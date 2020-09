Fostul jucător de la Dinamo a fost condamnat pentru trafic de droguri Judecătorii au decis că… 10.09.2020

10.09.2020 Fostul jucător de la Dinamo a fost condamnat pentru trafic de droguri Judecătorii au decis că… Bombă în lumea sportului românesc! Fostul jucător de la Dinamo a fost condamnat pentru trafic de droguri. Judecătorii au dat verdictul în cazul handbalistului care a fost arestat la începutul lui iunie, la Brașov. CANCAN.RO vă prezintă, în



Fostul jucător de la Dinamo a fost condamnat pentru trafic de droguri Judecătorii au decis că…

Bombă în lumea sportului românesc! Fostul jucător de la Dinamo a fost condamnat pentru trafic de droguri. Judecătorii au dat verdictul în cazul handbalistului care a fost arestat la începutul lui iunie, la Brașov. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, detaliile. D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor amănunte de ultimă […] The post Fostul jucător de la Dinamo a fost condamnat pentru trafic de droguri Judecătorii au decis că… appeared first on Cancan.ro.

Fostul jucător de la Dinamo a fost condamnat pentru trafic de droguri Judecătorii au decis că…

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Comisia Europeană, prin Serviciul de sprijin al reformei structurale (SRSS), participă în mod activ la pregătirea proiectării şi construcţiei în România a trei spitale regionale de urgenţă, la Iaşi, Cluj

Imaginea a fost capturată în momentul în care Saturn se afla cel mai aproape de Pământ, la ”numai” 1,36 miliarde de

Experţii din centrul de servicii al KPMG fac analiză de date şi programări fie de roboţi, fie de aplicaţii de

Eduard Novak revine în elita ciclismului mondial! Președintele federației române de ciclism și medaliat cu aur la Jocurile Paralimpice de la Londra, Novak a câștigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de Paraciclism pe șosea de la Emmen

Cuplul Stroe şi Vasilache a fost unul dintre cele mai îndrăgite cupluri umoristice. „Ei rămân in istoria Revistei românesti nu numai cu valoarea artei lor, ci, mai presus de toate, cu gestul - care adesea mi se pare incomensurabil, de a fi trăit

Pentru o casă de 120 de metri pătraţi, aparatul şi instalarea lui costă minimum 2.700 de euro, iar suma poate ajunge şi la 4.500 de euro pentru o casă de dimensiuni

Autorităţile locale din oraşul Mississauga vor organiza, duminică, o paradă pentru Bianca Andreescu, prima jucătoare de tenis din Canada câştigătoare a unui turneu de grand slam la simplu,

Primăria Capitalei vrea să delege către Compania Municipală Parking serviciul de parcări, potrivit unui proiect CGMB. Acest lucru înseamnă că explotarea şi încasarea tarifelor se va face de către Compania Municipală, dacă se va aproba

Manchester City a pierdut în deplasarea de la Norwich, scor 2-3, și rămâne la cinci puncte în spatele rivalei la titlu Liverpool. Gazdele au deschis scorul în minutul 18, prin lovitura de cap a lui Kenny McLean. Cuplul care a impresionat în

Fostul antrenor Rudi Gutendorf, care deţine un record mondial în materie de echipe pregătite, a decedat sâmbătă, la vârsta de 93 de ani, anunţă ESPN, care citează presa

Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, îl amenință pe Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, că-l dă afară! Mircea Lucescu acceptase oferta Rapidului, apoi a mai cerut un timp de gândire și discuțiile cu el vor continua de luni. Atât de mult îl

Bursa din Hong Kong nu renunţă la oferta sa de 39 de miliarde de dolari pentru a prelua Bursa de la Londra, după ce London Stock Exchange (LSE) a respins-o, şi continuă discuţiile cu investitorii, transmite

Un luptător SAS a ajuns erou după ce a reuşit să elimine cinci terorişti în numai şapte secunde, pentru a împiedica un atac

Uniunea Europeană ar putea emite noi reglementări privind utilizarea datelor personale de către companiile hi-tech pentru a se asigura că acestea nu le folosesc în mod rău intenţionat, a declarat Margrethe Vestager, care va ocupa pentru un nou

România va fi reprezentată de zece sportivi la Campionatele Mondiale de Atletism în aer liber de la Doha (Qatar), în perioada 27 septembrie - 6 octombrie. Pe lângă cei cinci atleţi calificaţi la

Simona Halep (27 de ani) începe săptămâna pe locul 6 în clasamentul WTA. Australianca Ashleigh Barty (23 de ani) conducere ierarhia. Halep nu participă la nicio competiție în această săptămână, dar ar putea urca o poziție în

Fostul ministru PSD al Economiei, Dănuţ Andruşcă, l-a atacat luni pe secretarul general ALDE Daniel Chiţoiu, după ce acesta din urmă a spus despre un coleg de partid că este un „no-name politic” şi l-a comparat cu Andruşcă. „Daniel

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat luni, la Bicaz, că va propune în prima şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) ca autostrada Târgu Mureş - Iaşi - Ungheni să devină

Curtea Supremă din Marea Britanie începe astăzi audierea argumentelor legale împotriva suspendării Parlamentului de către prim-ministrul Boris Johnson, pe fondul acuzaţiilor că premierul doreşte să evite

Informații de ultimă oră din ancheta de la Caracal. Prim-procurorul parchetului Caracal, Cătălin Zăvoianu cel care a fugit de jurnaliști atunci când a fost audiat la SIIJ, a făcut