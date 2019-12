FOTO Luxul exorbitant în care trăiesc traficanţii de copii din Ţăndărei. Palate de milioane, ridicate din cerşetorie 26.12.2019

26.12.2019 FOTO Luxul exorbitant în care trăiesc traficanţii de copii din Ţăndărei. Palate de milioane, ridicate din cerşetorie Cea mai mare reţea de traficanţi de copii are cartierul general în oraşul ialomiţean Ţăndărei. Peste 180 de copii au fost obligaţi de aceştia să cerşească pe străzile marilor metropole din Anglia. Din cerşetorie s-au strâns averi, iar



FOTO Luxul exorbitant în care trăiesc traficanţii de copii din Ţăndărei. Palate de milioane, ridicate din cerşetorie

Cea mai mare reţea de traficanţi de copii are cartierul general în oraşul ialomiţean Ţăndărei. Peste 180 de copii au fost obligaţi de aceştia să cerşească pe străzile marilor metropole din Anglia. Din cerşetorie s-au strâns averi, iar traficanţii şi-au ridicat case de sute de mii de euro.

FOTO Luxul exorbitant în care trăiesc traficanţii de copii din Ţăndărei. Palate de milioane, ridicate din cerşetorie

