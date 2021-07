Fosta iubită a lui Yamato Zaharia face show-uri interzise cu o ”braziliancă” 10.07.2021

10.07.2021 Fosta iubită a lui Yamato Zaharia face show-uri interzise cu o ”braziliancă” Fosta iubită a lui Yamato Zaharia s-a „reprofilat”? CANCAN.RO a intrat în posesia unor imagini incendiare cu sexy-Miruna şi noua sa parteneră… de ”joacă”. Tânăra a vorbit fără reţineri despre relaţia pe care o are



Fosta iubită a lui Yamato Zaharia face show-uri interzise cu o ”braziliancă”

Fosta iubită a lui Yamato Zaharia s-a „reprofilat”? CANCAN.RO a intrat în posesia unor imagini incendiare cu sexy-Miruna şi noua sa parteneră… de ”joacă”. Tânăra a vorbit fără reţineri despre relaţia pe care o are […] The post Fosta iubită a lui Yamato Zaharia face show-uri interzise cu o ”braziliancă” appeared first on Cancan.

Fosta iubită a lui Yamato Zaharia face show-uri interzise cu o ”braziliancă”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Guvernul Ungariei va semna un nou acord de cooperare strategică cu divizia locală a producătorului american de băuturi răcoritoare Coca-Cola, notează Budapest Business

Alex Dobre pleacă de la Bournemouth și semnează cu Dijon, locul 16 din Ligue 1. Suma de transfer vehiculată: un milion de euro Alex Dobre, 21 de ani, născut la București, a ajuns în 2016 la Bournemouth, semnând un contract pe cinci sezoane. La

Ancheta efectuată în urma revoltei din cartierul Micro 6 al Hunedoarei dezvăluie detalii mai puţin ştiute despre modul în care mai mulţi poliţişti au fost victime ale unor agresiuni

Regizorul Cristi Puiu a avut un discurs la TIFF, în care s-a declarat supărat pe autorități pentru impunerea unor măsuri de prevenție. De sâmbătă, la Cluj-Napoca ESTE OBLIGATORIE PURTAREA MĂȘTII DE

Tranzacţia prin care AFI Europe cumpăra de la NEPI-Rockcastle birourile Floreasca Business Park, Lakeview, Aviatorilor 8 din Bucureşti şi City Business Centre din Timişoara contra sumei de 290 mil. euro s-a închis, iar cele două părţi au căzut

Focarul de coronavirus de la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci a băgat prima localitate din județul Olt în carantină. Sunt 41 de cazuri la spital. În localitatea carantinată sunt permise intrarea, respectiv ieşirea pentru: transportul de

Allan Lichtman, un profesor de istorie care a prezis rezultatele alegerilor prezidenţiale din SUA, începând din 1984, spune că Donald Trump va pierde în acest an şefia pentru Casa Albă, scrie CNN. Allan Lichtman a prezis corect câştigătorul

Campioana României va trece, fără probleme, de turul I preliminar al Ligii Campionilor, însă va avea o misiune infernală, în următoarea

Poliţiştii, jandarmii şi reprezentanţii celorlalte instituţii cu atribuţii de a verifica respectarea măsurilor de protecţie sanitară au dat, în urma controalelor făcute la sfârşitul săptămânii, amenzi de 1,5 milioane de

Luna trecută a fost eliberat, pe baza recursului compensatoriu, un condamnat la crimă, după doar 5 ani, un potențial record de clemență al sistemului de justiție din România. E adevărat că Mihai Ignat avea doar 21 de ani când a fost arestat

La fix patru ani de la cucerirea titlului olimpic de către echipa României, antrenorul Dan Podeanu, retras la Craiova, își deapănă amintirile, retrăind senzațiile succesului de la Rio 2016 Pentru antrenorul Dan Podeanu, 68 de ani, ziua de 11

Blue Air anunță că va relua cursele pe ruta Bacău - Torino din 1 octombrie, când se termină modernizarea Aeroportului Internațional Bacău. Compania mai anunță rute noi în interiorul Italiei, din Torino către

Banca Transilvania, care a devenit cea mai mare bancă de pe piaţa locală după preluarea Volks­bank şi a Bancpost, a ajuns lider şi în topul privind numărul mediu de salariaţi şi în cel privind nivelul cheltuielilor de personal, având şi cea

Optimismul investitorilor din Germania a crescut peste aşteptări în august, relevă un indicator ZEW, reflectând speranţele că cea mai mare economie europeană este pe calea redresării după criza coronavirusului, relatează

Crizei globale i s-au pus cam tot atâtea diagnostice câţi diagnosticieni s-au încumetat să-i descifreze cauzele şi

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române a anunţat, marţi, că o persoană a fost rănită în urma unui accident rutier produs pe DN 1 Bucureşti - Ploieşti, pe raza

Rusoaica Svetlana Kuznețova, laureată la US Open în 2004, a anunţat că nu va participa la turneul de Mare Şlem de la Flushing Meadows din acest an, din cauza pandemiei de coronavirus, relatează Agerpres. “Din cauza situaţiei defavorabile

Astăzi de la ora 22:00 se va da startul în cadrul sferturilor de finală ale Champions League, ediția 2019-2020. BILETUL ZILEI » NICIO SURPRIZĂ » „VERDE” ȘI IERI » VARIANTELE PENTRU PROFIT DE ASTĂZI SUNT AICI! Balul va fi deschis astăzi pe

Barcelona se pregătește pentru „șocul” cu Bayern Munchen din sferturile Champions League, dar astăzi a primit o veste mai puțin plăcută. Un jucător a fost depistat pozitiv cu noul tip de coronavirus. UPDATE ora 20:00 Fotbalistul confirmat cu

Preşedintele României Klaus Iohannis a făcut miercuri un nou apel la populaţie pentru purtatul măşii de protecţie şi respectarea distanţei sociale în contextul unui nou record negativ de persoane nou-infectate cu COVID-19. Şeful Statului a mai