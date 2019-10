FOTO Au apărut primele imagini REALE cu noul Golf 8! 16.10.2019

Site-ul auto-bild.ro publică astăzi primele imagini reale cu noul model Volkswagen, Golf 8. Pozele au fost realizate chiar la ieșirea din fabrică a primelor unități și au fost dezvăluite cu două săptămâni înaintea lansării oficiale. ”Noul Golf 8 se va axa pe inovații digitale și vine cu elemente noi de design. De asemenea, autoturismul va utiliza cele mai noi funcții de conducere asistată”, notează sursa citată. Vezi pe auto-bild. ...

Compania din Fălticeni (judeţul Suceava) are 190 de angajaţi şi este un business de familie aflat deja la a doua

Încrederea în evoluţia economiei a analiştilor financiari a crescut în februarie, faţă de luna anterioară, dar este în continuare sub nivelul din perioada similară a anului trecut, aceştia anticipând o depreciere a monedei naţionale în

Are 41 de ani, dar nu-i arată. Pentru că Federica Fontana nu doar comentează sport la televiziunea italiană, ci îl și practică. E o obișnuită a pârtiilor de schi, fie că e vorba de fond sau de schi alpin, dar și un abonat al

Eliminată în ”optimi” la Indian Wells (California), Simona Halep, 27 de ani, 3 WTA, s-a mutat în Florida, pentru un alt turneu de categoria WTA Premier Mandatory, cel de la Miami, dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari. Competiția are loc

Agenţia Spaţială Americană (NASA) a anulat prima ieșire în spațiu a unui echipaj exclusiv feminin din lipsă de costume de mărime potrivită. Ca urmare, Christina Koch va ieşi în spaţiu însoţită de

Un bărbat arestat preventiv sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de omor a murit, marţi dimineaţă, în camera Centrului de Reţinere şi Arestare nr. 1, a anunţat Poliţia Capitalei. Citește mai

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Iohannis se hotărăște dacă convoacă referendumul pe justiție după consultările de astăzi. Președintele Klaus Iohannis a convocat reprezentanții societății civile la consultări privind oportunitatea organizării unui referendum pe justiție.

Spectacolul de balet clasic rusesc cu decoruri 3D, Spărgătorul de Nuci, produs de compania Russian Multimedia Ballet Theatre din Moscova, ce urma să aibă loc pe data de 3 aprilie la Sala Palatului din Bucuresti, a fost

Administraţia publică locală continuă investiţiile în pieţele din municipiul Călăraşi. Trei mari proiecte ce vizează zone comerciale din oraş se află, în acest moment, în etapa achiziţiei publice online a lucrărilor de

O organizaţie non-profit din SUA - Environmental Working Group – realizează, în fiecare an, o listă numită Dirty Dozen, a celor mai pline de reziduuri de pesticide legume şi fructe. Pentru al patrulea an consecutiv, în 2019, lista este deschisă

Dacă este să extrapolăm datele europene la populaţia României, circa 130.000 de români suferă de această afecţiune, au afirmat astăzi medici neurologi, cu ocazia Zilei Mondiale a

Curtea Supremă ar putea ataca la Curtea de Justiţie a Uniuniii Europene decizia Curţii Constituţionale cu privire la nelegala compunere a completelor de 5

Refuzul de a merge la şcoală este una dintre cele mai comune fobii ale copilăriei. De cele mai multe ori, aceste frici au la bază relaţiile defectuoase pe care cei mici le au cu ceilalţi elevi sau cu dascălii.

Vizita oficială a preşedintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, în Regatul Maroc, programată să aibă loc în perioada 27 - 31 martie, a fost amânată la solicitarea părţii marocane, informează

Vremea va fi închisă în Bucureşti, pe parcursul zilei de miercuri, vor fi condiţii de ploaie slabă, iar vântul va avea intensificări de până la 40 km/h, reiese din prognoza publicată, marţi,

O verişoară îndepărtată a vedetei de la Hollywood Sylvester Stallone a încetat din viaţă în urma unui accident groaznic de automobil care a avut loc în Ucraina. Tânăra Viktoria Kravchenko, de 33 de

Augustin Lazăr a anunţat, marţi, că şi-a depus candidatura pentru un nou mandat de procuror general al României. "În urmă cu jumătate de oră am depus-o (candidatura - n.r.). Am mers la

Românii vor putea cere băncilor refinanţarea creditelor existente în funcţie de noua formulă de calcul a ROBOR, care va fi aprobată joi în Guvern, printr-o ordonanţă de urgenţă care modifică OUG 114/2018, a

Gigi Becali s-a grăbit să anunțe despărțirea de Raul Rusescu. Atacantul e greu de dat afară din cauza condițiilor pe care nu le-ar mai găsi nicăieri: 25.000 de euro salariu lunar și bonusuri pentru titlu și de grupe europene, în