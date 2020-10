FOTO Imagini din interior de la noua Ghencea: cum arată vestiarele 14.10.2020

14.10.2020 FOTO Imagini din interior de la noua Ghencea: cum arată vestiarele Data de finalizare a Stadionului Steaua este din ce în ce mai aproape. AS47 (Asociația Steliștilor 1947) a publicat imagini noi din interiorul noului stadion din Complexul Sportiv Ghencea. Deși superba arenă a „militarilor” va fi inaugurată,



FOTO Imagini din interior de la noua Ghencea: cum arată vestiarele

Data de finalizare a Stadionului Steaua este din ce în ce mai aproape. AS47 (Asociația Steliștilor 1947) a publicat imagini noi din interiorul noului stadion din Complexul Sportiv Ghencea. Deși superba arenă a „militarilor” va fi inaugurată, cel mai probabil, abia la anul, în aprilie, lucrările sunt pe ultima sută de metri, aspect sesizabil și din ultimele fotografii. ...

FOTO Imagini din interior de la noua Ghencea: cum arată vestiarele

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Momente dramatice la un centrul de plasament din Sectorul 5 al Capitalei. Un copil de 9 ani, cunoscut cu afecțiuni medicale a decedat joi în instituție, iar astăzi au apelat 112 pentru constatarea decesului,

Rusia a respins vineri acuzaţiilor Statelor Unite, conform cărora Moscova încearcă să destabilizeze Chile, şi a susţinut că acestea fac parte dintr-o campanie de denigrare a politicii externe ruseşti, relatează agenţia EFE.

Grupul rock My Chemical Romance se reuneşte după şapte ani pentru cel puţin un concert, programat să aibă loc pe 20 decembrie, la Los

Vasile Geambazi, nepotul multimilionar al lui Gigi Becali, și-a asumat relația Gabriela Pavel, o blondină de nota 10. Weekend-ul trecut l-au petrecut la Poiana Brașov, la doar câteva ore distanță după un prânz de vis la Mandaloun, un celebru

Novak Djokovic, sârbul clasat pe locul 1 mondial, l-a demolat pe grecul Stefanos Tsitsipas (7 ATP, 21 de ani), 6-1, 6-2, și s-a calificat în semifinalele Mastersului de la Paris. A fost un meci incredibil făcut de jucătorul în vârstă de 32 de

Festivalul UNTOLD a intrat in 2019 in Top 10 "Top 100 Festivals Worldwide", iar acest detaliu face ca in line-up sa regasim, la fiecare editie, DJ din A-List. La editia aniversara din acest an, Martin Garrix a bifat mainstage-ul festivalului din Romania,

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a afirmat vineri că banii pe care i-a câştigat au fost "întotdeauna" din relaţii cu firme private. "Întotdeauna, banii pe care i-am câştigat, i-am câştigat în relaţii

Un tânăr de 28 de ani din Galaţi a fost prezentat de autorităţile indiene ca un terorist cibernetic alături de un alt român. Cei doi se ocupau cu montarea de echipamente pe bancomatele din oraşul Hyderabad (India), ce erau folosite ulterior

Soldaţi ruşi şi turci au format vineri, pentru prima oară, patrule comune în nord-estul Siriei, a declarat agenţiei Reuters o sursă militară de la Ankara. Rusia şi Turcia au convenit asupra

Premierul demis Viorica Dăncilă a declarat sâmbătă, în judeţul Arad, că "trădătorii" din PSD care vor participa, luni, la votul din Parlament pentru Guvernul Orban, "a doua zi să meargă în

SCM Râmnicu Vâlcea a fost învinsă dramatic de echipa muntenegreană Buducnost Podgorica, cu scorul de 21-20 (13-10), vineri seara, într-un meci din Grupa C a Ligii Campionilor la handbal feminin, desfăşurat în Sala Sporturilor ''Traian'' din

Un vald de aer tropical intră în România, iar vremea devine desosebit de caldă pentru această perioadă, anunță meteorologii. Asta se întâmplă după frontul de aer polar care ne-a vizitat zilele trecute.

Dana Budeanu a anunțat că revine la PRO TV cu rubrica Verdict, din 11 noiembrie. Citește mai

Dida Drăgan (73 de ani) a transmis un mesaj după ce a aflat că artistul Leo Iorga a murit. Cunoscutul rocker se lupta de 8 ani cu cancerul. „Drum lin în lumină, dragule Leo! Să te odihnească Dumnezeu în pace, Cerul îți va fi casă! Câtă

Compania hotelieră Aro-Palace din Braşov (simbol bursier - ARO), care administrează hotelul de cinci stele Aro-Palace, a raportat pentru primele nouă luni din 2019 un profit net de 786.570 lei, în scădere cu 24,6% faţă de aceeaşi perioadă din

Fostul preşedinte Traian Băsescu face o analiză referitoare la votul de învestire a Guvernului, care are loc luni, spunând că dacă Guvernul trece, Ludovic Orban devine unul dintre oamenii politici cu greutate, iar Klaus Iohannis poate fi declarat

La Braşov a fost prezentat, în premieră naţională, primul asistent virtual muzeal bazat pe inteligenţă

O femeie de 61 de ani, din judeţul Olt, cu arsuri pe 45% din suprafața corpului a fost internată la spitalul din Slatina, de unde a fost transferată la Brașov, dar a fost operată după săptămâni la Iași, relatează Mediafax. UPDATE - ora 14.25:

România poate deveni cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană, iar investitorii au semnale pozitive din partea autorităţilor române începând cu luna septembrie, când au fost demarate

Premierul Ludovic Orban a declarat luni, după ce Cabinetul său a primit votul de învestitură în Parlament, că Guvernul va formula o propunere pentru postul de comisar european după consultarea preşedintelui şi va solicita audierea candidatului