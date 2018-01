FOTO FANTASTIC Spania este noua campioană europeană la handbal! Repriza secundă de vis a ibericilor 29.01.2018

După patru finale la campionatele continentale pierdute, Spania a câștigat aseară, la Zagreb, aurul european după o a doua repriză de vis. Spaniolii sunt, în sfârșit, regii Europei pe semicerc după ce au câștigat duminică seara, la zagreb, titlul european în fața Suediei. Cât au trebuit să sufere ibericii pentru acest aur. Au pierdut finalele din 1996, 1998, 2006 și 2018. ...

Povestea este întâlnită des în „folclorul pescăresc”, însă, de cealaltă parte, istoricii sunt de de părere că totul ar fi de fapt amplificarea unei bârfe de mahala de pe la începutul secolului al XX-lea, inspirată din legenda meşterului

Tequila este băutura tradiţională a mexicanilor, aşa cum este ţuica sau palinca la români. Are o istorie îndelungată, fiind făcut din agavă albastră, un fruct care se coace chiar şi în zece

Autorii antici au oferit detalii preţioase despre iernile cumplite din vremea strămoşilor noştri şi despre cum le făceau faţă aceştia. Iernile friguroase aduceau întunericul peste ţinuturile stăpânite de geţi şi transformau marea într-o

Sore, Vunk şi un spectaculos foc de artificii i-au ţinut pe piteşteni mai bine de două ore în centrul oraşului la spectacolul oferit de municipalitate în noaptea dintre

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Preşedintele SUA, Donald Trump, va adopta în 2018 o serie de măsuri protecţioniste care riscă să genereze conflicte comerciale, dar republicanii riscă pierderea majorităţii în Camera Reprezentanţilor, cred analiştii FT,

Dubai a sărbătorit trecerea în Noul an cu un spectacol impresionant de lumini şi sunet, care a iluminat duminică la miezul nopţii Burj Khalifa, cel mai înalt turn din lume. Spectacolul a fost atât de impresionant încât a intrat în Cartea

Mii de ieşeni au petrecut noapte dintre ani în Piaţa Palatului Culturii, acolo unde au asistat la un impresionant foc de artificii şi au ascultat muzica mai multor artişti în

Peste 600 de cazuri au fost preluate de Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov (SABIF) în noaptea de Revelion, potrivit managerului SABIF, Alis Grasu. Tot în noaptea de Revelion, în Capitală au fost şi trei

Rock, pop, dance, house şi latino sunt genurile de muzică de care au avut parte cele câteva mii de timişoreni care au ales să petreacă Revelionul în stradă. Cei care au concertat au fost artişti timişoreni, dar şi celebrul Lou

N-a fost bătută audienţa record de anul trecut, când la concertul lui Smiley, de la miezul nopţii, au asistat aproape 20.000 de gălăţeni, însă tot au fost în stradă, la cumpăna dintre ani, circa 8.000 de

Chiar dacă şi în acest an autorităţile nu le-au pregătit decât un spectacol de artificii, zălăuanii s-au strâns în număr mare în centrul oraşului pentru a sărbătorii intrarea în

Luna ianuarie va începe și se va încheia cu ger, după cum arată vremea din bătrâni, a spus numerologul Mihai Voropchievici, sâmbătă, la emisiunea Adevăruri ascunse, de la Antena

Dezvoltatorii imobiliari au în plan să construiască aproximativ 290.000 de metri pătraţi de spaţii comerciale noi în

Brandul Porumbul Vesel, operat prin firma Eduard&Dale, promovează porumbul fiert, dar şi nachos cu brânză şi salsa în standuri special

Simona Halep a câștigat fără emoții meciul disputat în primul tur al turneului WTA de la Shenzhen, împotriva americancei Nicole Gibbs (110 WTA), scor 6-4, 6-1. În setul inaugural, Simona Halep a făcut prima break-ul la 1-1,

Trecută de 50 de ani, mama Antoniei poate rivaliza uşor chiar şi cu tinerele de 20 de ani. Denise Iacobescu are o siluetă fără cusur şi îi place să poarte ţinute care să evidenţieze acest lucru. Are 1,75 metri înălţiem trup de gazelă şi,

Sute de autovehicule au fost distruse în urma unui incendiu ce a izbucnit în noaptea de anul nou într-o parcare din Liverpool, iar zeci de oameni aflaţi în clădirile din apropiere au fost evacuaţi, relatează

