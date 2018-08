Fostul model Playboy Christina Carlin Kraft a murit! Tânăra a fost strangulată în propriul dormitor 24.08.2018

24.08.2018 Fostul model Playboy Christina Carlin Kraft a murit! Tânăra a fost strangulată în propriul dormitor Christina Carlin Kraft, în vârstă de 36 de ani, a fost găsită, miercuri seară, fără suflare în casa ei din Pennsylvania.(CITEȘTE ȘI: DE CE A RENUNȚAT PROTV-UL LA MIHAELA RĂDULESCU) Potrivit primelor informații, Fostul model Playboy a



Fostul model Playboy Christina Carlin Kraft a murit! Tânăra a fost strangulată în propriul dormitor

Christina Carlin Kraft, în vârstă de 36 de ani, a fost găsită, miercuri seară, fără suflare în casa ei din Pennsylvania.(CITEȘTE ȘI: DE CE A RENUNȚAT PROTV-UL LA MIHAELA RĂDULESCU) Potrivit primelor informații, Fostul model Playboy a fost strangulat în propriul dormitor. Christina Carlin Kraft a fost găsită de un echipaj al poliției care a ajuns la locuința acesteia […] The post Fostul model Playboy Christina Carlin Kraft a murit! Tânăra a fost strangulată în propriul dormitor appeared first on Cancan.ro.

Fostul model Playboy Christina Carlin Kraft a murit! Tânăra a fost strangulată în propriul dormitor

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Florin Talpan a fost convocat astăzi de Comisia de Disciplină a FRF. Motivul e reprezentat de declarațiile colonelului, care a afirmat că politicul ar controla comisiile AMFB și FRF (vezi detalii AICI). Steaua a pierdut pe teren lupta cu Rapid

Naționala Franței nu a luat doar titlul mondial și trofeul pentru cel mai bun tânăr jucător de la CM 2018, ci și premiul pentru cel mai frumos gol al turneului final din Rusia. Demivoleul lui Benjamin Pavard din afara careului mare, în

Au trecut peste 9 ani de la momentul în care handbalistul Marian Cozma a decedat după ce a fost înjunghiat în inimă, pe 8 februarie 2009, la ieşirea unui club din Veszprem, oraşul maghiar pentru clubul căruia

Golul înscris de fundaşul francez Benjamin Pavard în victoria cu Argentina (4-3) din optimile de finală ale Cupei Mondiale 2018 a fost ales „cel mai frumos gol” al competiţiei, după votul publicului, a anunţat miercuri FIFA, citată de

Nu este nevoie să urmezi o dietă ca la carte, ci să mănânci mai puține calorii decât consumi. Acest plan te ajută să slăbești 15 kilograme. Citește mai

Dacă sunteți în căutarea unei rochii de seară în această perioadă, în acest articol vă prezentăm câteva modele fabricate în România care poate vi se potrivesc. Citește mai

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de joi, 26 iulie 2018. Citește mai

Mişcarea România Împreună (RO+) i-a cerut miercuri ministrului Agriculturii, Petre Daea, să demisioneze din funcţie, după ce acesta a spus că porcii infestaţi cu pestă porcină africană sunt ucişi ca la Auschwitz. Formaţiunea acuză faptul

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri seara o nouă atenţionare nowcasting Cod galben de averse şi descărcări, valabilă în localităţi din cinci judeţe din zona Munteniei,

Ludogoreț a terminat la egalitate pe teren propriu, scor 0-0, împotriva campioanei Ungariei, MOL Vidi (fosta Videoton). Ajax și Celtic au luat o opțiune serioasă pentru calificare după victoriile la două goluri diferență. Ludogoreț a

Selecţionata României a fost învinsă de echipa Israelului cu scorul de 30-22 (17-13), miercuri, în ultimul său meci din Grupa I1 a Campionatului European de handbal masculin Under-20 de la Celje (Slovenia), informează Agerpres. Tricolorii au

Actorul Marius Manole a fost invitatul Andrei Miron, miercuri seară, la o Ediţie Specială, la Realitatea TV. Citește mai

Debutul cu stângul al CFR-ului în preliminariile Ligii Campionilor, 0-1 cu Malmo, acasă, în turul 2 preliminar, a produs un mic cutremur la echipa campioană. Citește mai

Reporterii unei televiziuni din Argentina au încercat să vorbească cu Maradona, însă n-au putut scoate mare lucru de la

Mişcarea România Împreună (RO+) i-a cerut miercuri ministrului Agriculturii, Petre Daea, să demisioneze din funcţie, după ce acesta a spus că porcii infestaţi cu pestă porcină africană sunt ucişi ca la Auschwitz. Formaţiunea acuză faptul

În anul 1683, armatele Imperiului Otoman au ameninţat pentru ultima oară inima Europei. O armată uriaşă a fost la un pas să cucerească Viena, capitala Imperiului Habsburgic, şi să pătrundă către vestul Europei. Lumea vest-europeană a fost

Fotbalul românesc e din ce în ce mai slab, însă, în continuare, sunt oameni care nu realizează cu adevărat cât de jos s-a ajuns şi trăiesc în „bula“ rezultatelor din perioada

Serena Williams a revenit în Top 30 mondial, după parcursul de la Londra, însă simte că nu e respectată suficient de şefii circuitului

Militanţi ai Statului Islamic au ucis joi peste 200 de persoane într-un atac coordonat asupra unei zone deţinute de guvernul sirian, potrivit unor autorităţi locale şi a unui monitor de război, marcând cel mai mortal asalt al grupării din

Cei patru candidaţi pentru postul de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - procurorii DNA Marius Iacob, Florentina Mirică, Elena Grecu şi Cristian Lazăr de la Parchetul instanţei supreme - susţin, începând de joi, interviul