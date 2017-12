Fostul fotbalist George Weah, noul preşedinte al Liberiei, ţară în care mulţi oameni nu au acces la curent electric şi apă potabilă 29.12.2017

29.12.2017 Fostul fotbalist George Weah, noul preşedinte al Liberiei, ţară în care mulţi oameni nu au acces la curent electric şi apă potabilă Fostul fotbalist George Weah, premiat cu Balonul de Aur în 1995, a câştigat turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din Liberia, obţinând 61,5 la sută din voturile exprimate. Weah va fi astfel noul preşedinte al Liberiei, învingându-l



Fostul fotbalist George Weah, noul preşedinte al Liberiei, ţară în care mulţi oameni nu au acces la curent electric şi apă potabilă

Fostul fotbalist George Weah, premiat cu Balonul de Aur în 1995, a câştigat turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din Liberia, obţinând 61,5 la sută din voturile exprimate. Weah va fi astfel noul preşedinte al Liberiei, învingându-l Joseph Boakai, vecepreşedintele în funcţie.

Fostul fotbalist George Weah, noul preşedinte al Liberiei, ţară în care mulţi oameni nu au acces la curent electric şi apă potabilă

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Anunţul logodnei dintre prinţul Harry şi actriţa americană Meghan Markle a trezit curiozitatea multor jurnalişti din presa internaţională, care doresc să afle data exactă a nunţii, modelul ce va fi

Un bust al fotbalistului Cristiano Ronaldo a fost dezvelit la muzeul clubului său Real Madrid, iar acesta chiar seamănă cu starul portughez, faţă de cel dezvelit în luna martie la aeroportul

Gabriel Liviu Ispas a fost eliberat din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale, printr-o decizie a premierului Mihai Tudose. Decizia a fost publicată miercuri seară în

România condamnată la CEDO pentru un condamnat care a murit de cancer. Statul român trebuie spă-i plătească familiei acestuia suma de 9.000 de euro pentru că nu a fost eliberat din penitenciar cu toate că suferea de cancer în fază terminală.

Cu o vastă pregătire în domeniul ştiinţelor spirituale şi cu peste 8 ani experienţă în consilierea personală a oamenilor, Barbara Băcăuanu este formator şi astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de

Mijlocaşul echipei Real Madrid, Luka Modric, este acuzat de procurorii din Madrid că a fraudat statul spaniol cu 870.728 de euro. Citește mai

Custodele Coroanei române, Principesa Margareta, a afirmat miercuri seară că Familia Regală dorește să-și dedice și anul viitor energiile, alături de instituțiile Statului, pentru promovarea imaginii și intereselor României

Dinamo s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României, după ce a învins, miercuri, cu scorul de 4-2 (1-1) după loviturile de departajare, Universitatea Cluj, din Liga a III-a. Citește mai

Un miliard de dolari. Acestă sumă enormă a fost nevoit să o plătească prinţul saudit Mutaib bin Abdullah pentru a fi eliberat pe cauţiune. Citește mai

Contestaţia liderului PSD Liviu Dragnea privind sechestrul pe avere impus de DNA în dosarul Tel Drum a fost respinsă miercuri de Înalta Curte de Casatie si Justiţie

Arhitecţi şi designeri sunt chemaţi să transforme Chişinăul de seară într-un oraş al luminilor. Până pe 8 decembrie, doritorii se pot înscrie la un concurs anunţat pe site-ul designcafeclub.md, unde trebuie să completeze un formular de

Grupul a înregistrat anul trecut per total afaceri de 5,6 milioane euro, NetSafe având pe lângă operaţiunile locale şi operaţiuni pe pieţele din Bulgaria, Croaţia, Ungaria, Serbia şi

Potrivit tradițiilor păstrate din vechi, în noaptea Sfântului Andrei se crede vietățile capătă puteri neobișnuite, însă tot atunci Sfântul Andrei arată cum va fi iarna. Astfel, condiţiile meteorologice din noaptea Sfântului Andrei pot

Oana Zăvoranu a explicat incidentul în care a fost implicat soţul ei, Alex Ashraf. Vedeta susţine că cineva a vrut să îi fure telefonul soţului

Preşedintele american Donald Trump i-a cerut omologului său chinez Xi Jinping să oprească aprovizionarea cu petrol a Coreei de Nord, după recentul test balistic efectuat de către regimul de la Phenian, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite la

Localitatea timişeană Margina a scos capul în lume, după ce autostrada Vestului (tronsonul Lugoj-Deva) a ajuns până la intrarea în sat. În iarna asta, oaspeţii sunt aşteptaţi cu sania trasă de

TERAPII În ultimii 10-15 ani, medicina a făcut progrese remarcabile în tratamentul cancerelor. Descifrarea genomului uman a determinat înţelegerea căilor prin care se produc bolile şi a dus la apariţia unor medicamente inovatoare care ţintesc

Donald Trump i-a transmis premierului britanic să se concentreze pe „terorismul” care are loc în Marea Britanie după ce Theresa May l-a criticat pe preşedintele american că a distribuit pe Twitter clipuri ale extremei drepte, scrie The

Jandarmii dâmboviţeni vor participa vineri, 1 decembrie, în Piaţa Tricolorului din municipiul Târgovişte la ceremonialul militar şi religios organizat de Ziua Naţională cu un dispozitiv pentru defilare, iar şefii structurilor Ministerului

Simona Halep e, în acest moment, lider WTA şi, teoretic, cea mai bună jucătoare din circuitul feminin. Românca rămâne însă nu doar o sportivă de top, ci şi un om