FOTO Decizia luată de Simona Halep la primul meci după încheierea colaborării cu Adidas » Cum a apărut liderul mondial în 2018 01.01.2018

01.01.2018 FOTO Decizia luată de Simona Halep la primul meci după încheierea colaborării cu Adidas » Cum a apărut liderul mondial în 2018 Simona Halep a anunțat oficial încheierea colaborării cu Adidas în ultima zi a lui 2017, iar la primul meci din noul an a apărut îmbrăcată într-un echipament nemarcat. La meciul cu Nicole Gibbs, din primul tur al turneului



FOTO Decizia luată de Simona Halep la primul meci după încheierea colaborării cu Adidas » Cum a apărut liderul mondial în 2018

Simona Halep a anunțat oficial încheierea colaborării cu Adidas în ultima zi a lui 2017, iar la primul meci din noul an a apărut îmbrăcată într-un echipament nemarcat. La meciul cu Nicole Gibbs, din primul tur al turneului WTA de la Shenzhen, câștigat în două seturi (detalii AICI), Halep a jucat îmbrăcată într-o rochie roșie, însă fără sigla vreunui producător de echipament sportiv. ...

FOTO Decizia luată de Simona Halep la primul meci după încheierea colaborării cu Adidas » Cum a apărut liderul mondial în 2018

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Presa internaţională scrie, sâmbătă, despre protestele care au avut loc în Capitală, după decizia primăriei de a organiza un târg de Crăciun în Piaţa

Naţionala feminină de handbal a României a învins formaţia Paraguayului cu scorul de 29-17 (16-7), sâmbătă, la Trier, în primul său meci din Grupa A a Campionatului Mondial

În minutul 13 al partidei dintre CSU Craiova și Viitorul, la 0-0, a avut loc cea mai controversată fază a primei reprize. Oltenii au câștigat în cele din urmă, scor 3-1. Cicâldău a șutat de la 20 de metri, mingea

Post-ul Mare noroc am avut! apare prima dată în

Cosmin Olăroiu a fost dat afară, sâmbătă, de oficialii echipei Al Ahli (Emiratele Arabe Unite) după ce a adunat 7 meciuri consecutive fără niciun

Naţionala feminină de handbal a României a învins formaţia Paraguayului cu scorul de 29-17 (16-7), sâmbătă, la Trier, în primul său meci din Grupa A a Campionatului Mondial din Germania. Citește mai

Omul modern este afectat tot mai mult de stres, de agitaţie şi un volum de muncă tot mai mare. Atunci când muncim prea mult, iar sarcinile pe care trebuie să le îndeplinim sunt prea stresante, corpul ne atenţionează printr-o serie de semne,

Fizician strălucit, Julius Oppenheimer a contribuit la victoria Statelor Unite ale Americii în Al Doilea Război

Socoteala din biroul de lux al Primăriei generale a Capitalei nu s-a potrivit deloc cu ceea ce s-a petrecut sâmbătă dimineaţă în Piaţa Victoriei. Aşa că doamnei Gabriela Firea nu i-a mai rămas decât să înregistreze, cu lacrimi şi nervi

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

PSD se află în mijlocul unui nou scandal, iar sursele din interiorul social-democraților precizează că stenogramele incendiare apărute au dinamitat

Cercetătorii de la NASA sunt acum cu ochii pe Marte, iar dovezi ale existenţei în prezent sau în trecut, a vietii pe această planeta încep să fie tot mai multe, informeaza

Importante pentru evoluţia ulterioară a vieţii politice din România, evenimentele de ieri merită o explicaţie cât mai amănunţită. Totul s-a desfăşurat pe fondul realităţii că Liviu Dragnea a ajuns un „cadavru” politic, de care nu mai

Vântul puternic s-a instalat în toată ţara, vizibilitatea fiind redusă în zonele în care ninsoarea continuă să cadă. Avertizarea meteorologilor, în vigoare şi luni, 4

Municpalitatea a pus la Dispoziţia Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice un buget de 625.000 de lei. În Piaţa Unirii va fi şi un

Într-o singură zi, pe 1 decembrie, poliţiştii ialomiţeni au acţionat pe raza judeţului, pentru prevenirea faptelor antisociale şi pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice. În cadrul acţiunilor, oamenii legii au constatat 13

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, atenţionări nowcasting Cod galben de viscol, valabile în următoarele ore în 9 judeţe. Potrivit meteorologilor, până la ora

Oamenii şi inteligenţa artificială vor fuziona până în 2029, spune Ray Kurzweil, angajat al Google în domeniul cercetării inteligenţei

Zinedine Zidane nu e îngrijorat după al doilea nul consecutiv în deplasare și dă iar vina pe lipsa de eficiență. ”Am jucat foarte bine, dar mingea nu vrea să intre în poartă. Sunt foarte dezamăgit pentru

Chiar înainte de disputarea unui meci important din Europa League, FCSB a vizionat în avanpremieră absolută comedia ,,Ghinionistul",alături de regizorul Iura Luncaşu si actorii: Vlad Logigan, Dorian Popa, Levent Sali, Augustin Viziru şi Codin