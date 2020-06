Fostul pilot de Formula 1 Alessandro Zanardi, în stare gravă după un accident rutier. A fost lovit de un camion pe autostradă 21.06.2020

21.06.2020 Fostul pilot de Formula 1 Alessandro Zanardi, în stare gravă după un accident rutier. A fost lovit de un camion pe autostradă Fostul pilot italian de Formula 1 Alessandro Zanardi, 53 de ani, ale cărui picioare au fost amputate în urma unui accident, se află internat în stare gravă la spitalul din Siena, în urma unui accident rutier petrecut pe când rula cu bicicleta sa



