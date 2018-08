Fostul ciclist Jan Ullrich a fost arestat în Insulele Baleare 07.08.2018

07.08.2018 Fostul ciclist Jan Ullrich a fost arestat în Insulele Baleare Fostul ciclist Jan Ullrich, singurul german câştigător al Turului Franţei, în 1997, a fost arestat vineri în Insulele Baleare, fiind suspectat că a intrat cu forţa în casa vecinului său şi că l-a ameninţat. Til Schweiger, partea vătămată,



Fostul ciclist Jan Ullrich a fost arestat în Insulele Baleare

Fostul ciclist Jan Ullrich, singurul german câştigător al Turului Franţei, în 1997, a fost arestat vineri în Insulele Baleare, fiind suspectat că a intrat cu forţa în casa vecinului său şi că l-a ameninţat. Til Schweiger, partea vătămată, este un regizor şi actor german care a povestit celor de la Bild despre problemele fostului rutier. […] The post Fostul ciclist Jan Ullrich a fost arestat în Insulele Baleare appeared first on Cancan.ro.

Fostul ciclist Jan Ullrich a fost arestat în Insulele Baleare

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cercetători de la Universitatea din Texas – Arlington au descoperit că există o corelaţie între extinderea urbană şi speranţa de viaţă redusă în Statele Unite. Modul în care se construieşte influenţează, de asemenea, investiţiile unor

Faptul că Simona Halep domină în acest moment autoritar tenisul feminin e remarcat şi de specialiştii de peste

O echipă internaţională de salvatori se pregăteşte să reia o operaţiune de salvare riscantă pentru a-i scoate la suprafaţă pe ultimii cinci membri ai grupului prins de 18 zile într-o peşteră din nordul

Premierul Viorica Dăncilă va avea întrevederi marţi, la Bruxelles, cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, şi cu comisiarii europeni pentru buget, pentru agricultură şi pentru politică

Meteorologii au emis marţi dimineaţă o averrtizare cod portocaliu de ploi puternice pentru Capitală cu averse şi descărcări

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat că, prin modificările aduse proiectului legii offshore, s-a urmărit ca România să nu mai fie independentă energetic

Înscrierea candidaţilor la cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat se va face începând de marţi până vineri. Citește mai

Unul dintre amendamentele votate miercuri în Camera Deputaţilor şi trimise spre promulgare preşedintelui României priveşte recalcularea din oficiu a aproximativ 100.000 de pensii, de care beneficiază persoane care s-au pensionat în perioada 1990

Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (AP OSCE) a reafirmat necesitatea retragerii forţelor armate străine de pe teritoriul Republicii Moldova şi transformarea actualei misiuni de menţinere a păcii în una

Exporturile de mărfuri româneşti au avansat în primele cinci luni cu 8,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, până la 28,09 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat să crească, arată datele

Raliul Perla Harghitei 2018, etapa a cincea a Campionatului Naţional de Raliuri Dunlop 2018 se anunţă ca fiind cel mai important eveniment de motorsport al acestei veri. Raliul Perla Harghitei contează ca etapă a Campionatului Naţional de

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea au acţionat întreaga noapte de luni spre marţi, 9/10 iulie, şi în cursul acestei dimineţi pentru evacuarea apei din mai multe gospodării din judeţul Vâlcea, dar şi dintr-un

Suntem foarte aproape de finalul unui ciclu istoric, cel al încercării de a crea prosperitate şi progres pe ruinele Europei distruse de război şi bântuită de spaimele şi ororile

Numeroase echipaje ale ISU Argeş acţionează de la primele ore ale dimineţii pentru evacuarea apei din curţile a zeci de case din judeţ. Argeşul este sub cod roşu de inundaţii până la ora

Mii de persoane din întreaga ţară au rămas fără locuinţe în urma retrocedărilor şi altor politici locative injuste. Doar anul acesta, în Bucureşti, sunt înregistrate aproape 20.000 de solicitări pentru locuinţe sociale şi doar 30 de

Conform centralizării pe ultimele 24 de ore, angajaţii MAI au intervenit pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor la nivelul a 67 localităţi din 27 judeţe (AB, AG, BC, BH, BN, BT, CJ, CT, CV, DJ, GJ, GR, HD, IF, IL, MH, MM, MS, NT, OT, SB, SJ,

Prina pagină a prestigiosului cotidian “Les Echos” dedică luni, 9 iulie, un articol noului Duster, vedeta grupului Renault. Date statistice susțin ideea că industria auto din România, cu vârful la

Atacantul croat Mario Mandzukic a afirmat că echipa sa a simţit "o presiune mai mare" înaintea partidei cu Danemarca, din optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2018, dar înaintea semifinalei cu Anglia

Timp de cateva zile, din 30 iunie pana in 4 iulie, senatorul republican John Neely Kennedy s-a aflat in Rusia, in cadrul unei delegatii parlamentare a SUA. Dupa discutiile de la Moscova, politicianul american a

Guvernul conservator al Marii Britanii, condus de Theresa May, este cufundat în criză, după demisia ministrului pentru Brexit, David Davis, slăbind poziţia premierului britanic în negocierile asupra ieşirii