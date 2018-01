FOTO "Amanta" lui Cristiano Ronaldo e fotbalistă! Povestea fascinantă a Josephinei 01.01.2018

01.01.2018 FOTO "Amanta" lui Cristiano Ronaldo e fotbalistă! Povestea fascinantă a Josephinei Josephina Skriver are 24 de ani, dar și o poveste de viață remarcabilă. Ea e fotomodel, îngeraș ”Victoria's Secret”, joacă fotbal și are patru tați deoarece a fost concepută ”in vitro”! În plus, s-a scris



FOTO "Amanta" lui Cristiano Ronaldo e fotbalistă! Povestea fascinantă a Josephinei

Josephina Skriver are 24 de ani, dar și o poveste de viață remarcabilă. Ea e fotomodel, îngeraș ”Victoria's Secret”, joacă fotbal și are patru tați deoarece a fost concepută ”in vitro”! În plus, s-a scris despre tânără că a fost amanta lui Cristiano Ronaldo. Zvonurile despre idila cu starul de la Real Madrid au apărut în luna aprilie a anului recent încheiat, însă nu au fost confirmate. ...

FOTO "Amanta" lui Cristiano Ronaldo e fotbalistă! Povestea fascinantă a Josephinei

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Tragedie într-o familie de romi din oraşul argeşean Costeşti. O fetiţă de doar doi ani a murit după ce a fost strivită de un dulap de un metru şi jumătate în care se aflau medicamente şi jucării. Fetiţa fusese lăsată nesupravegheată

Românii pot comanda noul Duster prezentat în premieră la Salonul de la Frankfurt. Preţul noii maşini pleacă de la 12.350 de euro pentru varianta de bază şi ajunge la 20.300 de euro pentru

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sâmbătă la Antena 3 că premierul Mihai Tudose a "găsit o manieră incorectă şi necolegială" de a o "admonesta public" pentru o

Lumea cinematografiei româneşti este în doliu! Regizorul şi scenaristul Alecu Croitoru a decedat la vârsta de 83 de ani. Acesta a fost profesor de Artă a Regiei de Film și Televiziune şi

Surpriză enormă în grupa României: Slovenia bate Franța, vicecampioana olimpică, 24-23! *Marian Ursescu, specialistul GSP în handbal feminin, este în Germania, de unde transmite cele mai interesante știri

În minutul 13 al partidei dintre CSU Craiova și Viitorul, la 0-0, a avut loc cea mai controversată fază a primei reprize. Oltenii au câștigat în cele din urmă, scor 3-1. Cicâldău a șutat de la 20 de metri, mingea

Spania bate Angola în grupa României! Norvegia zdrobește Ungaria, iar Muntenegru reușește un debut fericit cu Per Johansson și Adi Vasile. *Marian Ursescu, specialistul GSP în handbal feminin, este în Germania, de

Cu o vastă pregătire în domeniul ştiinţelor spirituale şi cu peste 8 ani experienţă în consilierea personală a oamenilor, Barbara Băcăuanu este formator şi astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de

Liviu Vârciu şi iubita sa, Anda Călin, şi-au luat puţin timp liber şi au ieşit la o mică distracţie, la un eveniment.Liviu Vârciu şi iubita sa, Anda Călin, şi-au luat puţin timp liber şi au ieşit la o mică distracţie, la un

Un incendiu de proporţii a izbucnit, sâmbătă seara, într-un bloc de locuinţe din oraşul Berlin. Un număr de 22 de persoane au fost rănite, dintre care 3 se află în stare foarte

Pentru această zodie, este o zi cum nu a mai avut de mult timp. Orice problema se rezolva ca prin minune pentru scorpioni si ajung sa se intrebe cum de sunt atat de norocosi. Citește mai

Ovidiu Porfire, din Vâlcea, a investit într-o fermă de măgăriţe, iar afacerea de familie pe care a pus-o pe picioare începe să dea roade. Litrul de lapte se vinde cu 80 de lei, iar marfa este căutată în special pentru calităţile sale

Omul modern este afectat tot mai mult de stres, de agitaţie şi un volum de muncă tot mai mare. Atunci când muncim prea mult, iar sarcinile pe care trebuie să le îndeplinim sunt prea stresante, corpul ne atenţionează printr-o serie de semne,

Nenumărate bancuri şi glume despre căsnicie circulă pe internet. Vă prezentăm o colecţie a celor mai reuşite 10 bancuri de acest

Organizaţia Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC), alianţa de securitate a fostelor republici sovietice, nu va apela la ultimatumuri şi şantaje, tipice pentru NATO, a afirmat şeful diplomaţiei ruse Sergei Lavrov la un post de televiziune din

Socoteala din biroul de lux al Primăriei generale a Capitalei nu s-a potrivit deloc cu ceea ce s-a petrecut sâmbătă dimineaţă în Piaţa Victoriei. Aşa că doamnei Gabriela Firea nu i-a mai rămas decât să înregistreze, cu lacrimi şi nervi

Cercetătorii de la NASA sunt acum cu ochii pe Marte, iar dovezi ale existenţei în prezent sau în trecut, a vietii pe această planeta încep să fie tot mai multe, informeaza

Primarul PSD din Focşani, Cristi Misăilă, este acuzat de un consilier local PNL că foloseşte Corpul de Control al primăriei pentru răzbunări

Cum să interpretăm brusca acumulare de atenţii la adresa României, revărsate dinspre reşedinţa prezidenţială din strada Nicolae Iorga, de la Chişinău? - scrie conferenţiarul universitar Răzvan Voncu pe blogul său de pe

Vântul puternic s-a instalat în toată ţara, vizibilitatea fiind redusă în zonele în care ninsoarea continuă să cadă. Avertizarea meteorologilor, în vigoare şi luni, 4