Fost ministru PSD al Dezvoltării: Vicepreşedinţii trebuie să-şi dea demisia 26.11.2019

26.11.2019 Fost ministru PSD al Dezvoltării: Vicepreşedinţii trebuie să-şi dea demisia Daniel Suciu, fost ministru al Dezvoltării, a declarat că ar trebui să-şi dea demisia toţi vicepreşedinţii din funcţiile pe care le deţin, în condiţiile în care se vorbeşte de o demisie în grup a conducerii



Fost ministru PSD al Dezvoltării: Vicepreşedinţii trebuie să-şi dea demisia

Daniel Suciu, fost ministru al Dezvoltării, a declarat că ar trebui să-şi dea demisia toţi vicepreşedinţii din funcţiile pe care le deţin, în condiţiile în care se vorbeşte de o demisie în grup a conducerii PSD.

Fost ministru PSD al Dezvoltării: Vicepreşedinţii trebuie să-şi dea demisia

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Laura Codruţa Kovesi a fost plasată sub control judiciar de către procurorii Secţiei de anchetare a magistraţilor, şi i s-ar fi interzis să părăsească ţara, Decizia vine în contextul în care Kovesi candidează pentru funcţia de

Guvernul vrea să şteargă datoriile către stat pe care le-au acumulat producătorii de energie electrică, precum Complexul Energetic Hunedoara şi ELCEN, precizând că altfel poate fi afectată securitatea energetică a ţării. Măsura ar putea fi

Compania care asigură mentenanţa reţelei Transelectrica, operatorul sistemului energetic naţional, va fi restructurată, iar acţionarii au aprobat majorarea capitalului social, pentru ca societatea să treacă peste dificultăţile din ultimii

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat joi că proiectul ordonanţei de urgenţă de modificare a OUG 114, care ar urma să fie discutat vineri în şedinţa de Guvern, aduce modificări în ceea ce priveşte sistemul bancar, fondurile de pensii,

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a asigurat joi că el se află la cârma economiei turce, într-un context în care formaţiunea sa, Partidul Justiţiei şi Dezvoltării (AKP), aflat la guvernare din 2002,

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, susţine că ALDE nu se opune referendumului pentru Justiţie, însă afirmă că acest demers va avea "un impact negativ" asupra alegerilor pentru

Board-ul grupului bancar suedez Swedbank l-a demis pe directorul general Birgitte Bonnesen cu doar o oră înainte de Adunarea Anuală a Acţionarilor, pe fondul scandalului legat de spălarea de bani şi

Anett Kontaveit, locul 19 WTA, 23 de ani, joacă împotriva Ashleigh Barty, locul 11 WTA, 22 de ani, în prima semifinală de la turneul de la Indian Wells. Meciul va fi liveSCORE pe GSP.RO și în direct pe TV Digi Sport 2.

Unul dintre cei mai cunoscuți vulcani din lume, Popocatepetl situat în apropierea capitalei Ciudad de Mexico, a început să arunce gaze şi fragmente de roci încinse. Autoritățile au ridicat joi nivelul de alertă în zonă. Centrul Naţional

Atac armat la o moschee din Londra. Un bărbat a fost înjunghiat mortal, iar atacatorul a reușit să fugă și este căutat de polițiști. Atacul s-a produs, joi seara, în fața unei moschei din zona Westminster, iar atacatorul a reușit să fugă

Penny este lanţul de supermarketuri care are propriul post de radio. Citește mai

Liderul opoziţiei din Venezuela, Juan Guaido, nu are dreptul să deţină o funcţie publică timp de 15 ani, pedeapsa maximă permisă de lege, a declarat joi comisarul Elvis Amoroso. Citește mai

Tom Cruise i-a interzis categoric fostei sale partenere de viață, actrița Nicole Kidman, să participe la nunta fiului

„Aș face tot ce am făcut pentru că nu regret nimic din c e am făcut. Nimic!”. Sunt cuvintele rostite de Zina Dumitrescu, celebra creatoare de modă, cu cât eva zile înainte de a închide pentru t otdeauna ochii. Ieri, în jurul orei 16.00,

Costul creditului pentru persoane fizice şi companii nu ar trebui legat de dobânda la care se împrumută băncile între ele pentru că este nerelevantă faţă de relaţia bănci- client, aşa cum se propune în pachetul de modificare a Ordonanţei

Un nou nume s-a înscris în cursa pentru obținerea funcției de procuror general. Este vorba despre adjunctul Laurei Codruța Kovesi de pe vremea când aceasta era șefa Parchetului General. Joi este ultima zi de depunere a

Militarii îi vor putea obliga pe tinerii şi pe bărbaţii apţi de muncă ce locuiesc în localităţi în care a fost declarată starea de asediu sau starea de urgenţă să presteze diverse activităţi în interes public. Cel puţin aşa se

Reţeta deliciosului pilaf de post, care se găteşte rapid din câteva ingrediente, o regăsim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, în lucrarea “Bucate, vinuri şi obiceiuri româneşti” (Editura

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Dâmboviţa îşi exprimăm profundul regret la trecerea în eternitate a plutonierului adjutant Preda

Adrian Mutu a luat atitudine după primele meciuri ale echipei naţionale din preliminariile de calificare la Euro