FOTO Cătălina Ponor are un nou iubit! E cu 18 ani mai mare ca ea 13.02.2020

13.02.2020 FOTO Cătălina Ponor are un nou iubit! E cu 18 ani mai mare ca ea Cătălina Ponor a trecut peste despărțirea de Tommy Ramos și are un nou iubit, pe Bogdan Jianu. Actorul, regizorul și scenaristul Bogdan Jianu are de doi ani o relație cu Ponor. Cătălina (32 de ani) și Jianu (50) se cunosc de 14 ani, când ea



FOTO Cătălina Ponor are un nou iubit! E cu 18 ani mai mare ca ea

Cătălina Ponor a trecut peste despărțirea de Tommy Ramos și are un nou iubit, pe Bogdan Jianu. Actorul, regizorul și scenaristul Bogdan Jianu are de doi ani o relație cu Ponor. Cătălina (32 de ani) și Jianu (50) se cunosc de 14 ani, când ea avea o relație cu Tommy Ramos, iar el era căsătorit cu Julia Chelaru, notează click.ro. În ultimii doi au început să formeze un cuplu. „Cătălina şi Bogdan se iubesc de aproape doi ani, au o relaţie frumoasă, curată. ...

FOTO Cătălina Ponor are un nou iubit! E cu 18 ani mai mare ca ea

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Polițiștii din Iași au tras mai multe focuri de armă joi dimineață pentru prinderea unui șofer care a refuzat să oprească la semnele agenților. Mai mult, acesta a luat pe capotă un polițist local care a

Microîntreprinderile realizează doar 10% din volumul naţional de afaceri, însă asigură aproape un sfert (23%) din totalul locurilor de muncă din România. Acest segment de piaţă înregistrează o

În luna martie, Impact a avut vânzări încheiate cu contracte de prevânzare pentru 60-80 de apartamente în cartierul rezidenţial

Deloitte România l-a numit pe Ovidiu Zaberca în funcţia de Senior Business Development Manager, acesta urmând să coordoneze această zonă de activitate în cadrul birourilor regionale din Cluj-Napoca şi

Anderlecht și Club Brugge se întâlnesc azi, de la ora 21:30, în derby-ul play-off-ului din Belgia. Partida nu e televizată în România, dar va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro. LIVE de la 21:30

7 scurte - rezumatul rapid al celor mai interesante subiecte recente remarcate de Cătălin Țepelin - redactor șef GSP. Cinci comentarii: 1. Ei, da, fix de asta aveau nevoie dinamoviștii! De o bășcălie ieftină, marca Dragomir. „Dom'leeeee,

Răzvan Marin semnează azi cu Ajax. E la Amsterdam pentru vizita medicală și oficializarea transferului. Mijlocașul în vârstă de 22 de ani ajunge azi la Amsterdam pentru vizita medicală și parafarea contractului pe cinci sezoane,

Britney Spears, în vârsta 37 de ani, s-a internat într-o clinică de psihiatrie în urmă cu o săptămână și, aparent, va rămâne sub tratament timp de o lună. Cântăreața a traversat o perioadă grea după ce tatăl ei, Jamie Spears, a

Un comisar din Penitenciarul Tulcea a fost reţinut, joi, de către procuroprii DNA, acuzat că a luat mită pentru a introduce în penitenciar, în mod ilicit, telefoane mobile şi alte mijloace de comunicare la distanţă,

Britney Spears s-a internat într-un spital de psihiatrie, a anunțat miercuri Los Angeles Times. Cântăreața pop a suferit o cădere emoţională și va rămâne sub tratament 30 de zile. Citește mai

Fostul premier Mihai Tudose a povestit momentul în care a suferit infarctul miocardic. Era în oraş cu câţiva colegi când a început să simtă dureri în zona inimii. Citește mai

Cristi Borcea, fostul finanţator al clubului Dinamo, a depus la Judecătoria Sectorului 5 o cerere prin care solicită să fie eliberat condiţionat din Penitenciarul Rahova. Citește mai

Acuzat că şi-a ucis nevasta, nefericitul soţ a scăpat probând în instanţă într-un mod inedit că este nevinovat. Bărbatul a fost la un pas să fie judecat şi condamnat pentru moartea soţiei sale, dar s-a salvat datorită dimensiunilor

Democraţii cer Fiscului american să le prezinte ultimele şase declaraţii de impozit ale preşedintelui republican Donald Trump, care s-a declarat ”nedispus” să li le trimită pentru moment, ceea ce prefigurează o intensă bătălie judiciară,

Procurorul Cristian Ban a cerut, joi, în şedinţa Secţiei pentru procurori, ca Inspecţia Judiciară să facă un control la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie, pe modul cum sunt înregistrate sesizările şi maniera în care sunt

Încă din timpul sezonului regulat, Gigi Becali a tot spus că nu vrea Sepsi în play-off. Din păcate pentru el, n-a scăpat de ce i-a fost

Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a decis joi reverificarea procurorului general Augustin Lazăr în ceea ce priveşte calitatea de lucrător sau colaborator al securităţii comuniste, având în vedere

Parlamentul European a aprobat joi acordarea pentru cetăţenii britanici a dreptului de a călători fără vize pentru scurtă şedere în Uniunea Europeană după Brexit, inclusiv în cazul absenţei unui

Naţionala României se menţine pe locul 25 în clasamentul Federaţiei Internaţionale de Fotbal, dat publicităţii miercuri, potrivit site-ului FIFA. România ocupă acelaşi loc ca şi în februarie, când a fost

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit, joi, că prin solicitarea repetată de către Secţia pentru investigarea infracţiunilor în justiţie a dosarului "Tel Drum" s-a