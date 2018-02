FOTO Cristiano Ronaldo, confesiune neprevăzută: "Mă pot retrage fericit!" 27.02.2018

27.02.2018 FOTO Cristiano Ronaldo, confesiune neprevăzută: "Mă pot retrage fericit!" Cristiano Ronaldo (33 de ani) declară că și-a îndeplinit toate obiectivele pe plan fotbalistic și că se poate retrage fără regrete. "Nu am visat niciodată că voi câștiga 5 Baloane de Aur. Mă pot retrage fericit acum. Am



FOTO Cristiano Ronaldo, confesiune neprevăzută: "Mă pot retrage fericit!"

Cristiano Ronaldo (33 de ani) declară că și-a îndeplinit toate obiectivele pe plan fotbalistic și că se poate retrage fără regrete. "Nu am visat niciodată că voi câștiga 5 Baloane de Aur. Mă pot retrage fericit acum. Am câștigat tot ce mi-am dorit. Nu mai am niciun vis. Evident, aș fi încântat să mai câștig unul, două sau trei Baloane de Aur, dar nu-i o tragedie. Nu am niciun regret legat de fotbal. ...

FOTO Cristiano Ronaldo, confesiune neprevăzută: "Mă pot retrage fericit!"

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Ce face Irina Begu în timpul liber. Prezentă la turneul de la Sankt Petersburg (Rusia), numărul 37 WTA a profitat miercuri de ziua liberă, pentru a vizita muzeul Fabergé. Dedicat bijutierului Peter Carl Fabergé, muzeul include pe lângă cele

Poliția demarează o anchetă la Direcţia pentru Protecţia Copilului Dolj, după ce o adolescentă în vârstă de 14 ani instituţionalizată într-un centru de plasament, a născut un băiețel. Minora locuiește într-un apartament ale

Un nou caz scandalos de pedofilie atrage atenţia opiniei publice. Un fost profesor de istorie, Gheorghe Bordeiu, a fost reţinut pentru pornografie infantilă şi act sexual cu un minor. Gheorghe Bordeiu era cunoscut pe internet drept "Johny

Un şofer de 19 ani din comuna arădeană Bârzava a murit, miercuri, într-un cumplit accident petrecut pe DN 7, în zona monumentului de la Păuliş, iar un alt tânăr, de 23 de ani, a fost grav rănit. Maşina condusă de Cătălin Iovan s-a ciocnit

S-a întâmplat în Albuquerque, SUA. Un echipaj de poliţie ce patrula într-o zonă rezidenţială a auzit o voce ce striga după ajutor, dintr-o maşină. Citește mai

O elevă de 16 ani, diagnosticată cu encefalită de origine bacteriană, este internată în stare critică în Spitalul de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” din Iaşi. Citește mai

Cea mai scumpă locuinţă vândută anul trecut a fost o vilă executată

În plin scandal sexual la Hollywood, un film despre idila dintre un bărbat matur și un băiat de 17 a primit patru nominalizări din partea

Într-un sat din Bistriţa-Năsăud, în casa unui pictor se reînvie un obicei nelipsit din toate zonele ţării acum 100 de ani. Este vorba despre şezătorile, unde tinerele învăţau să croşeteze, să tricoteze şi să brodeze, dar aveau şi

Evaluarea naţională se va derula în judeţul Dolj pe centre, iar Insepectoratul Şcolar a stabilit deja numărul acestora şi vor fi 90, în loc de 156, câte erau în anii anteriori. Unii elevi vor fi nevoiţi să parcurgă şi 18 kilometri pentru a

Tom Hardy şi-a făcut un tatuaj dedicat lui Leonardo DiCaprio, după ce a pierdut un pariu cu actorul alături de care a jucat în filmul „The Revenant“, în legătură cu nominalizarea la premiile Oscar din anul

Independenţa Justiţiei româneşti este intangibilă, a declarat, miercuri, la Bruxelles, preşedintele Klaus Iohannis, adăugând că se va implica total pentru

Numărul de maşini noi vândute în România în 2017 a crescut cu 10,2% faţă de 2016, până la 156.527 de unităţi, conform datelor APIA, prezentate, ieri, în cadrul

In 15 iulie 1997, Gianni Versace a plecat de acasa sa ia micul dejun la tereasa unei cafenele din apropiere. La intoarcere, marele creator de moda a cumparat un ziar italian si ultimul numar din Vogue, a trecut

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a negat miercuri că Guvernul ar intenţiona să adopte o ordonanţă de urgenţă referitoare la Codurile penal şi de procedură penală. "Cine spune? (...) Nu. Nici

Caroline Wozniacki, câștigătoarea de la Australian Open și noul număr 1 mondial din WTA, a avut parte de o primire fastuoasă la Sankt Petersburg, turneul pe cae îl joacă în această săptămână. Organizatorii turneului din

Lazio a luat azi un jucător de la Bayern Munchen! Matteo Darmian ar putea fi marea bombă din ultimele ore de mercato. Lazio n-a fost foarte activă în acest mercato, dar tocmai în ultimele ore a parafat mutări în ambele sensuri: și la veniri, și

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a afirmat miercuri că nu există o lege care să oblige vreun demnitar să beneficieze de protecţia SPP şi a amintit că el a renunţat la aceasta încă din perioada

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a negat miercuri că Guvernul ar intenţiona să adopte o ordonanţă de urgenţă referitoare la Codurile penal şi de procedură penală. Citește mai

Eclipsa totală de soare care a avut loc pe 11 august 1999 a un fenomen extrem de mediatizat în România. Banca Naţională a României a emis atunci o bancnotă specială, cea de 2000 de lei. Citește mai