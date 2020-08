Fostul jurnalist TV Alex Ferariu este candidatul PMP pentru Primăria Breaza 07.08.2020

07.08.2020 Fostul jurnalist TV Alex Ferariu este candidatul PMP pentru Primăria Breaza Fostul jurnalist Alex Ferariu va candida din partea Partidului Mișcarea Populară la funcția de primar al orașului Breaza. Informația a fost confirmată chiar de Ioan Adrian Pițigoi, secretar executiv PMP și prim-vicepreședinte al organizației



Fostul jurnalist TV Alex Ferariu este candidatul PMP pentru Primăria Breaza

Fostul jurnalist Alex Ferariu va candida din partea Partidului Mișcarea Populară la funcția de primar al orașului Breaza. Informația a fost confirmată chiar de Ioan Adrian Pițigoi, secretar executiv PMP și prim-vicepreședinte al organizației județene a acestei formațiuni politice, scrie campinatv.ro Alex Ferariu a intrat în presă în anul 1993, la Fun Radio, trecând apoi […]

Fostul jurnalist TV Alex Ferariu este candidatul PMP pentru Primăria Breaza

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Banca online fondată de Jack Ma, fondatorul Alibaba, conduce pas cu pas o revoluţie în creditarea businessurilor mici din China, şi ţinteşte să rezolve o problemă care a ţinut cea mai mare economie din Asia pe loc în ultimele decenii, potrivit

Surse apropiate anchetei au declarat, pentru MEDIAFAX, că Gheorghe Dincă a spus anchetatorilor că a ars cadavrele celor două fete pe care le-a sechestrat. Dincă şi-a recunoscut duminică, la prânz,

Fondul Proprietatea (FP) a decis pe 25 iulie 2019 diminuarea facilităţii de credit existente de la BRD, aceasta având o nouă valoare maximă angajantă de 45 mil. lei, potrivit unui anunţ la

Restaurantul Le Bab, situat pe Calea Victoriei din Capitală, deschis în urma unei investiţii de 500.000 de euro, şi-a bugetat în primul an complet de funcţionare o cifră de afaceri de un milion de euro. Restaurantul are 55 de locuri în interior,

Societatea Astronomica Română de Meteori derulează in perioada 29 iulie – 3 august proiectul de tineret „Vocatie prin cunoastere”. Proiectul îşi propune stimularea implicării tinerilor provenind din judeţul Dâmboviţa în activităţi

Primele produse cosmetice sub marca Perluo au fost introduse pe piaţă în urmă cu două luni, după o investiţie de 50.000 de euro, în utilaje, teste, reţete, materie primă, ambalaje, etichete şi designul

Horoscop Berbec. Odihna de care ai azi parte e binevenită, pentru că îţi oferă starea perfectă pentru a te detaşa de toate. Ai mai mult timp pentru tine însuţi, pentru a analiza pe îndelete ceea

Un eşfodaj de 13 metri înălţime, la un imobil RATP aflat în reabilitare, în arondisemntul al XIII-lea, la Paris, s-a surpat marţi şi a ucis un muncitor şi a rănit grav alţi trei, relatează Le

Criminalul din Caracal, Gheorghe Dincă, va fi transferat la Penitenciarul Jilava. El urmează să fie preluat de la Caracal și adus spre București, unde va fi și supus unei expertize, anunță

Preşedinţii federaţiilor studenţeşti naţionale s-au întâlnit miercuri dimineaţa cu o delegaţie a Ministerului Educaţiei Naţionale condusă de Ecaterina Andronescu pentru a discuta propunerile studenţilor ce urmează să fie ataşate în

Poliţia Capitalei solicită sprijin în vederea depistării unei minore care marţi a plecat de la domiciliul său din sectorul 3 şi nu a mai revenit până în prezent. "Minora dispărută se numeşte Irina

Ufuk Tandogan, CEO: „Suntem în linie cu obiectivele

Starul irlandez Ronan Keating (42 de ani) va cânta pe scena festivalului Cerbul de Aur 2019, în Piaţa Sfatului din Braşov, piese renumite precum „When You Say Nothing at All“ şi „If Tomorrow Never

Uităm uneori că prin alte locuri ferite de larma oraşelor mari unde oferta culturală e vrând nevrând mai bogată, a face ceva bun în acest sens, pentru populaţie devine o misiune. Şi ce-ar însemna asta? Evident ocazii cât mai multe pentru

Noi imagini, obţinute de Antena 3, surprind traseul lui Gheorghe Dincă, înainte ca Alexandra să sune la 112. Gheoghe Dincă a fost surprins când intră într-un centru comercial de unde își cumpără

În urmă cu 14 ani gigantul american era „peştele mic” care înghiţea pentru 400 mil. dolari „peştele mare” de pe piaţa de cablu din România - Astral, o companie înfiinţată de antreprenori români ♦ Acum, UPC este preluat la rândul

CITATELE LUNII AUGUST 2019. În fiecare zi, pe GSP.ro găsești cele mai tari declarații din

Doi traficanţi de droguri din Tulcea au fost prinşi de DIICOT. Cei doi cumpărau stupefiantele din Galaţi şi din

Grupul bancar elveţian UBS va impune din noiembrie o dobândă negativă de 0,75% clienţilor înstăriţi cu depozite mai mari de două milioane de franci elveţieni la subsidiara din Elveţia, scrie

Poliţia poloneză a arestat joi un bărbat care a părăsit Marea Britanie chiar înainte de a fi condamnat pentru crearea unei ample reţele de trafic de persoane forţate să lucreze în condiţii de sclavie, transmite