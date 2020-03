FOTO Mercedes-Benz Vito primeşte un upgrade masiv 11.03.2020

11.03.2020 FOTO Mercedes-Benz Vito primeşte un upgrade masiv Este primul material material influenţat de epidemia de coronavirus. Acest material ar fi trebuit să fie un test drive cu noul Mercedes-Benz Vito, dar pentru moment ne rezumăm la o prezentare. Multe evenimente din industria auto au fost anulate,



FOTO Mercedes-Benz Vito primeşte un upgrade masiv

Este primul material material influenţat de epidemia de coronavirus. Acest material ar fi trebuit să fie un test drive cu noul Mercedes-Benz Vito, dar pentru moment ne rezumăm la o prezentare. Multe evenimente din industria auto au fost anulate, printre ele şi primul contact cu noul vehicul comercial uşor de la Mercedes.

FOTO Mercedes-Benz Vito primeşte un upgrade masiv

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Călin Popescu Tăriceanu află luni dacă dosarul în care a fost achitat pentru mărturie mincinoasă se va rejudeca, așa cum a cerut DNA. Președintele Senatului spune că procesul în care a fost trimis

Cântăreața a mărturisit că a existat o presiune foarte mare asupra ei la scurt timp după ce a născut, și asta pentru că se îngrășase 20 de kilograme, pe care trebuia să le dea jos rapid. Sore a declarat pentru revista Viva! faptul că a

Curtea de Apel Bucureşti a decis că probele din dosarul Belina. în care este judecat fostul vicepremier Sevil Shhaideh, au fost corect administrate, aşa încât instanţă a dispus începerea judecătii.

O intersecţie "electorală" din cartierul bucureştean Colentina oferă unul dintre cele mai amuzante momente ale campaniei pentru europarlamentare. Citește mai

Un copil de aproximativ 13 ani s-a urcat pe un tren în staţia CFR Adjud, probabil să-şi facă un selfie, dar s-a electrocutat şi e rănit

CSA Steaua a învins-o categoric pe CS FC Dinamo, 3-0, în confruntarea din Liga 4. Primul gol, precedat de penalty-ul ratat de Răsdan în startul mecului (min. 6), a venit în minutul 35, când dinamovistul Zaharia și-a introdus mingea în proprie

După ce șeful de partid a dat semnalul că Tudorel Toader este indezirabil la ministerul Justiției, unul dintre miniștrii PSD cu rol-cheie în Guvern sare să puncteze la capitolul imagine și face declarație critică împotriva

Fostul premier a lansat un atac devastator la adresa lui Liviu Dragnea, pe care l-a acuzat că a compromis programul cu care PSD a câştigat alegerile din 2016 pentru a-şi rezolva problemele cu Justiţia. Citește mai

Ultimul zbor comercial de pasageri a decolat sâmbătă de la aeroportul Ataturk din Istanbul. Convoaiele de camioane au transportat mii de tone de echipament în întreg oraşul spre un nou aeroport uriaş care aspiră să devină cel mai mare din lume,

Există zeci de motive pentru care poți trimite un fotbalist la echipa a doua: atunci când refuză prelungirea contractului (situație des întâlnită în Liga 1), întrucât nesocotește prevederile regulamentului intern sau când face scandal

Şi glumele despre computere stârnesc mereu amuzamentul celor din jur. În cele ce urmează, vă vom prezenta o selecţie de astfel de

Jurnalişti de la publicaţia New York Times au realizat un reportaj despre oraşul Kashgar transformat într-o adevărată închisoare de către autorităţile din China. Situat în regiunea Xinjiang,în partea nord occidentală a Chinei, oraşul

Cinci ţări de pe glob adună anual câteva zeci de milioane de vizitatori. Chiar dacă în cazul unora limba sau poziţionarea geografică nu sunt neapărat accesibile, turiştii sunt atraşi de aceste locuri datorită locurilor frumoase, a culturii

In timp ce la noi copacii sunt in floare, in vestul si centrul Europei ninge ca in mijlocul iernii. In Spania, 35 de oameni au ajuns la spital in urma unui carambol provocat de stratul gros de zapada depus pe o autostrada. Probleme au fost si pe mai

Candida auris, o ciupercă, este germenul care se răspândeşte la nivel global şi reprezintă o ameninţare gravă la adresa sănătăţii publice deoarece ciuperca opune rezistenţă la medicamente, relatează publicaţia New York

Toate datele şi evenimentele ultimelor zile spijina afirmaţia din titlu. Mai toţi actorii din politică îşi fac acum calculele privind perioada post-Dragnea. Societatea românească, sprijinită de Bruxelles, a dovedit că are anticorpii

„Împreună pentru o comunitate mai sigură!” este noua campanie de prevenire a criminalităţii în mediul rural, derulată de poliţiştii

O familie dintr-un cătun din Apuseni a rămas fără casă după ce un incendiu devastator le-a distrus aproape tot ce au agonisit în

A fost scandal mare, duminică dimineaţă, la un cunoscut club buzoian de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu. În altercaţie au fost implicate persoane din altă localitate şi există suspiciuni că o persoană ar fi avut asupra sa o

Jurnaliştii iberici au pus mâna pe raportul arbitrului Jesus Gil Manzano şi au dezvăluit motivul eliminării lui Diego Costa, din minutul 28, care a influenţat desfăsurarea ulterioară a