FOTO | Cum a fost la funeraliile lui Cristofor Duduianu! Salam, îngenuncheat de durere! 05.08.2020

05.08.2020 FOTO | Cum a fost la funeraliile lui Cristofor Duduianu! Salam, îngenuncheat de durere! Acum doi ani, funeraliile lui Cristofor Duduianu, zis Împăratul, au strâns laolaltă atât interlopi, cât și apropiați ai familiei și maneliști de top. Pe 20 decembrie 2018, a fost jale mare în localitatea Lilieci din județul Ialomița, locul



FOTO | Cum a fost la funeraliile lui Cristofor Duduianu! Salam, îngenuncheat de durere!

Acum doi ani, funeraliile lui Cristofor Duduianu, zis Împăratul, au strâns laolaltă atât interlopi, cât și apropiați ai familiei și maneliști de top. Pe 20 decembrie 2018, a fost jale mare în localitatea Lilieci din județul Ialomița, locul în care a locuit temutul Cristofor. Membrii familiei celui cunoscut drept Împăratul au dorit ca legendarul interlop […] The post FOTO | Cum a fost la funeraliile lui Cristofor Duduianu! Salam, îngenuncheat de durere! appeared first on Cancan.ro.

FOTO | Cum a fost la funeraliile lui Cristofor Duduianu! Salam, îngenuncheat de durere!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Trio-ul timişorean JazzyBIT susţine pe 28 iulie, de la ora 20:30, un concert la prestigiosul club de jazz Porgy&Bess din Viena. Trupa este formată din Teodor Pop (pian, claviaturi), Mihai Moldoveanu (bas)

Ramona Mănescu, noul ministru de externe, Nicolae Moga, numit la Interne, şi Mihai Fifor-vicepremier pentru parteneriate strategice au depus miercuri jurământul de învestitură în faţa preşedintelui Klaus

Ştefan Mandachi, omul de afaceri sucevean care a construit primul şi singurul metru de autostradă din Moldova, deţine două companii în top zece cele mai mari reţele de restaurante din România: Mesopotamia şi Spartan, cu afaceri cumulate de 115

Bittnet Systems (BNET), prima companie din IT listată la BVB, anunţă la bursă rambursarea anticipată a unui credit în valoare de 4,5 mil. lei contractat în august 2017 la ProCredit Bank, precum şi contractarea unui credit de tip

Înainte ca problemele să apară la mijlocul anului 2018, economia bazată pe exporturi a Germaniei acumulase 13 trimestre consecutive de

Poliţiştii din Dâmboviţa şi asistenţii sociali au demarat o anchetă după ce un bărbat a sunat la 112 şi a anunţat că o rudă de-ale sale, o tânără de 34 de ani, este ţinută în lanţuri de o sora ei. Femeia ar fi recurs la acest gest

Macedonia de Nord trebuie să-şi reformeze sistemul judiciar pentru a se asigura că poate să gestioneze criminalitatea şi cazurile de corupţie la nivel înalt înainte ca Uniunea Europeană să poată stabili

Gazeta Sporturilor marchează debutul Ligii fotbalistice secunde, oferindu-le vineri, 2 august, cititorilor săi, gratuit, Ghidul Ligii 2, 32 de pagini ce conțin loturile celor 20 de echipe, programul complet al turului și al returului. Ghidul este

Şapte producători se luptă la raft pentru o bucată din una dintre cele mai dinamice segmente din

O femeie din Lugoj, judeţul Timiş, de 53 de ani, a fost reţinută pentru 24 de ore, după ce şi-a abandonat mama decedată, într-o pădure, deoarece nu avea bani de

Kira Hagi a primit un rol principal în pelicula „Între chin şi amin”, un film tulburător despre ceea ce a însemnat Experimentul Piteşti. Lansarea va avea loc la București, la Cinema PRO. Premiera de gală va avea loc pe

Şase echipaje româneşti din opt participante s-a calificat în finalele A din cadrul Campionatelor Mondiale de tineret Under-23 de la Sarasota-Bradenton (Florida/SUA), iar un altul va evolua sâmbătă

Românii din străinătate se pot înregistra de duminică pentru votul prin corespondenţă sau pentru votul în secţii mai aproape de domiciliul sau reşedinţa lor, la alegerile prezidenţiale, anunţă AEP. Înscrierile încep la 12.00, ora

Poliţiştii din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au descoperit, în ultima săptămână, 8.247 articole textile, încălţăminte, marochinărie şi parfumuri susceptibile a fi contrafăcute, pe

Peste 80 de candidaţi au fost admişi cu media 10 la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii „Babeş-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca, cei mai mulţi dintre ei, 33, au intrat la Informatică în limba engleză, transmite corespondentul

Discuţia despre competiţia marilor puteri poate continua cu argumente diverse, cert este că, astăzi, analiza situaţiei relaţiilor internaţionale ne duce către o nouă competiţie a marilor puteri într-un fundal de Război

Comisia Europeană a emis la sfârşitul săptămânii trecute nu mai puţin de 11 avertismente la adresa României pentru nerespectarea legislaţiei UE în diverse domenii. În cazul în care nu reglementează

Sala delle Asse din Castelul Sforza din Milano s-a deschis pentru public. Este una dintre cele mai interesante propuneri, între multe altele ce se desfăşoară pentru celebrarea a 500 de ani de la moartea lui

Frack Ribery, liber de contract după 12 ani la Bayern, are ofertă de la Eintracht și plănuiește să rămână la München, mergând în fiecare zi la Frankfurt. La 36 de ani, Franck Ribéry nu se gândește încă la retragere, ca Arjen Robben. A

Felul în care preferăm să ne îmbrăcăm poate spune multe despre personalitatea și dispoziția noastră. Alegerea fiecărei piese vestimentare poate transmite celor din jur un mesaj despre o atitudine sau o stare de spirit. Varianta