunt campioane mondiale şi europene en-titre cu naţionala

În ultimele 3 zile, în cadrul acţiunii Tispol Speed, poliţiştii de la rutieră au aplicat 795 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea regimului legal de viteză. De asemenea, faţă de 27 de conducători auto, poliţiştii au dispus

Statele Unite intenţionează să extindă vânzările de avioane de luptă F-35 produse de corporaţia Lockheed Martin către cinci noi state, inclusiv România,a declarat joi un oficial al Pentagonului, transmite

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din Dâmboviţa, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române şi a Parchetului de pe lângă Judecătoria

Cei mai buni piloţi din România vor lua startul în acest weekend, la Râşnov, în prima etapă a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă Dunlop 2019, informează Federaţia Română de Automobilism Sportiv printr-un

Augustin Lazăr este acuzat de un fost deţinut politic de tratamente inumane. Ioan Muntean, închis în Penitenciarul Aiud în regimul comunist, susţine că actualul procuror general i-a refuzat de două ori eliberarea condiţionată şi l-a trimis la

Astăzi, de la ora 17.00, în primul meci al etapei a 28-a a Ligii a II-a, Chindia Târgovişte, echipă aflată pe locul al patrulea, primeşte vizita Daciei Unirea, locul 20. Chindia se află la doar 2 puncte distanţă de locul al doilea, deţinut în

Poliţiştii din Poşaga au identificat şi amendat doi bărbaţi care au dat foc vegetaţiei. Incendiile au fost scăpate de sub control, ameninţând bunurile cetăţenilor şi fondul forestier şi au fost stinse în urma intervenţiei pompierilor şi

Ochelarii aduc şi un aer de distincţie, de intelectualism, purtătorul de ochelari devine mai interesant, mai misterios. Cu toate acestea, unii refuză să poarte ochelari, se tem că le strică fizionomia. Cu atât