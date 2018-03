FOTO Juristul a devenit antrenor la CFR! Cum a fentat Dan Petrescu DIN NOU regulamentul 19.03.2018

Dan Petrescu a fost suspendat pentru meciul cu FCSB și n-a putut sta pe bancă. Antrenorul ardelenilor a luat loc în lojă și și-a condus elevii de acolo. Cum a reușit? "Bursucul" l-a sunat pe Ioan Ivașcu, juristul CFR-ului care se afla lângă banca tehnică a ardelenilor, iar acesta a transmis mai departe secunzilor. ...

