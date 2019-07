FOTO EXCLUSIV Cătălin Golofca a jucat 20 de minute cu nasul rupt! A suferit o fractură de piramidă nazală 21.07.2019

Cătălin Golofca (29 de ani) a suferit o fractură de piramidă nazală în timpul partidei dintre FC Botoșani și FC Voluntari, scor 4-1. Mijlocașul moldovenilor a fost lovit cu cotul în figură de Ionuț Balaur (30 de ani) în minutul 70. Până la finalul partidei, Golofca a jucat cu nasul rupt. După meci, fotbalistul trecut și pe la FCSB a mers la spital, unde doctorii i-au pus diagnosticul de fractură de piramidă nazală. ...

