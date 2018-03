FOTO Gică Hagi, pe urmele lui Jose Mourinho » Cum l-a copiat "Regele" pe portughez în timpul meciului cu Craiova 17.03.2018

17.03.2018 FOTO Gică Hagi, pe urmele lui Jose Mourinho » Cum l-a copiat "Regele" pe portughez în timpul meciului cu Craiova Moda bilețelelor trimise în teren jucătorilor a devenit un trend în campionatele din Europa, Jose Mourinho, antrenorul lui Manchester United, fiind cel mai recent tehnciain care a apelat la această metodă. Gheorghe Hagi l-a imitat pe "The



FOTO Gică Hagi, pe urmele lui Jose Mourinho » Cum l-a copiat "Regele" pe portughez în timpul meciului cu Craiova

Moda bilețelelor trimise în teren jucătorilor a devenit un trend în campionatele din Europa, Jose Mourinho, antrenorul lui Manchester United, fiind cel mai recent tehnciain care a apelat la această metodă. Gheorghe Hagi l-a imitat pe "The Special One" în timpul meciului de vineri seara cu U Craiova, încheiat 1-1. În minutul 65 al partidei, Hagi a ținut să transmită anumite informații jucătorilor săi, folosindu-se tocmai de această metodă. ...

FOTO Gică Hagi, pe urmele lui Jose Mourinho » Cum l-a copiat "Regele" pe portughez în timpul meciului cu Craiova

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Cercetătorii americani au folosit o nouă metodă de scanare pentru a descoperi un strat ascuns al unei opere de-a lui Pablo Picasso. Conform experților din Texas, „Femeia chircită” nu este ceea ce pare, aruncând o nouă lumină asupra procesului

Câteva zeci de persoane s-au adunat sâmbătă, 17 februarie, în faţa Palatului Cotroceni. Manifestanţii, conduşi de parlamentarul PSD Liviu Pleşoianu, spun că protestează faţă de „portocalele toxice“ de la Ploieşti. Cei prezenţi flutură

Şeful statului nu va mai putea iniţia referendum republican prin emiterea unui decret. Potrivit unui proiect de lege, expus spre consultări publice, doar Parlamentul îşi păstrează dreptul de a iniţia orice tip de referendum, transmite

Republica Moldova este determinată să menţină ritmul înalt de implementare a condiţionalităţilor stabilite cu UE, asumându-şi obiectivul de a accelera procesul dat, în pofida faptului că anul 2018 este unul electoral, a spus premierul Pavel

Liderul PMP Traian Băsescu a scris, pe Facebook, că „a început Unirea”, precizând că, până în acest moment, 34 de localităţi din Republica Moldova au votat în consiliile locale unirea cu

Un tânăr de 37 de ani din Vrancea a fost găsit mort în maşina cu care a rămas împotmolit în pădure şi în care a ales să doarmă peste noapte, în ciuda temperaturilor extrem de

În memoriile sale „Călător fără hartă“, diplomatul Dimitrie D. Dimăncescu relatează jocurile făcute la Conferinţa de Pace de la Paris din 1946, unde câţiva politicieni români, grupaţi în jurul ministrului de externe Gheorghe

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a terminat la egalitate cu CS Concordia Chiajna, 1-1 (1-0), sâmbătă, la Ploieşti, într-un meci din etapa a 25-a a Ligii I de fotbal. Sepsi a deschis scorul

FC Barcelona n-a avut parte de un meci ușor cu revelația Eibar, chiar dacă în cele din urmă s-a impus, scor 2-0. Jocul echipei lui Ernesto Valverde n-a strălucit însă. VEZI AICI VIDEO! Gazdele au început mai bine, însă

Mainz, echipa lui Alexandru Maxim, joacă astăzi pe terenul lui Hertha Berlin, în deschiderea etapei a 23-a din Bundesliga. Din cauza evoluțiilor modeste din ultima vreme, mijlocașul român ar putea fi rezervă. Vineri, 16 februarie 21:30 Hertha

Deportivo La Coruna, echipa atacantului Florin Andone, se luptă să evite retrogradarea și se deplasează sâmbătă pe terenul lui Alaves, o altă formație amenințată de spectrul ligii secunde. Barcelona și Real Madrid joacă pe terenurile unor

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de duminica, 18 februarie 2018. Citește mai

Dragă Cătălin, am citit articolul tău în care ne menţionezi pe noi, cei de la Iniţiativa România, alături de alte organizaţii civice noi sau ONG-uri, şi în care ne întrebi dacă am văzut conferinţa de presă de la

Adrian Năstase a publicat pe blogul său impresii după vacanţa de o săptămână petrecută în Cuba, trecând în revistă locurile care l-au impresionat şi postând fotografii din

Preşedintele Klaus Iohannis a fost fotografiat, sâmbătă, la schi în Munţii Şureanu, pentru a treia oară în acest an. La Şureanu se află domeniul schiabil situat la cea mai mare altitudine din ţară, denumit ”Elveţia României”, datorită

Arjen Robben, fotbalistul lui Bayern Munchen, care va împlini 35 de ani peste câteva zile, spune că se află într-o formă fizică foarte bună şi îşi doreşte să evolueze încă un sezon sau două la nivel înalt.

In mai putin de un an va avea loc una dintre intalnirile cosmice cele mai asteptate din ultimii ani: New Horizons, sonda spatiala construita de NASA, va trece la o distanta foarte apropiata de asteroidul MU69, care se gaseste in centura lui Kuiper, si

Sunt ”îngrozitor de scumpi și

Simona Halep, în vârstă de 26 de ani, va reveni pe primul loc în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA) la finalul turneului de la Dubai, programat în perioada 19 – 24

Judeţul Vâlcea abundă în poveşti despre haiduci, comori, căutători de aur, blesteme asupra celor care tulbură somnul vreunui tezaur. Ele sunt în mare parte alimentate de către localnici care au mai găsit bijuterii, monede de aur şi argint ori