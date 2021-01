FOTO Pamela l-a pus la treabă pe Haaland 26.01.2021

26.01.2021 FOTO Pamela l-a pus la treabă pe Haaland Pamerla Reif, una dintre cele mai cunoscute antrenoare de fitness din Germania, are grijă de jucătorii Borussiei Dortmund. Frumoasă blondă are un parteneriat cu gruparea din Bundesliga și a făcut deja mai multe videoclipuri în care îi învață



FOTO Pamela l-a pus la treabă pe Haaland

Pamerla Reif, una dintre cele mai cunoscute antrenoare de fitness din Germania, are grijă de jucătorii Borussiei Dortmund. Frumoasă blondă are un parteneriat cu gruparea din Bundesliga și a făcut deja mai multe videoclipuri în care îi învață pe fotbaliști poziții de stretching, care să-i ajute să fie într-o formă cât mai bună. După Emre Can, acum a venit rândul lui Erling Haaland, vedeta Borussiei, să se antreneze cu Pamela. ...

FOTO Pamela l-a pus la treabă pe Haaland

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Noul monopost cu care Ferrari va concura la ediția 2020 din Formula 1 a fost prezentat Teatrul Romolo Valli din Reggio Emilia, notează AFP. Ferrari și-a prezentat monopostul în cadrul unei ceremonii gradioase în localitatea în care a luat naștere

FC Voluntari a plătit scump victoria cu Dinamo București, obținută în runda a XXIV-a a Ligii 1 pe teren propriu cu scorul de 2-1. Eliminat pe finalul meciului, Mihai Teja, antrenorul principal al ilfovenilor și-a aflat astăzi pedeapsa. Comisia de

Cei mai mari admi­nis­tratori de fonduri mutuale, care gestio­nează circa 18 miliarde lei, privesc cu „optimism rezervat“ dinamica bursieră în 2020 şi consideră că performanţa din 2019, când indicele dividendelor a urcat cu 47%, nu se va

În genata găsită pe trotuarul unei străzi se aflau o importantă sumă de bani, dar şi mai multe carduri bancare şi un permis de

Resursele României de energie electrică au scăzut în 2019 cu 4,2% faţă de anul anterior, astfel că, importul de energie a fost mai mare decât exportul. Potrivit datelor pubicate miercuri de INS, importurile de electricitate au crescut cu 74%, iar

Comisia Europeană a decis să trimită României un aviz motivat din cauza faptului că autoritățile nu au adoptat măsuri de sancţionare a încălcării Regulamentului (UE) nr. 517/2014 privind

Dezvoltarea fermelor de familie, o poveste veche despre care se discută de cinci ani mai serios şi pentru care au fost alocate anual subvenţii, a fost scoasă la suprafaţă de Adrian Nechita Oros, ministrul agriculturii. El îşi propune să sprijine

FC Bruges n-a renunţat la ideea de a-l aduce pe Răzvan Marin, 23 de ani. Liderul din Belgia l-a curtat insistent în ianuarie şi i-a făcut două oferte lui Ajax, ambele refuzate însă de campioana Olandei. Ziarul „Voetbal24” a aflat că

Neti Sandu, una dintre cele mai apreciate vedete de la noi a stârnit tot timpul controverse. Din ce cauză? Din cauza tunsorii sale, care este, de zeci de ani, aceeași. Cu toate acestea, întrebarea de pe buzele tuturor rămâne următoarea: cum arăta

De la 1 iulie 2020 preţurile la gaze pentru consumatorii casnici vor fi complet liberalizate, iar asta înseamnă că toți clienții vor avea posibilitatea de a-și alege în mod liber furnizorul și de a negocia cu

Avocatul Poporului (AP) s-a sesizat din oficiu și a efectuat o anchetă în cazul celor doi brutari din Sri Lanka, angajați cu forme legale la Ditrău, județul

Cătălina Ponor a trecut peste despărțirea de Tommy Ramos și are un nou iubit, pe Bogdan Jianu. Actorul, regizorul și scenaristul Bogdan Jianu are de doi ani o relație cu Ponor. Cătălina (32 de ani) și Jianu (50) se cunosc de 14 ani, când ea

Medicul Mircea Beuran, fost şef al Secţiei de chirurgie de la Spitalul de Urgenţă Floreasca, a fost ridicat joi de anchetatori şi dus la sediul DNA, el fiind vizat într-un dosar de luare de mită, fapte care ar

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a intrat în posesia unor documente incendiare în cazul traficului de minore de la clubul din Caracal. Actele arată cum erau supravegheate tinerele, acum părţi vătămate în dosarul penal. (VEZI ȘI: CARACAL

Fiecare pensionar din România va afla cum îi este calculată pensia, urmând să primească, laolaltă cu decizia de pensionare, şi un buletin de

Chindia Târgoviște și FC Voluntari se întâlnesc azi, la Ploiești, într-un meci care se va disputa de la ora 17:30, liveTEXT pe GSP.ro, televizat de TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Vezi AICI programul complet al etapei #25!Vezi AICI

Teodor Meleşcanu a declarat presei că are calitatea de martor în dosarul fostului agent guvernamental la CEDO. Procurorii DNA investighează modalitatea prin care agentul guvernamental pentru CEDO, Viorel Mocanu, a apărat interesele României în

Start-up-ul a obţinut anul trecut o finanţare de 500.000 euro de la fondul local de investiţii Early Game Ventures şi de la trei investitori de tip

Nu toată lumea se joacă doar Ultimate Team. Chiar dacă Ultimate Team este modulul care aduce în fiecare an zeci de milioane de euro în conturile EA, FIFA mai are și alte „bijuterii” de arătat gamerilor. Volta a fost principala noutate cu care

Generalul în retragere Marin Dragnea va fi înmormântat sâmbătă, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea I, anunţă Statul Major al Apărării. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES,