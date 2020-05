FOTO Georgina i-a pregătit un nou look lui Cristiano Ronaldo » Cum se va prezenta starul lui Juve la reluarea pregătirilor 20.05.2020

Cristiano Ronaldo (35 de ani), starul lui Juventus, are un nou look, așa cum se observă din cea mai recentă postare a iubitei fotbalistului, Georgina Rodriguez, pe Instagram. După ce portughezul a ales să aibă părul mai mare decât de obicei și a abordat o „codiță” inedită, acum s-a lăsat din nou în mâinile frumoasei sale partenere. ...

Nicolae Iorga trece, în iunie 1889, cu mare succes toate examenele în admirația colegilor și profesorilor, după cum reiese din convocările de examene ale decanatului Facultății de

Tiago Ferreira (25 de ani) a primit direct cartonașul roșu în minutul 73 al partidei dintre CSU Craiova și Viitorul, la scorul de 1-1. Fundașul oltenilor s-a dus cu talpa pe tibia portarului Valentin Cojocaru, deși meciul era întrerupt.

Un sondaj de opinie, realizat online de compania YouGov, în perioada 23-24 aprilie, în Marea Britanie, arată că în cazul organizării unui nou referendum pentru Brexit, 61% dintre britanici ar vota pentru rămânerea în Uniunea Europeană. Autorii

Numărul foarte mare de poliţişti observat duminică de bucureşteni şi aeronavele care au traversat în mod repetat cerul Capitalei au legătură cu apropiata vizită a Papei Francisc în

SCM Râmnicu Vâlcea a cucerit primul său titlu de campioană naţională la handbal feminin, duminică, după ce a învins-o pe CSM Slatina cu scorul de 29-26 (14-12), în Sala Traian din Râmnicu Vâlcea, în etapa a 25-a a Ligii Naţionale,

Autoturismul, marca Toyota Aurius, era în baza internaţională de date din toamna anului trecut. Basarabeanul care conducea maşina a declarat că a cumpărat maşina contra sumei de 14,000 de euro. El a prezentat şi acte de vânzare-cumpărare în

Mihai Teja va fi demis de Gigi Becali după ultima etapă din play-off, iar FCSB își caută un nou antrenor. Citește mai

Liviu Dragnea așteaptă, astăzi, decizia care i-ar putea pune capac. Pe 21 iunie 2018, liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC

Actorul Antonio Banderas a spus că infarctul pe care l-a suferit în urmă cu doi ani l-a impulsionat să se preocupe mai mult de sănătate, dar şi să se reinventeze ca actor, inclusiv în perioada în care

Potrivit prosport.ro, Florian Walter a murit, duminică seara, în jurul orei 22:00, la vârsta de 56 de ani! Fostul acţionar al lui Dinamo şi patron al Petrolului şi U Cluj era în stare critică, în urma atacului cerebral suferit. Omul de

O postare de pe Facebook a Corinei Ungureanu, fostă campioană la gimnastică, acum antrenoare, a fost distribuită de mii de ori în câteva ore. Citește mai

Iulian Mangalagiu, fostul director general al producătorului de cărămizi Brikston Iaşi, a plecat la concurenţii de la Wienerberger România, unde ocupă funcţia de managing director. El îl înlocuieşte astfel pe Corneliu Fecioru, care a lucrat

Fondul de câştiguri al categoriei I la Loto 6/49 va fi suplimentat cu 1.000.000 lei ,pentru următoarele două extrageri (joi şi duminică), în urma câştigării premiului la această categorie, a anunțat Loteria Română prin intermediul unui

Manipulare electorală lansată de PSD la adresa USR+PLUS. Deputatul PSD Nicușor Halici şi-a acuzat adversarii politici că ar intenţiona să provoace incidente în secţiile de votare şi a prezentat un aşa-zis mesaj intern al USR Iaşi.

Generalul britanic Chris Ghika i-a enervat pe liderii de la Pentagon după ce a spus că nu există nici un pericol crescut din partea Iranului, scrie publicaţia americană Washington Examiner. Dar cine este

Arbitrul Victor Hugo Hurtado, 32 de ani, a decedat duminică, în urma a două stopuri cardiace, primul suferit chiar pe teren, în timpul meciului Always Ready - Oriente Petrolero 5-0, din prima ligă din Bolivia. Arbitrul Victor

Radu Mazăre, adus în țară. Iată prima fotografie cu Radu Mazăre din avion! Citește mai

Franța a refuzat cererea de azil politic făcută de Radu Mazăre. Fostul primar a fost urcat în avionul Airbus A318 în jurul orei 16.45. Cursa RO 384 Paris București aterizează la 20.10 pe

Meteorologii de la ANM au anunțat prognoza pentru următoarele două săptămâni, mai exact perioada 20 mai - 2 iunie, când vremea ar trebui să se

Gradul redus de cuprindere în asigurare a locuinţelor este îngrijorător, mai ales în condiţiile în care România este expusă la riscul de