Fotbalistul Alex Ştefan Rusu a murit la doar 16 ani. Adolescentul a făcut atac cerebral 28.01.2018

28.01.2018 Fotbalistul Alex Ştefan Rusu a murit la doar 16 ani. Adolescentul a făcut atac cerebral Tânărul fotbalist Alex Ştefan Rusu a murit la doar 16 ani. Adolescentul din județul Vaslui, care era jucătorul echipei de fotbal Flacăra Muntenii de Sus, a suferit un atac cerebral. Alex Ştefan Rusu a fost titular la Flacăra Muntenii de Sus,



Fotbalistul Alex Ştefan Rusu a murit la doar 16 ani. Adolescentul a făcut atac cerebral

Tânărul fotbalist Alex Ştefan Rusu a murit la doar 16 ani. Adolescentul din județul Vaslui, care era jucătorul echipei de fotbal Flacăra Muntenii de Sus, a suferit un atac cerebral. Alex Ştefan Rusu a fost titular la Flacăra Muntenii de Sus, echipă aflată pe locul II al Ligii a IV-a, şi era elev la Liceul […] Post-ul Fotbalistul Alex Ştefan Rusu a murit la doar 16 ani. Adolescentul a făcut atac cerebral apare prima dată în Libertatea.ro.

Fotbalistul Alex Ştefan Rusu a murit la doar 16 ani. Adolescentul a făcut atac cerebral

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Pe contul oficial de Facebook al nemților de la Bayern Munchen au apărut mesaje de mulțumire față de suporterii de pe întreg globul pământesc. Fiecare țară a fost luată în parte, iar pentru România mesajul nemților a

Este cea mai mare din Romania si a treia din lume. A avut loc in dimineata zilei de 31 decembrie 1916. Peste o mie de oameni si-au pierdut viata in tragedia feroviara de la Ciurea, judetul

Maşinile şefilor de stat trebuie să îndeplinească un număr de criterii, iar alegerea lor este întotdeauna meticuloasă. Preşedintele american şi liderul de la Kremlin au primit bolizi cu caracteristici de siguranţă îmbunătăţită, dar nici

Un poliţist a fost ucis şi alte şase persoane au fost rănite, duminică, în SUA, după ce autorităţile au intervenit în cadrul unei dispute domestice într-un cartier rezidenţial din Denver

Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a vorbit într-un interviu pentru ziarul Capital despre copilăria sa și a făcut o destăinuire incredibilă. "Copilăria mea o consider frumoasă, dar am trecut şi prin încercări. Pentru că eu am fost

Cristi Tănase (30 de ani) își va rezilia contractul cu Karabukspor în această iarnă, iar prima ofertă a venit din partea FCSB. Mijlocașul i-a transmis lui Gigi Becali că îi e dor de FCSB, însă nu va reveni acum în

“De câțiva ani, umblu peste tot, pentru a găsi locurile în care au fost arhivate documentele celor trei intreprinderi la care am lucrat și care, între timp, s-au desființat. Vă rog să ne spuneți unde și pentru cât timp trebuie arhivate

HOROSCOP 1 IANUARIE 2018. Descoperă ce le rezervă astrele tuturor zodiilor pentru prima zi a Noului An! Citește mai

Povestea este întâlnită des în „folclorul pescăresc”, însă, de cealaltă parte, istoricii sunt de de părere că totul ar fi de fapt amplificarea unei bârfe de mahala de pe la începutul secolului al XX-lea, inspirată din legenda meşterului

Într-un colţ de Românie săracă, un tânăr preot este considerat un adevărat înger al copiilor săraci. Părintele Mihai Vasilică Paraschiv, paroh în satul vasluian Parpaniţa, este cel care îşi dedică viaţa celor sărmani şi educării

Crime oribile au îngrozit România şi în 2017. Seria neagră a faptelor comise cu violenţă i-au uimit şi pe anchetatori. Asasinii au ajuns după gratii şi aşteaptă să fie condamnaţi pentru a-şi ispăşi

Aşteptările nerealiste, presiunile financiare şi angajamentele excesive pot provoca stres şi anxietate în timpul Sărbătorilor. Ceea ce pentru unii aduce bucurie, pentru alţii se poate transforma într-un morman de frustrări. Chiar şi ideea de a

În doar câteva zile, noile proteste din Iran s-au răspândit în întreaga ţară, surprinzând complet atât autorităţile de la Teheran, cât şi comentatorii politici care urmăresc evenimentele din Orientul Mijlociu. Unul dintre motive este că

Guvernul polonez intenţionează să discute în următoarele trei luni cu statele membre ale Uniunii Europene, ca răspuns la decizia Comisiei Europene de a declanşa procedurile de sancţionare a Poloniei, a anunţat ministrul polonez de Externe,

Pentru anul 2018 au fost anunţate numeroase concerte, în special pentru Bucureşti, iar între ele se află multe reveniri, precum Caro Emerald, Kraftwerk, Goran Bregović, David Garrett şi Judas Priest. Premierele sunt puţine, ca Foreigner şi Stone

Sfântul Vasile, perceput de unii drept primul petrecăreţ, numele lui fiind considerat de alţii drept numele de botez al lui Iisus Hristos, este apărătorul creştinilor, "păzitor de duhurile rele", astfel că prima zi a anului a ajuns să fie

Revelion în aer liber a fosst şi la Slobozia. Autorităţile locale au organizat un spectacol pe scena amplasată în Piaţa Unirii, pe care au urcat artişti locali, dar şi interpretul de muzică pop

Câteva mii de oameni s-au adunat în centrul civic din municipiu, la miezul nopţii, pentru a asista la spectacolul pirotehnic pregătit de

Rock, pop, dance, house şi latino sunt genurile de muzică de care au avut parte cele câteva mii de timişoreni care au ales să petreacă Revelionul în stradă. Cei care au concertat au fost artişti timişoreni, dar şi celebrul Lou

Cel mai răsunător eveniment al muzicii clasice ajunge anual, prin radio şi televiziune, în mai mult de 90 de ţări. În România, TVR 1 şi TVR HD transmit în direct şi în exclusivitate Concertul de Anul Nou de la Viena, de la ora 12.15, pe 1