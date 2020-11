FOTO Coperta scandaloasă a unui ziar din Marea Britanie, după decesul lui Diego Maradona 26.11.2020

26.11.2020 FOTO Coperta scandaloasă a unui ziar din Marea Britanie, după decesul lui Diego Maradona Diego Maradona a murit. Unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie s-a stins miercuri, la vârsta de 60 ani. În contextul în care marile ziare ale lumii s-au întrecut în coperte spectaculoase prin care au încercat să îl omagieze pe D10S,



FOTO Coperta scandaloasă a unui ziar din Marea Britanie, după decesul lui Diego Maradona

Diego Maradona a murit. Unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie s-a stins miercuri, la vârsta de 60 ani. În contextul în care marile ziare ale lumii s-au întrecut în coperte spectaculoase prin care au încercat să îl omagieze pe D10S, publicația Daily Star a șocat. Maradona, aflat în locuința lui din Tigre, a suferit un stop cardiorespirator. ...

FOTO Coperta scandaloasă a unui ziar din Marea Britanie, după decesul lui Diego Maradona

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Furnizorul de soluţii de comerţ electronic 2Checkout a finalizat recent extinderea birourilor din Bucureşti, în zona Pipera, după ce echipa a ajuns la 340 de angajaţi, peste nivelul estimat la începutul

Anul trecut pe vremea asta încercam tot aici un exercițiu de imaginație, o tentativă de a anticipa ceea ce urmează să se întâmple în Champions League. Spuneam atunci, și vă propun același lucru și pentru azi, să împrumutăm un concept din

Compania are un free-float, adică acţiuni disponibile la liber la tranzacţionare, de 15,9% din

Grupul polonez LPP, prezent în România de mai bine de un deceniu cu mai multe branduri, va deschide vineri, 13 decembrie, cel de-al zecelea magazin Croop al reţelei locale în Shopping City Satu Mare, deţinut de NEPI

Dan Petrescu, 51 de ani, este un antrenor cunoscut în Europa fotbalistică, tehnicianul campioanei României primind, în ultima perioadă, mai multe oferte. După performanța înregistrată, joi, cu CFR Cluj, calificarea în ”16”-imile de

FIFA20 // Echipamentul total negru al Borussiei Dortmund a devenit disponibil și în FIFA20. Trupa germană a lansat un echipament special, al patrulea, pentru a celebra originile „minere” ale clubului. Se știe că în zona Ruhr sunt multe

Telespectatorii au decis vineri seară cine sunt cei patru finalişti ai celui de-al nouălea sezon „Vocea

Bugetul destinat Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic va fi diminuat cu 69,6 milioane lei, dintre care 49,7 milioane lei reprezintă bani pentru lăcaşuri de cult, conform unui proiect de

Crossoverul electric Renault City K-ZE, prezentat anul trecut în cadrul Salonului Auto de la Paris pentru a fi lansat pe pieţele emergente precum China, va fi pregătit pentru a intra pe piaţa auto

UEFA a realizat echipa ideală din acest sezon al grupelor Europa League, unde singura formație românească a fost CFR Cluj, care s-a și calificat mai departe în primăvara europeană. Campioana României a obținut 12 puncte într-o grupă cu

Sâmbătă, începând cu ora 21:45, va avea loc partida Genoa – Sampdoria, din cadrul rundei cu numărul 16 din Serie A. Cauți mai multe predicții de top pentru weekend? Accesează pariuri1x2.ro, cel mai bun site de analiză și pronosticuri

Jocurile politice pentru promovarea sau, după caz, blocarea alegerilor locale în două tururi se complică. PSD și UDMR par hotărâte să depună moțiune de cenzură dacă Guvernul îți va asuma răspunderea pe proiect, însă Pro România nu este

Accident în Capitală! O persoană a ajuns în stare gravă la spital. Conducatorul unui auto care de deplasa pe Sos.Fundeni dinspre Colentina catre Pantelimon, in momentul in care a ajuns in dreptul imobilului 134, a pierdut controlul asupra directiei

Au trecut 3 săptămâni de când o navă cu 14 mii de oi la bord s-a scufundat în Portul Midia. Dar încă plutesc oi în Marea Neagră. Nici până acum autorităţile nu au reuşit să îndepărteze pericolul. Autoritatea Navală colaborează cu

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, sâmbătă, pe ambasadorul agreat al SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman, în vederea prezentării copiei scrisorii de

Wim Fissette (39 de ani) are șanse mari să fie noul antrenor al japonezei Naomi Osaka (22 de ani, 3 WTA), în ceea ce ar reprezenta o nouă colaborare de top pentru antrenorul belgian. Cunoscutul jurnalist american Ben Rothenberg a publicat

Deficitul comercial al României a avansat cu 18,4% în primele 10 luni, la 14,02 miliarde de euro, arată datele publicate, marţi, de Institutul Naţional de Statistică

Înainte de a ajunge pe mesele noastre, banalul fruct de avocado bulversează în mod dramatic viețile oamenilor care îl cultivă și îl exportă în întreaga lume, din SUA până în Europa și China. Un documentar Netflix, ”Războaiele

A murit solista grupului suedez Roxette. Marie Fredriksson a fost diagnosticată în 2002 cu cancer cerebral, dar a continuat să facă muzică în timpul perioadei de convalescenţă, care s-a concretizat în albumul ”The Change”, lansat în 2004.

Procurorul Tatiana Toader a fost aleasă vicepreşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Ședinţa plenului pentru alegerea preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii urmează a avea loc la o dată