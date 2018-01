FOTO Artificiul prin care Dobrogea a ajuns pioniera colectivizării din România. Comuniştii au fentat geografia 20.01.2018

20.01.2018 FOTO Artificiul prin care Dobrogea a ajuns pioniera colectivizării din România. Comuniştii au fentat geografia Cum în partea de sud-est a ţării se concentrau terenurile cele mai fertile, comuniştii au rearanjat geografia: au inclus în regiunea Constanţa un raion rodnic din Bărăgan, iar pe cel mai sărac raion din Tulcea l-au lăsat



FOTO Artificiul prin care Dobrogea a ajuns pioniera colectivizării din România. Comuniştii au fentat geografia

Cum în partea de sud-est a ţării se concentrau terenurile cele mai fertile, comuniştii au rearanjat geografia: au inclus în regiunea Constanţa un raion rodnic din Bărăgan, iar pe cel mai sărac raion din Tulcea l-au lăsat Galaţiului.

FOTO Artificiul prin care Dobrogea a ajuns pioniera colectivizării din România. Comuniştii au fentat geografia

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Durerea menstruală, cunoscută şi sub numele de crampă menstruală, este mult mai intensă în prima zi din perioada ciclului. Durerea şi disconfortul sunt provocate din cauza întăririi muşchiului uterului, dar nu trebuie să-ţi mai faci griji

Doi dintre cei nouă reni care îl ajută pe Moş Crăciun să ducă, în noaptea de Ajun, cadouri copiilor care au fost cuminţi în timpul anului, au ajuns în comuna prahoveană Blejoi. Este vorba despre Vixen şi Comet, un mascul şi o femelă, în

A fost lansată în premieră în România, la Universitatea ”Dunărea de Jos” Galaţi, aplicaţia SmartRoadSense, care vizează monitorizarea calităţii carosabilului. Aceasta se descarcă pe smartphone-ul conducătorului auto, iar pe baza datelor

Cezara-Maria, o fată de doar 19 ani, a fost diagnosticată cu leucemie acută mieloblastică, o formă foarte gravă de leucemie. Timp de 20 de zile trebuie să lupte ca sistemul imunitar să se restarteze, iar pentru aceasta este nevoie de

Obişnuitele proteste de duminică vor fi devansate, în această săptămână, la Cluj-Napoca. Astfel, manifestanţii vor ieşi în stradă, sâmbătă, 23 decembrie, de la ora

Un bărbat din comuna argeşeană Hârtieşti, suspectat că şi-a pus soţia să se prostitueze, a fost reţinut de poliţişti pentru săvârşirea infracţiunii de

In primul rand, aveti nevoie de hartie si creion. Pentru calcule. Scrieti data dumneavoastra de nastere, dar numai data si luna. Spre exemplu, daca v-ati nascut in 21.08, scrieti fotul sub forma de adunare

LOTO 6/49 21 decembrie 2017. Loteria Română a organizat noi trageri LOTO joi 21 decembrie 2017, fiind extrase numerele câştigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și

Mostafa El Beltagy, în prezent Head of Vodafone Group Marketing Global Projects, va prelua rolul de Consumer Business Unit Director al Vodafone România de la 1 martie 2018, înlocuindu-l pe Andrea Rossini, care va fi desemnat Consumer Digital Director

Fondul de investiţii J.C Flowers a preluat subsidiara locală a Piraeus Bank de la banca grecească cu acelaşi nume şi îşi face astfel oficial intrarea în sistemul bancar românesc după o îndelungată perioadă de negocieri. Între cele două

Ministerul Finanţelor Publice a publicat în această seară o precizare cu privire la ipoteza apărută în mediul de afaceri, conform căreia în 2018 s-ar putea renunţa la transferul CAS, de la angajat la angahjator, prmovată chiar de unele

Olimpiu Moruțan a semnat cu FCSB și se va alătura grupării roș-albastre din vară. Când a ieșit din sediul clubului, jucătorul de 18 ani a explicat motivul care l-a determinat să refuze Șahtior și a spus care îi este clauza de

3.266 de pomi de Crăciun tăiaţi ilegal au fost confiscaţi, numărul fiind mult mai mic față de perioada similară a anului trecut. În 2017 au fost confiscaţi 3.266 de pomi de Crăciun tăiaţi sau comercializaţi ilegal, faţă de 7.656 de pomi

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) consideră regretabilă decizia unor organisme ale medicilor de familie de a îndemna la nesemnarea actelor adiţionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenţă

Raul Castro, va părăsi însărcinarea de preşedinte al Cubei în aprilie 2018, potrivit surselor guvernamentale

Peste 20 de milioane de lei, cei mai mulţi bani europeni, vor fi investiţi în modernizarea Piaţei Ferdinand, urmând a fi pietruită şi transformată în arteră

Ambasadorul SUA la Chişinău, James Pettit, susţine că Rusia nu este un partener de încredere pentru Republica Moldova, din cauză că ar aplica embargouri pe motive politice

Fondul de investiţii J.C Flowers a preluat subsidiara locală a Piraeus Bank de la banca grecească cu acelaşi nume şi îşi face astfel oficial intrarea în sistemul bancar românesc după o îndelungată perioadă de negocieri. Între cele două

Gabi Balint nu are încredere în afirmațiile lui Gigi Becali cu privire la o ofertă de 5 milioane de euro pentru Denis Alibec. "Să-l dea ieri dacă are ofertă de 5 milioane de euro. E o sumă extraordinară. În momentul ăsta cota

Un brancardier care a ucis mai multe persoane pentru a favoriza activitatea firmelor de pompe funebre a fost arestat în Catania, Italia. Poliţiştii din Catania au arestat joi un brancardier bănuit că a ucis mai multe persoane aflate în ultima parte