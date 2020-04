Fostul Antoniei a devenit “tată cu normă întreagă” pentru a doua oară! 27.04.2020

27.04.2020 Fostul Antoniei a devenit “tată cu normă întreagă” pentru a doua oară! După ce a fost cucerit de o focoasă brunetă, fostul Antoniei a devenit “tată cu normă întreagă” pentru a doua oară! Vincenzo Castellano și noua lui parteneră de viață au oferit tabloul familiei perfecte la plimbare. CANCAN.RO, SITE-UL



Fostul Antoniei a devenit “tată cu normă întreagă” pentru a doua oară!

După ce a fost cucerit de o focoasă brunetă, fostul Antoniei a devenit “tată cu normă întreagă” pentru a doua oară! Vincenzo Castellano și noua lui parteneră de viață au oferit tabloul familiei perfecte la plimbare. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile grăitoare. (CITEȘTE ȘI: EA ESTE SEXY-SILICONATA CARE L-A ”FĂCUT […] The post Fostul Antoniei a devenit “tată cu normă întreagă” pentru a doua oară! appeared first on Cancan.ro.

Fostul Antoniei a devenit “tată cu normă întreagă” pentru a doua oară!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Pentru a preveni alergiile trebuie să cunoaştem mai întâi ce substanţă le provoacă. O testare la medicul alergolog efectuată pe piele ajută la identificarea acestora şi la alcătuirea unui plan de tratament pentru evitarea

Răzvan Ciobanu va fi înmormântat mâine, 2 mai, iar cei care vor să-i aducă un ultim omagiu o pot face la capela Cimitirului Progresul din București, unde a fost depus sicriul în care se află trupul său. Laura Vicol, una dintre cele mai bune

Doina Topală, director al direcţiei IMM din cadrul CEC Bank, spune că antreprenorii trebuie să aibă grijă atât la partea de finanţare, cât şi la investiţiile în noi tehnologii pentru a asigura dezvoltarea businessului pe care l-au

Prim-ministrul României Viorica Dancilă a declarat, miercuri seara, că „în viitorul apropiat” va avea loc ședința comună a Guvernului României și a Executivului israelian. Premierul Benjamin Netanyahu i-a promis acesteia că reuniunea va fi

Lanţul de cafenele Okfea, prezent pe piaţa locală din 2014, a înregistrat anul trecut afaceri de 230.000 de euro, în creştere cu peste 70% faţă de anul 2017, iar pentru anul în curs estimează o dublare a cifrei de afaceri, avans generat de

Horoscop 25 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 25 aprilie 2019 - Berbec: Pot să apară întârzieri, amânări, răsturnări de situații, din cauza unor decizii ale superiorilor. Poate că ai avea motive să te

Un bărbat în vârstă de 72 de ani din Prahova se află în stare gravă după ce a fost victima unui accident feroviar. Victima a supravieţuit impactului, dar are multiple răni, inclusiv un traumatism de

Președinția a anunțat cele două întrebări pentru referendumul pe Justiție de pe 26 mai, într-o conferință de presă susținută de purtătorul de cuvânt al Palatului Cotroceni. UPDATE. Cele două întrebări pe care preşedintele le va pune la

Răzvan Ciobanu va fi înmormântat astăzi, 2 mai 2019, la Cimitirul Progresul din Capitală, iar toți cei care l-au cunoscut și nu numai, i-au adus câte un omagiu și îl vor conduce pe ultimul drum. Marius, fostul iubit al creatorului de modă este

Ministrul Daniel Suciu a pornit din nou pe drumuri, așa cum face din luna februarie când a preluat portofoliul Dezvoltării, dar și pe cel de

Ministrul Dezvoltării, Daniel Suciu, a rămas joi dimineața blocat într-o pădure din Sadova, județul Suceava. Demnitarul a făcut pană și a dat o mână e ajutor ca să nu întârzie la întâlnirea programată

Nu este usor sa alegi mobilierul potrivit pentru camera copilului. Spatiul va fi suficient de flexibil, astfel incat sa fie amenajat conform necesitatilor copilului, sa se potrivesca personalitatii lui si sa se adapteze schimbarilor fizice si psihice in

Guvernul Dăncilă, gafă de zeci de milioane de euro. Din banii noștri, evident. Nu mai puțin de 80 de milioane de euro trebuie să returnăm Comisiei Europene, dupa ce reprezentantul nostru la Curtea de Justiție a UE a uitat să conteste la

Data de 2 mai 2019 va rămâne una de doliu în lumea modei din România. Astăzi, regretatul designer a fost condus pe ultimul drum de către toţi cei care l-au iubit. La ceremonia funerară ce a avut loc la Cimitirul Progresul din București, Iulia

Tesla (TSLA), producător de automobile electrice, vrea să strângă aproximativ 2 miliarde de dolari din oferte de obligaţiuni şi acţiuni comune, după ce anul trecut miliardarul Elon Musk, fondatorul companiei, a afirmat în repetate rânduri că

Horoscop 26 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 26 aprilie 2019 - Berbec: Este o zi interesantă, care te îndeamnă la recuperarea vitalității și a puterii de a duce la bun sfârșit tot ce îți propui și nu oricum,

Călin Popescu Tăriceanu a afirmat, în contextul morții lui Răzvan Ciobanu, că România are o capacitate de reacție și de mobilizare mai mică față de alte state pentru combaterea consumului de droguri. Președintele Senatului consideră că

Izvorul Tămăduirii 2019. În fiecare an, în prima vineri după Paşte, Biserica Ortodoxa sărbătoreşte Izvorul Tămăduirii. Citește mai

Mai bine de 70% din producţia companiei merge la

Furturile din autovehicule reprezintă în continuare o atracţie pentru doritorii de câştiguri imediate. În majoritatea cazurilor, aceste incidente pot fi uşor evitate. Fiecare dintre noi putem adopta câteva măsuri preventive pentru a-i descuraja